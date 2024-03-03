新抱炮製全素飯餸　竟被吃素奶奶倒掉！網友知細節反斥事主心場壞

素食分很多種，有蛋奶素、海鮮素、鍋邊素等，若有宗教信仰，連五辛素都不能食用。對此，一名網民上網抱怨，認為自己為了表達孝心，為比丘尼奶奶準備一整桌的素菜，沒想到卻被對方全部倒掉。貼文一出後，立刻引起廣大網民熱議。



這名網民在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己剛結婚2個月，知道奶奶是比丘尼，為了表達孝心，準備了一整桌的素菜，還自己包韭菜水餃、宜蘭蔥煎餅、用紅蔥頭爆香煮了加大蒜的素湯圓。沒想到奶奶一口都不吃，還全部倒掉，讓她怒稱「奶奶是眼瞎嗎？我裏面都沒放肉，用的也是植物油，她在裝高尚甚麼？」。

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貼文一出後，眾多網民都不挺，指出比丘尼就是五辛素都不吃，紛紛表示：

・「笑死，把不能吃的都煮一遍了」

・「蔥、蒜、韭菜都是葷菜」

・「好心做壞事了」

・「幹嘛幫她煮？你根本不知道她的素是哪種素，直接讓她自己處理就好了」

・「不是所有的植物都是素，爬個文查一下吧」

・「妳做的是蔬食，不是素食，害人破戒就罪過了」

・「五辛，建議瞭解一下」

・「出家人不能吃到蔥、蒜、韭菜、軟糖」

・「真的是，出家人不吃五辛，不是人家裝高尚」



不過，也有部分網民認為這名媳婦是故意的，紛紛表示：

・「很故意的感覺，自以為素食，其實裏面都是葷食」

・「怎麼這麼巧？用這些」

・「真懷疑她是故意的」

・「很針對哦」

・「你是故意的嗎？還是不知道這是葷菜」

・「你是故意想害她吧！」

・「你故意的吧」

・「無知是很可怕的事情，奶奶會認為你是故意的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】