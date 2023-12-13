發燒｜孩子體溫突低於36°C？醫生稱別緊張　或為2個原因所致

近期流感大爆發，許多孩子都難逃魔掌，不過，最近就有許多家長表示，孩子體溫竟只有35度，對此，就有醫生表示，不需要太過擔心，若家長有不放心之處，務必就醫檢查。



台灣兒科醫生陳木榮在Facebook發文表示，最近不少爸爸媽媽表示「孩子量到體溫35度怎麼辦？」，通常出現這種情形，請爸爸媽媽先確定體溫計沒有故障，再確定測量體溫的方法正確「如果都沒問題，那孩子的體溫真的偏低。」

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陳木榮說，關於孩子低體溫原因可能有2個：

第一是「發燒過程中的低體溫」，大部分的原因是因為孩子「吃了藥物之後開始出現藥效」，加上「身體本身自行降溫」，這2個效果同時出現，就會讓孩子出現意料之外的低體溫，這時候有些爸爸媽媽會怪醫生開的藥物太強，事實上這種情形真的要請爸爸媽媽見諒，孩子的退燒藥物劑量都是使用體重來計算，幾乎不會出差錯，只是那麼剛好同時身體自行降溫，才因此出現低體溫。

或許有些爸爸媽媽會說「那就直接不讓孩子吃退燒藥，等身體自行降溫，不是最好嗎？」陳木榮指出，話是沒錯，但要待身體自行降溫時間點難以拿捏，有時孩子高燒到40度，身體仍無法自行降溫，過程中十分不舒服，爸媽欲哭無淚。

第二是「完全退燒後的低體溫」，孩子完全退燒後，有時會有幾天的低體溫，之所以會出現這種情況有幾種原因，有些是因為孩子已經不會再發燒了，結果爸爸媽媽太過擔心，還繼續讓孩子吃退燒藥，在藥物效果作用之下當然會出現低體溫；另外有些孩子的低體溫是因為之前實在發燒太多天，元氣大傷之外，身體排汗流失水分太多，因而讓孩子的體溫下降之後無法拉高恢復正常，在這種完全退燒之後出現的低體溫，只要孩子的精神活動力跟食欲都不錯，請讓孩子穿些保暖衣物，補充溫熱的水分就可以了，孩子的低體溫在5天之內會恢復正常。

最後，陳木榮提醒，希望大家對於發燒過後的低體溫不用太擔心，可是有任何不放心之處，還是請務必帶去給醫生檢查，醫生不希望自己的好意所寫出來的衛教文章，到最後造成孩子的延誤就醫引起意外發生。

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