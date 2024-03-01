抽濕機｜濾網常清洗一年慳8%電！注意3件事　除濕效能可大大提升

香港天氣潮濕，無論是春夏的梅雨季、颱風季，還是冬天又濕又冷都讓人很受不了，這樣的氣候環境下，抽濕機可謂家家戶戶的必備家電。不過有些人使用抽濕機時擔心室內太悶，就會把門窗打開一個縫隙，但是這一個動作大大影響了抽濕機的運作效率，導致濕氣除也除不完。



根據「台電電力粉絲團」報道，開抽濕機時沒注意這三件事就像做白工，想要省電不潮濕一定要注意：

1. 清潔濾網

久久沒用抽濕機，會讓灰塵附着堆積，濾網上如果髒污累積，不僅除濕效率變差，也會影響室內空氣品質。因此建議2～3周就要清理抽濕機濾網，每年可省下8%用電。

相關文章：潮濕｜人在房間時可抽濕嗎？4大使用建議 將吸濕功能發揮至最大

+ 11

2. 關閉門窗

抽濕機是讓室內濕度降低，開抽濕機時如果門窗沒關，會讓室外濕氣繼續流入，濕氣一直除不完。導致抽濕機就會更耗電，所以別忘了要關閉門窗。

3. 擺對位置

抽濕機的使用效果與擺放位置關係密切，放在合適位置除濕才更有效率，抽濕機要放在「室內空間中央處、空氣流通的空間、平坦的地方」。若放在牆邊或角落不僅空氣較不流通，也影響抽濕機散熱功能，使用時一定要注意。

【延伸閱讀，更多選購家電建議】

抽濕｜暖風機無助浴室防霉！網民稱用這2種電器比加熱溫度更有效

+ 6

抽濕機｜開足24小時 家中濕氣仍重？搭配一電器同用 效果更顯著

+ 4

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：開抽濕機少1動作等於做白工！台電曝3個撇步增加效率，室內不潮濕又省電】