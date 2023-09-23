奶奶教孫子要節制、懂分享　新抱不領情上網抱怨　反被網民狠批

父母疼愛孩子是人之常情，不少家長都希望給小孩最好且富足的東西。



日前，有女網民在Facebook「匿名公社」透露，奶奶某次將花枝煎餅分為六塊，並規定她的兩名孩子最多只能吃兩片。不滿奶奶做法的事主將經過寫下，想不到討拍不成卻翻車，被一票網民怒噴「太自私」。

連網民也不感認同，或者事主也要想想自己教育子女的方式可怎樣改善：（按圖了解）

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事主表示，奶奶在某天晚上煎了一片花枝煎餅，並將煎餅分成六塊，規定兩名孫子最多一人只能吃兩片。事主指出，自己不解奶奶為何要限制孩子吃東西，立即出言反駁「能吃最好，吃光光也沒關係！」

聽到媳婦想法的奶奶則解釋，若不限制孩子們吃煎餅的量，那在外賺錢的事主老公，及辛苦煮菜的自己則沒東西可以吃。事主補充，奶奶甚至在飯後向她強調「一個成功的家庭教育，是有甚麼吃的，大家都能一起共享」。

不過，事主仍無法諒解奶奶的做法，她直言「花枝煎餅才六片，一個小孩吃三片，有必要計較大人也要吃？」強調孩子們還在成長期，應多吃東西才能長大，表示自己完全無法認同奶奶的做法。

貼文底下，許多網民不支持事主的行為，認為奶奶的做法才能教育孩子「分享」的概念：

．「奶奶教育觀念是對的」

．「我認同妳奶奶的作法，不能因為孩子喜歡吃，就不顧後面還沒吃的人，除非後面的人要把自己那份分享給孩子，不然我覺得適量分配很合理」

．「妳真自私…」

．「妳的孩子以後會很自私」

．「萬一妳孩子以後出社會跟朋友出去吃飯，朋友還沒有到，但妳的小孩把他很喜歡吃的東西全部吃完，妳覺得朋友會怎麼想」

．「奶奶沒錯，同時也在教育孩子要懂得替他人着想、懂分寸」

．「妳要是覺得不公平，可以自己去買啊！」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】