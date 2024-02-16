感冒｜難斷尾咳不停怎辦？5類食品有助減少感冒天數　水應這樣喝

天氣突然變冷，不少人因此感冒、咳嗽，這時候除了吃藥，也可以參考營養師的意見，多補充一些食物。來自台灣的營養師彭逸珊早前就在Facebook上分享讓感冒快點好的小訣竅，其中包括多喝水、多補充維他命等。



想快點復原過來，不妨多吃以下建議的食品：（按圖了解）

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感冒咳不停怎麼辦？

營養師彭逸珊時常在Facebook專頁「愛健康營養師 珊珊」中分享許多營養知識，有感於最近身邊很多人中標感冒，她也分享了可以讓感冒快快好的方法，也提供可以多吃的食物種類，分述如下：

多補充水分

水分可以幫助代謝廢物、避免喉嚨過乾造成不適，營養師建議，每天應該要「少量多次」補充2000毫升以上水分。

多補充維他命C

維他命C可以幫助提升免疫力，推薦食物有石榴、奇異果、橙等。

多補充優質蛋白質

優質蛋白質可以幫助細胞修復、讓免疫系統正常運作，推薦食物的食物有雞蛋、雞腿、毛豆、豆腐、豬肉、鮮奶等。

多補充抗氧化食物

抗氧化食物能幫助降低身體發炎狀況，推薦食物的食物有綠茶、多色蔬菜、鯖魚、三文魚等。

多補充礦物質「鋅」

研究顯示，足夠的鋅可以幫助縮短感冒天數，推薦食物的食物有南瓜籽、生蠔、板腱肉或保健品補充。

多補充維他命A

除此之外，有些人即使感冒好了，但還是有不斷咳嗽的狀況，營養師彭逸珊則建議，這時候可以多補充有豐富維他命A的食物，包括木瓜、紅蘿蔔、菠菜、南瓜等，因為這些食物可以幫助呼吸道黏膜修復！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：感冒咳不停怎麼辦？營養師曝5類食物必吃：提升免疫力、減少感冒天數】

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