港島新春好去處2024｜Go Museum/大富翁主題館/蠟像館/毛公仔DIY

港島區好去處｜臨近新年，大家都會計劃新年前後活動。《01親子》為大家搜羅多款港島區新春好去處活動及山頂好去處活動，包括主題遊樂設施、展覽、主題館、毛公仔DIY工作坊等等。內文附有門票訂購優惠及詳情，方便大家計劃行程及開支預算。



港島新春好去處2024【1】山頂Go Museum 2人套票 GOGO興興山頂行大運

新年期間，一於到山頂Go Museum 行大運！GO Museum 賀新春，開展迎運接褔、開運全年的沉浸式打卡影相體驗，在充滿寓意好運的祝願加持力量下，給力大家全年旺、旺、旺、發、發、發的祝褔和心意！GO Museum 為一所數碼科幻藝術館，集影相打卡位置，相信大小朋友也同樣玩得開心盡興！

門票優惠：

1) HK01 新年快閃二人同行價: $176 獨家人均入場$88

*新年時間優惠: 2月11日至18日

2)HK01 二人同行價: $228 立即預訂

新年時間優惠：2月2日至25日

*[購買門票可以贈送一張城寨風味優惠券]

*不適用於年初一, 2月10日, 有活動舉行, 將不進行銷售*

GO Musuem場地開放時間及詳情：

• 星期一至四: 11:00am - 6:30pm (最後入場時間 6:00pm)

• 星期五至日及公眾假期: 11:00am - 8:00pm (最後入場時間 7:30pm)

地點：GO@Peak Galleria山頂廣場L2 201 山頂道118號



港島新春好去處2024【2】香港杜莎夫人蠟像館門票+數碼相片優惠套票｜低至56折起（需3個工作天前預訂）

源自英國，擁有悠久歷史的蠟像館 蠟像造型逼真，近距離與自己喜愛的名人合影留念 重現多個名人、歷史人物，活靈活現。前往香港杜莎夫人蠟像館，踏上星光熠熠的紅毯，和超過100個栩栩如生的全球名人合照，包括荷里活巨星、韓流明星、政壇名人等，精心設置的12個展區帶你重回時代人物最經典的一刻。

門票價錢低至56折起（需3個工作天前預訂）

電子門票 - 成人 $235（原價：$400）、兒童 $195（原價：$345）、長者 $195（原價：$345）

團體限制：

長者 : 65歲或以上

成人 : 12歲 至 64歲

兒童 : 3歲 至 11歲

免費嬰幼兒：2歲或以下

訂單資訊：

費用包括：以實際預訂套餐為準

費用不包括：太平山頂纜車門票及其他個人消費

更改及取消：成功預訂此產品後，將不設退款。預訂後將不可更改日期

使用方法：使用時間為當地時間。 預訂成功後，您預留的郵箱將會收到 01空間 發送的二維碼或憑證鏈接，建議您提前保存，使用當天出示憑證取票入園。需出示有效個人證件。

取票地址：景區售票處

取票時間：11:00 - 20:00 ( 最後入場時間為19:30，以園內當天公告時間為準)

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號淩霄閣p101號鋪



港島新春好去處2024【3】香港大富翁夢想世界｜獨家低至78折

香港大富翁夢想世界™是世界知名桌上遊戲【大富翁】的首間主題館，以全息投影和4DX體感技術，立體還原銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素。無論是家庭親子，還是朋友約會，男女老少都可以在香港大富翁夢想世界™找到熟悉的回憶，通過多種互動體驗，獲得意想不到的驚喜。凡經「01空間」活動平台購買門票，將會獲得獨家折扣優惠！

門票資料獨家低至78折

A.) 成人門票 HKD208 (原價HKD260)

- 成人 12-64歲

B.) 小童或長者 HKD176 (原價HKD220)

- 小童 3-11歲

- 長者 65歲以上

C.) 獨家親子套票（成人＋小童）HKD374 (原價HKD480)

- 成人 12-64歲 x1

- 小童 3-11歲 x1

香港大富翁夢想世界

香港大富翁夢想世界香港山頂道山頂廣場3樓



港島新春好去處2024【4】Build-A-Bear｜打造獨一無二專屬毛公仔DIY工作坊｜獨家低至52折

打造專屬個性化互動毛絨朋友，數百種服裝配件任意配搭。每隻獨一無二附送出世紙，更可加入心跳盒及香味，增進親子關係同時訓練創意想像力與小朋友共締美好時光。

(1) 自家製作毛公仔工作坊(包含指定毛公仔一隻) - 名額200個！獨家低至52折

01獨家優惠價 $99（原價：$189）

星期一至日 11:00-19:30 **無需預約，可直接到分店體驗**

每個課程包含毛公仔一隻（布丁莉莉熊/布朗莉莉熊）,不包含衣服及配件

課程歷時30分鐘

適用於尖沙咀K11 MUSEA店及山頂廣場店

參加者必須年滿3歲

(2) 公仔燙Tee工作坊 - 名額200個！獨家低至52折

01獨家優惠價 $140（原價：$148）

星期一至日- 11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45, 14:00-14:45, 15:00-15:45, 16:00-16:45, 17:00-17:45, 18:00-18:45

每個課程包含公仔T恤1件, 不包含公仔及配件

課程歷時約45分鐘

只適用於尖沙咀K11 MUSEA 店

參加者必須年滿8歲

(3) 自家製作毛公仔工作坊（包含指定毛公仔一隻及毛公仔DIY Tee）- 名額200個

獨家低至52折

01獨家優惠價 $198（原價：$339）

星期一至日 11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45, 14:00-14:45, 15:00-15:45, 16:00-16:45, 17:00-17:45, 18:00-18:45

*課程包含毛公仔一隻（布丁莉莉熊/布朗莉莉熊）及毛公仔DIY T恤, 不包含其他額外配件

*課程歷時一小時

*只適用於尖沙咀K11 MUSEA 店

*參加者必須年滿8歲

體驗地點：

K11 MUSEA 尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA B2層B245B鋪 Tel: 3755 0130

山頂廣場 香港山頂道118號山頂廣場2樓223號鋪 Tel: 2386 5988



港島新春好去處2024【5】香港海洋公園 優惠門票

海洋公園全日優惠套票（逢星期二休園）立即預訂

成人（12 - 64 歲）：$388（原價：$558)

兒童（3 - 11 歲）：$233（原價：$279)

有效期：2023年12月1日至2024年6月30日内使用有效

指定日期：（2024/1/2、2024/1/9、2024/1/16、2024/1/23、2024/1/30、2024/2/6、2024/2/13、2024/2/20、2024/2/27、2024/3/5、2024/3/12、2024/3/19、2024/3/26、2024/4/2、2024/4/9、2024/4/16、2024/4/23、2024/4/30、2024/5/7、2024/5/14、2024/5/21、2024/5/28、2024/6/4、2024/6/11、2024/6/18、2024/6/25 不可使用)

可使用1次

*逢星期二休園

*成人門票包含一張港幣$30購物電子現金券。

*此優惠門票需於海洋公園入口處掃瞄進場

*為確保訪客於園內享有寬敞的空間及適當的社交距離，訪客購票後均須需提前於海洋公園官方網站預約到訪日期 (3歲以下小童及65歲或以上本港居民及其攜同之最多兩位3-11歲小童除外)

香港海洋公園無限Fun入場證電子換領券 立即預訂

成人（12 - 64 歲）：$558

兒童（3 - 11 歲）：$390

學生（12歲或以上）：$474

*此電子換領券可換領海洋公園無限FUN入場證一張

*無限FUN入場證有效期為由換領日起至2023年9月30日,休園日外(如有)。

*閣下可憑此電子換領券(可透過智能手機或A4列印本出示)及填妥之無限FUN入場證申請表於香港海洋公園的票務部櫃位辦理換領手 續。

*此電子換領券有效日期從購買日起計30天。此電子換領券須於失效前換領無限FUN入場證,逾期無效。

入場方式：

請於入口處出示電子憑證（亦可列印出紙本憑證）及有效證件掃描入場。

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香港海洋公園

地址：香港仔黃竹坑道 180 號

開放時間：星期一至五 10:00 - 18:00、星期六至日 10:00 - 19:00

