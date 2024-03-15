潮濕｜木傢俬反覆受潮發霉怎辦？除抹稀釋漂白水　「它」也很有效

每當天氣潮濕，家中木製家具就經常出現發霉的問題，白灰色的霉斑不但看起來不美觀，也容易引起過敏，最近就有網民上網請益相關問題，吸引許多人留言回應，也有業者提供應對教學，避免家裏木頭製品發霉，就不用因此丟掉還要花錢買新的。



木頭櫃子反覆受潮發霉怎麼辦？

一名網民在Facebook「我愛全聯-好物老實説」發文並附上照片，直呼「白白的應該是發霉吧！？」她表示木頭櫃子上的白色霉斑擦掉會不見，但隔1個月又反覆長出來，無奈之下只好上網請益「請問要如何處理一勞永逸呢？」

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問題一出，引出不少人提供建議：

．「稀釋漂白水擦拭後除濕機都要開」

．「我也用酒精狂噴，後來就沒長了」

．「可擦酒精，擦幾次後就會改善」

．「我自己是用除霉的洗衣液摻一點水，然後刷子沾取塗上，是有效的」

．「把霉擦掉，再塗上木質漆，我家的鞋櫃也是這樣，塗完就沒再發霉」

・「擦乾淨後使用碧麗珠，我覺得可以撐好久」



不過要注意的是，有過來人反映酒精可能會讓木頭變色：

．「我當初只是想趕快解決發霉問題，所以狂噴縫隙...但是我有發現有些木頭會變色」

．「用酒精家具會褪色或變白錯」



木頭家具的白色霉斑怎麼清？

對此，就有家具業者建議將抹布沾取75％酒精擦拭霉菌，並開啟電風扇或抽濕機，吸收空間裏的濕氣，降低再次滋生的機會，也可以為家具刷上新油漆，多製造一層保護罩，將濕氣隔絕於家具表面，避免內部發霉損壞。

若是想去除霉味也能夠自製天然清潔劑，將橙皮洗淨後曬乾，與75％的酒精一起放在密封罐浸置一周，就能提煉出具有消毒與除臭功能的清潔好物。

也有網民提醒，平時就要勤用抽濕機才是解決之道：

・「抽濕機要開了」

・「除了平常開抽濕機保養沒別的方法！只要濕氣太重，他就是會一直生出來」

・「平常就要開抽濕機了，不然就搬到乾冷國家」

・「要開抽濕機了！最高紀錄五台全開」

・「擦着麼都沒用，抽濕機才能一勞永逸，不要省那個錢，長期處在潮濕的環境對身體不好」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：木頭櫃子反覆受潮發霉怎麼辦？達人用1個天然清潔神物，根除陳年霉斑還能除臭殺菌】