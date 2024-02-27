學鋼琴性價比越來越低？中產家庭現退學潮　只因孩子、銀包都苦了

鋼琴銷量大不如前‍‍‍‍‍‍‍‍，家長們愈發理性。



內地的鋼琴銷量最近斷崖式下跌，身邊學琴的和買琴的，似乎一下子少了很多。

昨天下午，外灘君來到靜安區一家琴行，發現偌大的教室只有兩位老師。從業超過10年的李老師告訴我們：「以前每周忙得課排不過來，現在發愁怎麼應對家長退費。」

據《每日經濟新聞》報道，在過去一年裏，一二線城市的琴行接連關門，售價5-6萬的鋼琴，甚至降價到5000塊。

中國樂器協會的數據也顯示，去年前三季度樂器行業232家規模以上企業營業收入同比下降21.28%，利潤下降43.35%。

隨手打開二手平台，七八成新的鋼琴屢見不鮮，琴凳和節拍器免費送，配文大多是「孩子不想學了」。

在過去很長一段時間裏，對中產家庭來説，學鋼琴有着特殊意義，既代表着素養和階層，又寄託了對子女教育的心態，除了考試能加分，更藴含着強烈的階層躍升的慾望。

然而到了現在，加分成為過去時，原來的階層標誌也淪為大眾興趣，再加上需要耗費大量時間金錢，學鋼琴的性價比明顯變低。

從全民熱捧到一朝降温，鋼琴迴歸到它本來的模樣。

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在雞飛狗跳中決定放棄

「怎麼又彈錯了？」每次陪孩子練琴，對上海媽媽Jojo來説，都是一種折磨。需要反覆催好幾次，女兒才不情願地坐到琴前，經常是一邊哭一邊彈，一個小時過得無比煎熬。鄰居也多次上門，委婉地告訴她噪音太大。

她嘗試過不去盯着女兒，可一聽到刺耳的錯音，心裏就會有一股無名火「唰」地湧現。

有段時間，她懷疑自己是不是太緊繃了。於是，私下跟其他家長交流，發現只要一練琴，很少有不打孩子的。家長們自我安慰，很多鋼琴家都是父母棍棒底下逼出來的。‍‍

可讓她充滿挫敗感的是，就算打了罵了，女兒依舊學得很慢，「一彈琴就像要她的命，只能默唸親生的。」

有次，她指出女兒指法錯誤，女兒先是不承認，接着又嚎啕大哭，委屈極了。也是在那一瞬間，Jojo生出了放棄的想法。孩子學得痛苦，錢也打了水漂，就像是一個無底洞，「你説這麼雞飛狗跳的，到底圖甚麼呢？」

和Jojo有同樣想法的家長不在少數，浙江媽媽依依就是其中之一。

依依的心態相對鬆弛，她不強求孩子成為專業選手，只希望多個才藝，關鍵時刻能露一手。可當她看到和女兒一起學習的同學，都在彈6級曲子了，女兒卻還彈不熟4級曲子，難免有些着急。只要一彈琴，女兒要麼口渴了，要麼上廁所，要麼胳膊痛，變着花樣找理由。

去年10月以來，依依腦海裏一直有兩個小人打架，一個告訴她：「再堅持一下吧，説不定練着練着就好了呢！」另一個則拼命潑冷水：「本身就不是那塊料，還是要認清現實。」因為前期已經投入了太多時間和精力，放棄並不容易，依依有種騎虎難下的感覺。

所幸，女兒上五年級後，家庭作業變多了，練琴時間越來越少。今年元旦前後，依依試探性地問女兒想不想繼續學，女兒低着頭，半晌憋出一句：「要不算了吧！」

成本高又看不到收益 考驗家長的財力和耐心

聽到女兒的回答後，依依有種如釋重負的感覺，想起走過的學琴路，又有些恍若隔世。

女兒剛上小學那年，正是學琴熱。依依在給女兒報課時，好的鋼琴老師很搶手，招生時還會看學生資質，不合適的統統拒之門外。

當時，小區裏每到晚上七八點，就會響起此起彼伏的練琴聲，女兒班裏幾乎一半孩子都在學，兒童節文藝表演還要排隊。

老師曾告訴她：「鋼琴是樂器之王，幾乎所有樂器演奏的曲目，都可以在它上面重新彈奏出來。」為了更好地陪伴女兒，依依甚至買了專業樂理書，週末上課時坐在旁邊陪讀，遇到不懂的就去請教老師。她還會把老師的示範錄下來，一遍遍放給孩子看。

記得剛開始學巴斯蒂安時，曲子很有趣，女兒彈得興致勃勃。可到了第二年練習車爾尼指法後，課程就變得枯燥乏味，女兒也開始躲避練琴。

學鋼琴對家庭經濟狀況要求不低，一架好的琴2萬起步，一節課400塊錢，一周兩節，再加上各種比賽的報名費、教材費、服裝費，一年10萬打底。搖擺不定這麼多年，這次果斷叫停，對依依而言也算及時止損。

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在一些中國父母的心中，鋼琴一度代表着品位和財富，可以培養孩子的「貴族」氣質，陶冶情操。再加上中考還可能加分，簡直是百利而無一害。

電影《鋼的琴》中，工人陳桂林為了把女兒培養成鋼琴家，四處籌錢買鋼琴。沒湊夠後，不惜深夜跑到學校偷鋼琴。後來實在沒辦法，自己照着書造鋼琴。影片中看似浮誇的行為，實質是一代中國父母對鋼琴的迷戀。

然而，這種追捧在2018年戛然而止。那年，國內取消了藝術特長生的加分政策，鋼琴成了「可有可無」的雞肋選擇。

家在成都的小曹，就是因為加分政策，才逼着兒子學鋼琴。結果兒子考完級後，就再也不碰了，加分也成為沒影的事，父子倆因此吵過不止一架。

鋼琴放在家裏，很佔地方，漸淪為吃灰的傢俱，兩年多沒有打開過。最近，小曹降價到了3折，才終於賣出去。

熱度退去‍‍‍未必是壞事‍‍

鋼琴市場熱度下降，對父母來説不見得是壞事。他們得以重新去了解孩子的特質和興趣，而不是盲目跟風。

自從不練琴後，Jojo和女兒的關係親近了很多。她意外發現女兒在畫畫方面還蠻有天賦的。哪怕沒有系統學過，也能畫得有模有樣。在女兒的作業本後面，藏着不少平時偷偷臨摹的卡通人物。家裏的牆上，也貼着女兒自己的作品。

她有些慶幸地告訴外灘君：「不是鋼琴學不起，而是畫畫更有性價比。」

一次偶然的機會，她把孩子放棄學琴的經歷分享出來，沒想到收穫了很多共鳴。她身邊也有父母放棄鋼琴後，轉而尋求更有性價比的賽道，給孩子報名了熱門的編程、圍棋、人工智能等。

還有父母依舊在樂器賽道卷，但是瞄準了小眾樂器，「學的人越少，競爭越沒那麼激烈，更吃香。」

在媽媽們的小圈子裏，甚至流傳着一個樂器「鄙視鏈」：管風琴 > 豎琴 > 大提琴 > 小提琴 > 長笛 > 薩克斯 > 架子鼓 > 鋼琴。

其實，鋼琴本來就該是興趣導向的，之前因為加分而捲起來，現在只是迴歸正常而已。

這一代父母們，總是被焦慮裹挾着往前走，正如《育兒經濟學》一書中所指出的：「常見的親子分歧，在於享受當下的樂趣和當前行為的長期後果之間的權衡。父母總是比孩子自己更關心孩子的未來。因此，父愛主義的父母時刻準備着做出可能減少孩子當前的幸福感、但他們判斷符合孩子長期利益的代價高昂的行為。」

可拼命催谷孩子未必有用，音樂天賦可遇不可求。少一點功利心，或許會有不一樣的天地。

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