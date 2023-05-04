老師發訊稱「孩子要換牙刷」　媽媽看附圖才知牙刷的犧牲有多慘烈

大多數父母都很怕收到孩子學校老師的訊息，深怕是孩子不小心受傷，或是做出不好的事。



然而，一名媽媽在Facebook上發文，表示當時突然收到老師的訊息，要她提醒孩子更換牙刷，而帖文曝光後也掀起討論，許多網民看到牙刷的慘狀都忍不住笑翻。

難怪有網民笑稱，這牙刷已變成牙縫刷了！😂（按圖了解）

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早前一名媽媽在Facebook群組「爆廢公社二館」上發文，分享孩子學校老師傳來的訊息。從截圖畫面可以看見，老師耐心寫道，「媽咪好，已叮嚀換牙刷多次，他都不以為意，請您提醒他」，並附上一張黃色牙刷已經剩下沒有幾根毛的照片。

帖文底下吸引大量回應，不少網民笑翻表示：

．「這是在刷牙還是在吃牙刷？」

．「這牙刷在壞掉之前到底經歷了甚麼…」

．「這快比我阿公的頭髮還少了」

．「這是牙縫刷吧」

．「可以考慮直接讓他使用潔牙骨」

．「睫毛刷還比較密」

．「好節儉的孩子」

．「這是用拔的嗎？只看過開花的，還沒看過這種的」



也有網民提到：

．「我以為是我兒子的老師傳的…」

．「牙刷用品不是每個禮拜都會帶回家清洗嗎？」

．「收到這種訊息我會無地自容，會想挖洞躲起來的那種」

．「這種刷法…會不會常刷到牙齦出血」

．「是幼稚園嗎？我女兒每兩個禮拜會把棉被、牙刷、鞋子都帶回家，該換的我會幫她換，不然小孩應該都刷到炸毛不處理」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】