復活節好去處｜跟世界級教練學打籃球 adidas x ASG 籃球營 2024

復活節親子好去處｜愛藍球的小朋友青少年必睇，2024年3月29日至2024年4月5日即將舉辦adidas x ASG 籃球營 2024，大家可跟世界級教練 Marshall Cho 學打籃球。籃球營分為三大強度訓練，照顧初次接觸或希望深化籃球技巧的青少年。而且籃球營以英語授課，同時強化英語溝通技巧或日常英語運用。



教練 Marshall Cho 曾擔任中國姚明基金會訓練營的訓練營指導總監

Marshall Cho 最近在Nike籃球峰會上擔任世界精選隊的助理教練，過去幾年他曾在美國隊擔任志工。他還曾擔任美國男籃男子青少年國家隊迷你訓練營以及 NCAA 四強賽的球場教練，並擔任中國姚明基金會訓練營的訓練營指導總監。

三大強度籃球訓練 全方位照顧5至15歲青少年深化籃球技巧

所有課程費用包括：

ASG 籃球

adidas CAMP TEE 訓練汗衣

adidas CAMP CERTIFICATE 課程証書

1. Basketball Fun Camp 籃球啟蒙營 (5-7歲) (低強度訓練)

此訓練營旨在讓學員感受到籃球的樂趣，激發學員對於籃球的熱愛，適用於初次接觸籃球或掌握基本籃球基礎的學員，以及想感受輕鬆籃球氣氛的學員。

課程日期：3月29, 30, 31日 及4月1日 (共 4 堂)

課程時間：10:00 – 12:00

場地：香港諾德安達國際學校 Nord Anglia International School Hong Kong

地址：九龍藍田安田街11號NAIS一樓體育館

01空間優惠價：

原價：$2,400 [早鳥優惠至3月15日] $1,900 (79折)｜[正價優惠至3月22日] $2,280 (95折)

2. Total Skills Camp 籃球全方位營 (8-11歲) (中強度訓練)

此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1 對 1 攻防，幫助成為技巧全面的 MVP。

課程日期：3月29, 30, 31日 及4月1日 (共 4 堂)

課程時間：12:00 – 14:00

場地：香港諾德安達國際學校 Nord Anglia International School Hong Kong

地址：九龍藍田安田街11號NAIS一樓體育館

01空間優惠價：

原價: $2,400 [早鳥優惠至3月15日] $1,900 (79折)｜[正價優惠至3月22日] $2,280 (95折)

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3. Lethal Weapon Camp 籃球火營 (12-16歲) (高強度訓練)

此訓練營旨在提高學員在進攻、投籃以及上籃的成功率，籃球的滿足感也源自學員能在球場上成功得分，通過訓練營的各種獨特訓練方法,讓學員掌握所有進攻技巧以及投籃的正確動作。

課程日期：3月29, 30, 31日 及4月1日 (共 4 堂)

課程時間：15:00 – 18:00

場地：香港諾德安達國際學校 Nord Anglia International School Hong Kong

地址：九龍藍田安田街11號NAIS一樓體育館

01空間優惠價：

原價: $3,600 [早鳥優惠至3月15日] $2,850 (79折)｜[正價優惠至3月22日] $3,420 (95折)

4. Basketball IQ Camp 籃球領袖營 (8-15歲) (中強度訓練)

此訓練營旨在開發學員的籃球智商，深化對於籃球運動的理解。除了技巧，訓練營將集中為學員教授籃球運動中的團隊配合，以及隊員之間的默契、走位、傳接球等，培養籃球智商和團隊配合，將會令學員發展更全面。

課程日期：4月2, 3, 5日 (共 3 堂)

課程時間：09:30 – 12:30

場地：聖雅各堂14樓體育館

地址：香港灣仔堅尼地道112號

01空間優惠價：

原價: $2,700 [早鳥優惠至3月19日] $2,138 (79折)｜[正價優惠至3月26日] $2,565 (95折)

5. Super Athlete Camp 籃球全明星營 (8-15歲) (中強度訓練)

此訓練營需要學員擁有個人籃球基礎技巧，旨在提升各學員不同層面的籃球水平，包括在技巧及體能。此訓練營要求較大的體能和對籃球運動的積極性,此訓練營會根據學員的年齡及水平來制定難易程度不一的訓練內容，訓練結束後學員將在水平上有立竿見影的提升。

課程日期：4月2, 3, 5日 (共 3 堂)

課程時間：15:00 – 18:00

場地：香港諾德安達國際學校 Nord Anglia International School Hong Kong

地址：九龍藍田安田街11號NAIS一樓體育館

01空間優惠價：

原價: $2,700 [早鳥優惠至3月19日] $2,138 (79折)｜[正價優惠至3月26日] $2,565 (95折)