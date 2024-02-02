農曆新年2024｜男童跑鞋59折起 adidas/ NIKE / puma / SKECHERS

新年波鞋推介｜農曆新年及拜年禁忌「新年期間不可買鞋」，因為「鞋」與「唉」、發音相近，詞語負面。拜年想為小朋友買新鞋就要在新年前購買。《01親子》為大家整合多款男童波鞋及各大品牌新春優惠，包括adidas、NIKE 、 puma 、 SKECHERS。



新年波鞋推介【1】adidas 跑鞋

adidas網店正進行新年優惠。部分指定正價產品購買一件即享8折，兩件或以上額外8折。以下五款男童鞋款有輕盈、舒適、耐用、百搭易襯相信適合愛活動的小男生。

新年波鞋推介【1.1】adidas SUPERSTAR 童裝運動鞋

唐老鴨一直是籃球迷，這次，牠穿上了 adidas 最具標誌性的波鞋款式。配備合成皮革鞋身和皮革鞋舌，配合招牌貝殼鞋頭。採用 OrthoLite® 鞋墊，全日極致舒適。無論你要練習射籃，又或漫步街頭，都可感受唐老鴨的歡樂氣息與反叛精神。

SUPERSTAR 童裝運動鞋 白色(IG6263) 原價$759 八折後$607.2

(CHINESE NEW YEAR SALE 指定正價產品購買一件即享8折)

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新年波鞋推介【1.2】adidas STAN SMITH 青少年運動鞋

標誌性風格歷久不衰，與時並進，這款 adidas 青少年運動鞋就是明證。配備對比色鞋眼和清新白色皮革鞋身，加上絲絨鞋踭片，為經典設計添上奢華變奏。

STAN SMITH 青少年運動鞋 白色(ID7281) 原價$699 現售$489

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新年波鞋推介【1.3】adidas RETROPY F2 童裝運動鞋

以 80 年代的昔日設計為藍本，這款運動鞋貫徹原版跑鞋風格，配上具未來感的比例，全面昇華整體造型。百搭易襯，舒適與耐用性兼備。緩衝鞋墊全日賦予舒適感，配合輕盈 EVA 中底，確保步履輕鬆。

RETROPY F2 童裝運動鞋 白色(IG0749) 原價$659 現售$461

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新年波鞋推介【1.4】adidas ULTRABOUNCE 大童運動鞋

配備輕盈 Bounce 緩衝技術，極致舒適。透氣網層鞋身讓雙腳倍感清新，配合不留痕橡膠外底，在球場與街道上保持步履穩定。

ULTRABOUNCE 大童運動鞋 黑色(IG5398) 原價$599 現售$479

(購買兩件或以上額外8折)

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新年波鞋推介【1.5】adidas OZWEEGO 運動鞋

OZWEEGO 運動鞋 黑色(EE7775) 原價$999 現售$499

(購買兩件或以上額外8折)

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新年波鞋推介【2】Puma

Puma網店正進行新年優惠，最平低至59折，2件額外75折。以下五款兒童休閒鞋，款式外觀各有不同。

新年波鞋推介【2.1】Puma R78 V Pre-School 兒童休閒鞋

產品編號：37361725

顏色：藍色

原價$349 現售$329(94折，兩件額外75折)

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新年波鞋推介【2.2】Puma X-Ray Speed AC Pre-School 兒童休閒鞋

產品編號：38489909

顏色：灰色

原價$459 現售$269(59折，兩件額外75折)

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新年波鞋推介【2.3】Puma PUMA X SPONGEBOB Rider FV AC+ Pre-School

產品編號：39388601

顏色：黑色

原價$650 現售$390(6折兩件額外75折)

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新年波鞋推介【2.4】Puma Trinity AC+ Pre-School 兒童休閒鞋

產品編號：39083903

顏色：彩虹色

原價$459 現售$269

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新年波鞋推介【2.5】Puma All-Day Active AC Pre-School 兒童休閒鞋

產品編號：38738705

顏色：白色

原價$399 現售$279

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新年波鞋推介3 NIKE

Nike網店正進行新年優惠，新年精選正價8折。部分貨部有7折優惠

新年波鞋推介【3.1】NIKE VARSITY (GS)

穿上 Nike Varsity (GS) 大童跑步童鞋，齊來展開星空探索之旅。 跑步鞋搭載出眾耐穿效能，從休息時間到跑步運動，都能全程與孩子相伴。 柔軟緩震結合繁星元素的鞋底，讓孩子發揮無窮無盡的潛能。

NIKE VARSITY (GS)大童跑步童鞋

顏色: 黑/黑/黑

款式: CN9146-001

原價$429 折後價$343.2(新年精選正價8折)

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新年波鞋推介【3.2】NIKE PEGASUS 40 (GS)

這款輕盈透氣的 Nike Pegasus 40 (GS) 大童公路跑步童鞋都能助你一臂之力。 外底會隨著足部彎曲，讓你暢跑無阻。

Nike Varsity (GS) 大童跑步童鞋

顏色: 帆白/大學紅/白/椰奶白/蒸氣綠/灰仙人掌綠

款式: FZ5526-161

原價$699 現售$529

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新年波鞋推介【3.3】AIR JORDAN LEGACY 312 LOW (GS)

Air Jordan Legacy 312 Low (GS) 大童運動童鞋印有搶眼突出的設計，向 MJ 的傳奇致敬。設計款式混搭標誌性的 Jordan 元素，風格時尚。

Air Jordan Legacy 312 Low (GS) 大童運動童鞋

顏色: 白/軍械藍/狼灰/淡象牙白

款式: CD9054-146

原價$749 折後價$599.2(新年精選正價8折)

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新年波鞋推介【3.4】NIKE AIR MAX 1 SE (GS)

Nike Air Max 1 SE (GS) 大童運動童鞋採用隨性線條、經典田徑造型和不可或缺的可見式 Air 緩震系統，準備好盡情玩樂一整天。 混搭不同物料營造戶外風格，打造輕巧耐用的日常鞋款

Nike Air Max 1 SE (GS) 大童運動童鞋

顏色: 頂峰白/鮮硫黃/頂峰白/油綠色/海玻璃藍/營火橙

款式: FV3646-171

原價$769 現售$529

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新年波鞋推介【3.5】NIKE COURT BOROUGH LOW RECRAFT (GS)

這雙鞋款專為玩樂而設計，鞋面和外底採用耐穿混搭物料，以煥新方式打造經典造型。 匠心設計的鞋頭及中足為雙足提供額外活動空間，讓孩子盡情玩樂與跑跳。

Nike Court Borough Low Recraft (GS) 大童運動童鞋

顏色: 大學紅/黑/白

款式: DV5456-600

原價$429 現售$299

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Nike HK - 新年優惠

買正價產品享8折；買2件減價產品享額外9折，精選正價產品亦可夾單。優惠受條款及細則適用。會員購物滿HK$1,688可獲贈 NIKE 齊樂龍年禮品包一份。優惠受條款及細則適用。

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新年波鞋推介 4 Skechers

Skechers網店正進行新年優惠以下五款2件75折。

新年波鞋推介【4.1】SKECH FLOW

SKECH FLOW男童運動鞋

SKU： 406054L/BKMT-1

穿着方式：綁帶

大底：鞋底採用EVA/橡膠材質，兼顧舒適和耐磨。

售價$599 (2件75折)

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新年波鞋推介【4.2】SKECHERS METEOR LIGHTS

SKECHERS METEOR LIGHTS 男童閃燈鞋

SKU： 401675L/BKGY-2

穿着方式：搭扣

大底：鞋底採用EVA材質，穿搭舒適。

售價$559 (2件75折)

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新年波鞋推介【4.3】SKECHERS PRISMATRONS

PRISMATRONS 男童閃燈鞋

SKU： 400090L/RDBK-11

穿着方式：搭扣

大底：鞋底採用EVA材質，穿搭舒適。

售價$559 (2件75折)

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新年波鞋推介【4.4】SKECHERS SLIP INS: HYPNO FLASH 2.0

SLIP INS: HYPNO FLASH 2.0 男童閃燈鞋

SKU： 403830L/BBLM-3

穿着方式：一腳蹬

鞋垫：使用AIR-COOLED記憶鞋墊，高回彈記憶泡棉，貼合腳底曲線並符合足部輪廓。持久回彈EVA，有效緩解腳部壓力，提供全天侯穿著舒適感。吸濕內裡，沖孔設計，舒適且透氣。

大底：鞋底採用EVA材質，穿搭舒適。

售價$599 (2件75折)

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新年波鞋推介【4.5】SKECHERS DYNAMIC DASH

DYNAMIC DASH 兒童返學鞋

SKU： 302615L/WHT-12

穿着方式：兒童魔術貼運動鞋

大底：大底採用DYNAMIC DASH搭配EVA材質，輕便舒適，中底造型充滿速度感，適合日常運動穿著。

售價$459(2件75折)

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