管教｜愛哭的爸爸屬真實情感表達 有助培養情感認知與同理心

最近有男演員在親子節目中，因父親對他的一席話而感性爆喊，男演員的妻子和女兒都透露原來人前威猛大隻的肌肉男，原來是個淚腺發達的愛哭男。由女兒降生開始，他已忍不住感動到「泣不成聲」，日常生活中更是經常因一些生活小事而會感觸流淚。網民得知他感性易哭的事件後，不但沒有嘲笑他是「喊包」，更大讚是100分好老公兼好爸爸。

作者：親沚媽媽



和大部份網民的看法一致，我也認為當一個父親在孩子面前哭泣時，好處多於壞處。這種家人間日常生活中的真實的情感表達，可以從幼兒時期就開始培養情感認知和同理心，不但有助擴大孩子對情感的理解，更能促進小朋友以健康和真實的方式處理和表達自己的感受，這在香港的初等教育中往往是被忽視的部份。

培養情感表達能力

爸爸的眼淚，原來不但不醜怪更促進情感和同理心。首先，爸爸的情緒表達，是一種「模範情感表達」：孩子通過觀察周圍成年人的行為，尤其是父母或照顧者來作出學習。當一個父親公開表達他的情感時，包括哭泣的現象能向孩子發送了一個強烈的信息，即是情感是正常和可接受的。這表明表達和傳達情感也是正常行為，爸爸流淚這個行為能為孩子通過提供情感表達的模範，培養情感表達能力。

情感表達無分男女

目睹父親流淚，有助小朋友明白情感體驗是正常的。它表明每個人，無論性別如何，都會經歷各種情感，讓幼兒知道表達情感是一種自然的行為。現在，隨著教育程度提高、對性別平等有更強烈意識的父母，我們不應再把哭泣與「軟弱」或「女性化」聯繫在一起。通過公開表達情緒例如哭泣，爸爸成功挑戰了將男性氣概與情感壓抑聯繫在一起的傳統刻板印象（traditional gender stereotypes）上。這有挑戰助於我們釐清對「表達傷心情感僅限於女性」的錯誤觀念，當小朋友對所有個體的情感體驗有更廣泛和包容性的理解時，便自然會培養出同理心。

發展同理心識別複雜情感

爸爸也流淚原來對到同理心也有影響。當我們在旁觀察時，也可以行動鼓勵小朋友多理解他人的感受：當孩子看到爸爸哭泣時，可能會產生同理心和關心的情感，例如林子善的女兒就會為爸爸遞上紙巾。其實這個時候，媽媽們可以嘗試問小朋友，知不知道爸爸為甚麼難過，試圖令小朋友多理解爸爸的情感，這為對話和情感探索提供了機會。通過參與這些對話，孩子學會識別和確認他人的情感，從而發展同理心，並對人類情感的複雜性有更深入的理解。

安全和接納情感的環境

爸爸哭泣不但不會令孩子恐懼，更有助創造安全的情感環境來維繫更加健康美滿的家庭關係：當一個父親在孩子面前感到舒適地表達自己的情感時，這在家庭中創造了一個安全和接納情感的環境。這種行為鼓勵了開放溝通和情感支持，使父母及孩子也能夠更安全地表達自己的情感，不必擔心被批評或拒絕。

祖父流淚觸動至深

在我們的文化中，尤其是在年長的一代中，男性常常被期望要堅強，不能流露情感，男人哭泣意味著軟弱和無能，這種觀念使得許多男人不願意在人前展示脆弱和情感。我的祖父很少在我們面前哭泣。我只見過他哭過兩次，一次是他的姐姐去世時；另一次是他的兒子，亦即是我叔叔，離開香港移居外地時。分離是痛苦的，但他的眼淚並不顯示他的脆弱，而是展示了他與兄弟姐妹的深厚情感和對兒子深深的愛意。同樣，孫仔孫女們也被他在機場流淚的情景所觸動，而感受到那份情感。那次機場送別的情景，真是記憶猶新，小孩子們真的很驚訝，他們終於知道這次離別給祖父帶來了多少牽掛和悲傷。

因此，一個哭泣的男人從來不是軟弱的象徵，而是與摯愛之間最溫暖、最親密、最真摯的連結。這樣的情感連結可以令每位家人更加感受到家庭的重要性和愛的力量。讓我們以開放的心態對待男性情感表達吧，並從中體會到愛和親情的溫暖。

原題為「愛哭的爸爸 有助培養情感認知和同理心」

《本文獲親沚媽媽授權轉載》