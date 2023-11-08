小學已在催谷？知名律師勸別去逼死孩子　分享10大建議點醒各父母

不少家長都期盼自己的小孩在學業上能有好成績，希望他們能「贏在起跑點」。不過，台灣知名律師呂秋遠就曝光自己的兒時經歷，坦言自己就是一個「輸在起跑點上的孩子」，且父母在他小時候，完全不重視所謂的起跑點。他也給出10點建議要給家長們，反問「幹嘛要逼死小孩呢？」



呂秋遠在Facebook發文分享感觸，因為自己的父母分別是高職與小學學歷，爸爸在國營企業上班，是一名普通工人做到退休，媽媽則是家務管理者，小時候，還跟她一起做過許多不一樣的家庭代工，用來補貼家用。

呂秋遠不鼓勵過度催谷的教育方法，並向家長建議以下10個教育孩子的建議：（按圖了解）

+ 7

家裏屬於偏窮困的中產階級，呂秋遠坦言，小時候父母完全不重視「起跑點」，因為沒有能力讓他補習，或學習各種才藝，平時還只能到租書店找小說來看。他透露，在漁村小學拿前幾名，其實輕而易舉，但要掉出排名也很容易。

然而當時父母不知道怎麼幫他，但爸爸卻會用眼神逼迫他拿獎狀回家，感嘆「不重視起跑點，卻要我一鳴驚人」，從小學到中學都因為必須滿足父親的期望，因而感到很痛苦。

即便長大後一路唸進了建中、政大、台大，拿了幾個碩士、一個博士，甚至考上律師，他始終不認為，這一切是因為父母讓自己從小就贏在起跑點上，而是因為自己喜歡正在做的事情。呂秋遠認為父親運氣好，兒子沒有因為壓力逃跑、他自己也算運氣好，僥倖做了自己喜歡做的事情，如此而已，所以他想以過來人的身分，給「各位緊張的家長一些建議」：

1. 請陪伴孩子找出他的興趣，而不是幫他準備各式各樣的安親班、補習班。不是每個人都適合唸書，也不是只有唸書才能賺錢。



2. 他喜歡看書，就陪他去圖書館；他喜歡自然科學，就陪他去戶外；他喜歡機器，就陪他去玩模型；他喜歡運動，就陪他去打球。



3. 小學的成績，對於他一輩子的人生來說，微不足道，即使智商157，也是一樣。



4. 生命會自己找到出路，我在三十歲之前，根本不覺得自己會去當律師，但後來就是了。



5. 找出小孩的興趣，比起安排一堆課程要重要多了。沒有興趣的東西，就算逼孩子去學，也是沒用的。重點是，到底是我們以為學了這些就會飛黃騰達，還是真的可以讓孩子變得更好？



6. 不要再管孩子的名次了，往後孩子的競爭力，不在於他的小學名次，而在於他知道自己喜歡甚麼。不然，有天他發現自己不能名列前茅的時候，就會覺得自己一無是處。



7. 在人生裏，成績與分數是一種水到渠成的概念。沒有興趣，就不會有成績。如果逼迫孩子往前跑，但是他跑到一半就中暑休克，你會寧願孩子從來沒有參加比賽過。



8. 請想想，不要讓孩子輸在起跑點上，是為了自己的面子，還是為了自己的孩子？



9. 對自己小孩的要求，應該只是：不要傷害別人、不要傷害自己、要以同理心對其他人，這樣就好。



10. 講起跑點？家長就是起跑點啦！自己都沒這麼厲害了，幹嘛要逼死小孩呢？



【延伸閱讀，更多教育子女建議】

你也是這樣？網民列典型亞洲父母4大特徵 家長睇到有共鳴又心虛

+ 11

還在催谷孩子上興趣班？ 網民熱議10大最沒用才藝彈琴畫畫皆上榜

+ 28

延伸閱讀：

遭疑「懷孕有呼麻」！蕾菈二度發聲 洩家人狀況：不會有二手

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】