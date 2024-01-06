便秘｜7歲男童長期排出「羊咩屎」　越醫越嚴重方知是腸漏症作怪

不只成人會便秘，兒童便秘問題也不可忽視，兒童的便秘問題不像成人屬於壓力導致，可能跟過敏原有關。7歲的陳小弟弟長期便秘，排便型態也是一顆一顆的羊便便，儘管已經做過兒童健檢、也根據過敏原報告盡量避開可能過敏原，但腸胃不適的症狀卻始終沒緩解。醫生說，經過診斷後發現，原來是腸黏膜沒有確實修復，因此過敏反應才無法緩解。



台灣聯安預防醫學機構、聯青診所副院長蘇聖傑表示，人體腸道除了能消化、吸收食物營養，腸道黏膜更是身體重要的屏障，能避免有害物質從腸道縫隙滲透到血液中。

蘇聖傑說，陳小弟弟的狀況，即是因為腸黏膜受損，造成腸漏症。所以無法阻止過敏原、毒素或其他有害物質滲透進血液中，才會造成不管怎麼避開過敏原，還是有便秘、腹部不適的原因，甚至因為屏障大開，導致過敏原越來越多。

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不少人想到腸漏症，都以為是因為有特定過敏原導致腸道通透性增加，才會造成便秘、腹瀉、皮膚癢等症狀。蘇聖傑說，壓力、藥物、酒精、放射線等其他因素也都是可能的原因，若腸黏膜修復過程趕不及破損速度，即會形成腸漏症，食物未被完全分解，其中的蛋白分子便會從縫隙進入血液，引發過敏反應。

因此陳小弟弟回診時過敏原反而變多的原因，就是食物會穿透腸道黏膜，自然會使身體產生抗體、出現發炎反應。蘇聖傑表示，有腸漏症時，並非只要不吃過敏原即可，修復腸黏膜，使屏障完整也是不可忽視的一環。

蘇聖傑說，想要修復腸黏膜，最重要的是想辦法增加黏膜的修復能力，從不同面向提供腸道支援，比如補充修復腸道黏膜的營養品，如麩醯胺酸、益生質、益生菌等，來支持黏膜細胞的修復。如同燙傷的人會使用人工皮覆蓋傷口、避免暴露，腸黏膜也需要有營養素的支持，以利生成、穩定腸道黏膜。

蘇聖傑提醒，修復腸黏膜之餘，最重要的還是平時透過良好的生活型態預防腸道黏膜受傷，建議飲食上盡量減少過多的精緻加工食品、注意三餐營養均衡，且有固定的運動習慣，也別忘記做好壓力管理，才能顧好腸道健康。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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