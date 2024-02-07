兒童身高｜新年假竟是長高好時機！3件事要做好　別捱夜只是基本

「寒假是長高高的好時機喔！」有醫生分享，「長高」的黃金秘訣，可多補充蛋白質，注意微量元素攝取；晚上最好10點前就上床睡覺、並睡滿8小時；以及每天運動30分鐘，並以跳躍運動為主，把握寒假大家一起長高。



來自台灣的兒童遺傳內分泌專科醫生陳菁兒早前在Facebook發文分享長高的黃金秘訣。

吃：均衡飲食，多補充蛋白質，注意微量元素攝取；也要避免精緻澱粉和油炸食物。



睡：晚上10點前上床睡覺，並睡滿8小時，把握生長激素分泌高峰。欲擁有良好的睡眠品質，如有過敏也要控制。



動：每天運動30分鐘，以跳躍運動為主。



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陳菁兒指出，一般而言，孩童在進入青春期之前，平均一年長高的速度是5～6厘米；而進入青春期後，長高速度就會加快，一年可長到6～14厘米，因此當觀察到孩子「長高速度突然加快」，就要同時留意是否有第二性徵出現，若是在7～9歲長高速度變快，合併第二性徵發育，提早進入青春期的可能性增高。

陳菁兒也提醒，於孩子7～9歲時注意是否有第二性徵發育，一有發育的跡象應立即就醫確認發育情形，並照骨齡以了解生長板狀況。同時也要避免環境荷爾蒙，如有香味的乳液、精油類等使用要注意。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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