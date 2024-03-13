小朋友總愛哭？兒科醫生教6招應對愛哭寶「孩子也需要溫暖」

1歲多的小佳，原本在客廳玩玩具，玩著玩著，因為積木垮落了下來，從原本的呆住，便開始嚎啕大哭，怎麼安慰都沒有用，甚至一整天都心繫著倒塌的積木，即使再堆疊回原狀也沒有用。

本文作者：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師



孩子愛哭嗎？一點挫折就掉淚、得不到想要的玩具就哭泣、被念了幾句就哭出來。面對這樣的孩子，可以採取以下六大方式。

1. 理解敏感

敏感的孩子對事情的大小細節更加在意，因此比起苛責或困惑，建議多採取鼓勵方式，可試著同理、描述孩子內心的感受，並告訴孩子他是勇敢的，可以變堅強，強化孩子的內在。

2. 情緒來時淡化處理

當孩子情緒海嘯來的時候可能會讓父母措手不及，會出現跟著生氣、憤怒的狀態，這時誰先冷靜下來誰才能引導誰進入下一步，因此爸媽遇到孩子哭鬧時，若無法立即處理，而且也沒有危險性，可以先暫時做別的事，一面偷偷觀察小朋友，待他們稍微冷靜再給予安慰。

3. 不亂貼標籤

不對孩子亂貼標籤，不取笑孩子愛哭，以及不在他人面前指責孩子愛哭，可避免強化雙方對於愛哭鬧的形象，並朝正向影響發展。

4. 讓寶包表達感受

讓孩子多表達自己的感受，可以使小朋友有成就感。若是他還在牙牙學語也可以多描述他的心情，讓他學習表達。

5. 給寶包最大的溫暖

從小給予安全感能有效讓孩子內心獲得滿足，尤其是較敏感的寶包更需要多點耐心。

6. 給寶包適齡的玩具

適齡玩具和教具可以有效促進小朋友的大腦與肢體發展，做能力所及的事可培養成就感，避免經常處於挫折之中。

引導孩子的情緒不簡單，父母自己也會有情緒，這時候可以互相分配工作，讓彼此有喘息空間，才能有心力引導孩子喔！

《本文獲阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師 及 Dj琦琦-醫師娘陪你當媽媽 授權轉載》

阿包醫生

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