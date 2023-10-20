兒子哭喊發脾氣呻功課多 超級奶爸一句話即時化解仔仔負面情緒

超級奶爸何基佑分享指，最近留意到兒子功課壓力漸大，偶然會坐在書桌前抱怨。有一天，兒子因功課在車上說了一些消極和負面的話，情緒帶點激動。這個時候他選擇不回說：「個個都係咁㗎喇，我地細個都係咁㗎喇，全世界都係咁㗎喇。」、「懶你就懶啦，花時間喊不如諗點做好啲啦！」、「七、八樣功課，認真做，兩個鐘咩都完啦！」。而是聽從心裡另一個聲音，克服了自己的情緒，嘗試換一個角度處理事情。

文章授權：超級奶爸 何基佑 Kay Ho



「讓你先看20-30分鐘卡通放鬆一下，然後才開始做功課會好一點嗎？（平時是做完功課後才可以看電視，所以不是每天都有看電視的機會）」兒子的眼淚止住了，因沒想到爸爸會這樣回應，然後點點頭表示同意。何基佑再補充說：「如果做完功課還有時間我陪你下棋。當然如果我不在家就沒辦法。」兒子心情明顯地放鬆了很多，讓作為父親的他，相信剛才是一種情緒宣洩，沒有想過要爭取甚麼。何認為，事實上兒子不知道自己需要甚麼，只知道自己很不開心。事後更讚賞兒子願意表達情緒，坦白地與他分享心情。

忽略或急於糾正有礙孩子坦白

超級奶爸直言：「我們的孩子有時會通過說一些消極、負面的話來測試我們，看看我們是否會同情他們。如果我們以理解的方式回應他們，即使他們表達的是消極情緒，他們也會相信我們是願意處理他們的真實感受，並且會更加敞開心扉。相反，如果我們忽視、否認他們的感受，糾正或論斷，他們會在情感上對父母關閉自己。」

作為人父，何基佑相信：「我們接受孩子情緒的能力，是讓他們感到被父母重視和安全的基礎。」

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