小學兄妹學習日程超瘋狂！每天睡不滿7小時 媽媽稱他們樂在其中
撰文：中天新聞網
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亞洲教育以緊湊超前聞名，雖能提升孩子的競爭力，但長期下去恐危害孩子的童年、健康。
一名補習班教師分享，一對國小兄妹的「行程表」，只見一周7天小兄妹都在學習，每天晚上11點半才能休息，睡眠時間僅剩不到7小時。網民看完紛紛心疼這對小兄妹。
別說是小孩，這樣子的日程安排說不定連大人也受不了！（按圖了解）
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一名補習班教師在書發文，分享一對小兄妹的優良戰績，兩人分別就讀國小六年級、四年級，在校成績優異、名列前茅，課業表現相當卓越。2人從四歲時開始習琴至今，才藝表現很傑出，甚至曾飛往日本領獎、遠赴維也納音樂廳演出。
教師也曝光了小兄妹被排好排滿的行程表，只見兄妹倆每天清晨不到6點就要起床，然後寫教材直到早上7點10分接着去上學，上完學接着補習，午、晚餐都只能在車上匆忙解決，返家後也要接着練琴、學英語，直到晚上11點半才結束一天的忙碌生活，就連周末的放假時間也都得跟平日一樣按部就班學習。
教師表示，「我知道有些人會覺得孩子這樣很苦，但媽媽說兄妹兩人反而樂在其中，在學校也總能聽見2人的歡笑聲」。
貼文一出引起網民撻伐：
．「這文不要刪，留着通報兒虐」
．「剛過完年，留點活路」
．「一切都是為了媽媽的面子」
．「除了可憐沒有其他心得」
也有人感嘆：
．「家人沒機會一起在餐桌上吃飯」
．「要好好吃飯好好睡覺啊」
對於小兄妹全年無休的學習安排，而犧牲該年紀應該擁有的親子時光，不少網民感到相當心疼，也祝福孩子未來可以好好作息。
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