感冒｜女兒喘了半天　父母深夜才送她到醫院　一句話醫生聽到也嬲

前幾日的寒流，讓各大門診、醫院都塞滿人潮，尤其呼吸道疾病與心血管患者更是不在少數。日前一名年僅2歲的小女孩不斷發出明顯的喘鳴聲，讓醫生嚇瘋趕緊將她送進加護病房，一測發現血氧僅87%（room air），恐需要插管治療；孰料女孩下午早已有此症狀，父母卻看似不緊張，僅稱「每次感冒都這樣」，讓醫生當場傻眼。



台灣彰化秀傳醫院急診兒科醫生黃士倫日前在Facebook專頁「黑倫醫師x健康諮詢」回憶一起個案，當天為10度的寒冬凌晨，護理師急喊「黑倫趕快來看這個小孩很喘不對勁！！」。一名年僅2歲的小女孩不斷發出咻咻的喘鳴聲，不需聽診器都可以感受到，然而小女孩的轉診單顯示其下午就開始喘，讓他相當疑惑「怎麼現在才來醫院」。

黃士倫醫生替小女孩測血氧濃度為87%（room air），讓他氣得反問小女孩母親「她的狀況不太好，正常血氧是100% ， 血氧低於90%狀況又不穩定，可能需要插管！！」，孰料，小女孩父母的表情完全不緊張、不徬徨，母親稱「她每次感冒都這樣」，讓他當場傻眼。因情況緊急，黃士倫隨後趕緊替小女孩治療，「開始吸入支氣管擴張劑、 打上點滴給類固醇治療、氧氣、照x光、抽血等等...」。

黃士倫稱，即使經過一連串的治療，小女孩的面罩氧氣仍處在10L／min，血氧仍落在93%到95%，於是再次詢問小女孩父母是否要讓她住進加護病房，然而當時本院兒童ICU為滿床，鄰近的分院有PICU病床。經協調後，決定將小女孩轉院治療，並和其父母保證「整裝好！我會偕同隨行護理人員一起押救護車過去，以免任何突發狀況！！」。

黃士倫稱，當時救護車出發不到15分鐘就抵達另家醫院，經治療後，小女孩的血氧100%且生命跡象穩定，讓他心中大石頭也順利放下；隔日早上打去該醫院詢問小女孩情形，所幸沒有插管且平安下莊。黃士倫有感稱「或許拯救危及的小生命就是我們的使命」，並提醒民眾，天氣冷熱變化劇烈，有呼吸道敏感的族群務必好好保養，忌吃冰品、避免過敏原，並多曬太陽運動。

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