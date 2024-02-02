農曆新年遊戲2024｜15款新年必玩桌遊/益智遊戲 附兒童及嬰幼兒版

新年桌遊｜新年親朋好友聚首一堂，如果家中有桌遊(Board Game)就最好不過，增加歡樂氣氛同時可以訓練小朋友轉數！《01親子》為大家搜羅多款兒童及嬰幼兒版本桌遊，寓學習於娛樂，提升觀察力、大小肌肉發展、思考力及手腳協調能力。10



新年桌遊／益智遊戲－兒童版

農曆新年遊戲2024【1】Playshifu - Plugo Letters 互動詞彙遊戲 (8908013692026)

適用年齡：年齡 4 -10 歲

售價：HK$520.00（01 會員最多可用10400積分，抵消 HK$104 現金）立即訂購

PLUGO LETTERS 是一款由 AR 驅動的文字構建套件，使用字母方塊拼字，增加詞彙量知識，同時透過以故事為基礎的遊戲改善文法。 PLUGO應用程式有 5 種互動遊戲和 250 多個等級，讓學習變得超級有趣（無需在應用程式內購買）。

農曆新年遊戲2024【2】Playshifu - Tacto Chess 西洋棋遊戲組 (8908013692194)

適用年齡：適合 6 歲及以上的兒童棋組可增強戰略思維和解決問題的能力

售價：HK$425（01 會員最多可用8500積分，抵消 HK$85現金）立即訂購

PlayShifu 的 TACTO CHESS 將您的平板電腦變成互動式國際象棋組，並使用觸覺小雕像在螢幕上推動遊戲玩法，4x4 迷你拼圖可幫助小朋友升級到完整的棋盤之前練習策略。TACTO是學習國際象棋的最簡單方法，讓初學者的國際象棋變得有趣，並與基於故事的動畫主題進行國際象棋戰鬥，香蕉、糖果和榮耀！​

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農曆新年遊戲2024【3】遊戲棋桌遊PK智力俄羅斯方塊拼盤

適用年齡：3歲+

數量：84塊

人數：2-4人

售價：HK$78（01 會員最多可用3900積分，抵消 HK$39現金）立即訂購

遊戲玩法：每名玩家的第一顆棋子必須放在棋盤腳尖位置，並且需要覆蓋棋盤最角尖那一格，新棋子的擺放只能與之前的棋子對角尖擺放，不可與之前的棋子四邊平排相連，至於不同顏色的棋子擺放則不限相連方式，假如玩家想不出放棋的位置，即輪到下一名玩家放棋。當全部玩家均無法放棋，遊戲結束。

計算所剩棋子的方格數目，每個方格等於“-1”分。若全部放完，可得到分數(+15分)獎勵。

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農曆新年遊戲2024【4】PlayShifu - Tacto Doctor 醫生角色扮演遊戲組

適合年齡：4至8 歲兒童

售價：HK$520（01 會員最多可用10400積分，抵消 HK$104現金）立即訂購

互動式兒童醫生組，使用真實的 S.T.E.A.M 將扮演遊戲提升到一個新的水平。此遊戲讓小朋友變身成醫生，幫助每一個病人重獲健康；家長同時陪伴在側，幫助孩子獲得教育性資訊和健康要點。此遊戲同時能培養社交情緒智力，提高解決問題的技能，並學習安全和急救概念。

醫生角色扮演遊戲組備有 3 種互動遊戲，設置 100 多個關卡，不同關卡和難度能夠刺激認知發展和問題解決能力，同時讓孩子培養不斷挑戰關卡的耐力！

農曆新年遊戲2024【5】Playshifu - Plugo Detective 偵探套組

適合年齡：4 至10 歲

售價：HK$520（01 會員最多可用10400積分，抵消 HK$104現金）立即訂購

這是以 AR 驅動的創新間諜套件，通過解決令人震驚的Whodunnits來增強觀察、解決問題和推除技能。小朋友可使用 Gizmo Max 檢查犯罪現場、尋找線索、儲存證據、用秘密密碼解鎖門，並抓住罪魁禍首成為鎮上最好的犯罪解決者。

家長需下載免費的 Plugo 應用程式，即可解鎖 3 種互動式故事遊戲和 100 多個關卡，在遊戲過程中增加難度，讓螢幕使用時間有意義。

Playshifu - Plugo Detective 偵探套組

農曆新年遊戲2024【6】PlayshiFu - Plugo Farm 教育農場玩具

適合年齡：4至10歲

售價：HK$520（01 會員最多可用10400積分，抵消 HK$104現金）立即訂購

以 AR 為題的農場套組，通過 200 多個挑戰，利用真實的公仔來建立和管理您的數位農場。小朋友需管理動物、農產品和顧客要求，繼而規劃資源、建立庫存，處理客戶需求賺取積分。這有助於早期學習者加強解決問題和規劃技能，教導時間管理，並幫助孩子了解現實世界中的價值創造。

新年桌遊／益智遊戲－嬰幼兒版

農曆新年遊戲2024【7】KUMON 3D 邏輯路線規劃遊戲（6歲或以上）

適合年齡：6歲或以上

售價：HK$298（01 會員最多可用5900積分，抵消 HK$59現金）立即訂購

遊戲目的就是交差使用不同的路線拼塊製作通道，讓不同顏色既波波可以到達與其顏色相符的終點！遊戲一共有兩種透明路線拼塊「直線拼塊」&「交差拼塊」，更有惡魔級別的不透明「隧道拼塊」，令小朋友推斷路線時難度再Level Up。共有5個階段的難度，問題集共103條問題，絕對消磨時間好幫手！遊戲同時訓練小朋友空間感知及邏輯思考力，有助提升解難能力。

農曆新年遊戲2024【8】KUMON 邏輯築路規劃遊戲（5歲以上）

適合年齡：5歲或以上

售價：HK$268（01 會員最多可用5300積分，抵消 HK$53現金）立即訂購

小朋友搖身一變小小嘅運送工，規劃唔同路線，將裝住波波嘅運輸車成功抵達目的地，交送波波；合共五種唔同嘅道路拼塊，包括轉彎、直行、交叉路線，小朋友需要思考前往目的地嘅方向及距離問題，找出最適合的路線。問題集共88條問題，逐步挑戰，訓練小朋友邏輯思維、空間感、解難能力。

農曆新年遊戲2024【9】學習德國科學教育－皮亞傑益智桌遊 (18本遊戲書+1盒遊戲盤)

適合年齡：2-10歲

售價：HK$760（01 會員最多可用15200積分，抵消 HK$152現金）立即訂購

全套分為3級：第一級 初階：紅色、第二級黃色：進階、第三級藍色：高階

全套書共有18冊(內含:語文、社會、自然、健康、藝術、數學以及思考、觀察、判斷)多元學習內容。每冊書中有11個單元，每個單元有12個中、英雙語字詞及優美的圖畫，全套書共有2376個中、英文的單字、詞的學習。

遊戲智慧盤：有一組1~12個數字卡以及特殊設計得數字盒子，配合每冊書內容的遊戲使用

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農曆新年遊戲2024【10】KUMON 邏輯迷宮路線規劃遊戲 (4歲以上)

適合年齡：4歲或以上

售價：HK$238（01 會員最多可用4700積分，抵消 HK$47現金）立即訂購

遊戲的目標是以拼圖製成路線，把顏色珠運進相同顏色的終點；

透過多番思考、拼砌及反覆求證，把顏色珠運送到終點，有效培養孩子的推理能力，問題解決能力及集中力；

遊戲總共有60個問題，按難度等級分類，小朋友可以應因自己的能力及興趣去挑戰；

配合特別的設計，讓顏色珠進到看不見的隧道中，不知道會從那個方向出現，增加孩子玩耍的樂趣

農曆新年遊戲2024【11】KUMON STEP 7 黑熊君的遊樂場拼圖(35塊/2.5歲+)

適合年齡：2.5歲或以上

售價：HK$58（01 會員最多可用1100積分，抵消 HK$11現金）立即訂購

黑熊君拼圖系列以「循序漸進式學習」為核心概念，設有為幼兒而設的STEP 0 - STEP8難度，讓小朋友逐漸把握、逐漸進步。

【容易捉緊、可重複遊玩】- KUMON PUZZLE的拼塊較大及厚身，所以小朋友可以更易抓緊，而且更耐用。亦因為拼塊較厚，所以與位置正確的拼圖合併時，觸感會更好。

【難以分開的設計】- KUMON PUZZLE使用「inter-lock」設計，所以拼圖能抓緊彼此、不易鬆散。

【印有數字的背面】- KUMON PUZZLE拼塊的背面都印有數字，讓小朋友在併不到時，能依數字找到合適的拼塊，同時可作背誦數序的小道具。

農曆新年遊戲2024【12】Curios™ Creative Pebble Stone 創意疊石積木 (附贈遊戲卡)

適合年齡：2歲或以上

售價：HK$238（01 會員最多可用4700積分，抵消 HK$47現金）立即訂購

一套36塊彩色木製小石頭，更附送20張4個級別雙面遊戲卡，完成基本大小排列/顏色篩選/自由創意拼砌/Loosepartsplay等遊戲後，更可跟遊戲卡拼砌，難度可以由淺入深提升級。

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農曆新年遊戲2024【13】日本 People 寶寶五面遊戲機

適合年齡：8個月以上

售價：HK$399（01 會員最多可用7900積分，抵消 HK$79現金）立即訂購

激活寶寶的好奇心，讓他動手動腳去探索，透過玩耍的過程能刺激五大感官「口感」、「手指」、「眼睛」、「聽覺」、「觸覺」的靈活發育及訓練腦部發展的生活用品大集合。

農曆新年遊戲2024【14】日本 People 趣味手指訓練遊戲

適合年齡：8個月以上

售價：HK$288（01 會員最多可用5700積分，抵消 HK$57現金）立即訂購

在日本已累計超過100萬的媽媽選擇People 手指智育系列玩具！ 充分運用手指，能適度的刺激寶寶腦部，並達到智育的發展 趣味手指訓練遊戲集合淘氣寶寶愛玩的生活用品，多種不同豐富的聲音效果及手指訓練玩法，深深吸引寶寶專注的神情。在探索的過程中，同時對聽覺、觸覺等感官發展有極大的助益。

農曆新年遊戲2024【15】Anpanman 麵包超人 兒童工具桌玩具組

適合年齡：3歲或以上

售價：HK$331（01 會員最多可用6600積分，抵消 HK$66現金）立即訂購

益智啟蒙好幫手, 了解工具的使用方式及功能, 可發展及訓練孩子協調能力, 多種工具組合搭配可愛造型, 適合三歲以上小朋友。