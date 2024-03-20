發燒｜流感、感冒仍未懂分清？醫生稱「5大症狀」過一晚夜就知道

近期又是流感的大流行時期，無論是耳鼻喉科還是家庭醫生，或是兒科的診間中，都擠滿了病人，不過，流感跟一般感冒到底該如何區分，對此，台灣耳鼻喉科胡皓淳醫生也為大家解答。



胡皓淳醫生在Facebook發文表示，流感的發病速度通常較快，患者會在一夜之間感覺身體不適，症狀急速加重，你會覺得前一天晚上只是咳嗽，隔天就不舒服到下不了床。而相對的，一般感冒的症狀通常是逐漸出現的，患者可能在數天內慢慢感受到各種不適。

流感常伴隨着嚴重的全身虛弱，胡皓淳指出，患者可能會感覺非常虛弱、疲憊和無力，連日常生活都有困難，體溫大多超過攝氏38度，並持續數天，而一般感冒的身體不適感則會較輕，患者多少會感覺有些不適，但不會像流感那樣嚴重，甚至可能不太會發燒，就算發燒，體溫也可能只在攝氏37度多左右。

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另外，胡皓淳進一步指出，流感時通常比較少出現喉嚨痛，但肌肉和關節卻會感到疼痛無比，而一般感冒時喉嚨痛是比較常見的症狀之一，尤其剛開始的時候，很多人的主訴都是喉嚨癢或喉嚨痛，肌肉痠痛相對是較少出現，甚至有些患者根本不會有肌肉疼痛的症狀。

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