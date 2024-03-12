10大沒用才藝孩子在學？他為珠心算、繪畫5項平反：行走江湖必備

每個人童年時期或多或少都學過才藝，而現在的孩子更是十八般武藝樣樣精通，近日網上有人總結出童年學過的「十大最沒用特殊才藝」，不過日籍媒體人矢板明夫卻喊「這5項」超有用，認為行走江湖真的很需要。



近日有人在網上總結出童年學過的「十大最沒用特殊才藝」，第1至第10名分別是：

1. 珠心算

2. 書法

3. 繪畫

4. 鋼琴／電子琴

5. 直笛

6. 舞蹈

7. 象棋／圍棋／西洋棋

8. 跆拳道／柔道／空手道

9. 小提琴／中提琴／大提琴

10. 滾軸溜冰（台稱「直排輪」）



不過，日籍媒體人矢板明夫卻表示，自己學過其中5項都很有用，包括珠心算、書法、繪畫、圍棋和柔道。比如說心算，他表示在社會上行走以後，雖然沒有帶着算盤，但是用到心算的場面的確很多，也因為心中對數字有基本概念，所以很多場合可以短時間內做出正確判斷，減少被騙的風險。

另外，他透過書法、繪畫和圍棋結交到很多朋友，特別是圍棋，矢板明夫指出一旦發現對方是同好者，下上一盤，無論勝負如何，兩人的距離會被瞬間拉近。至於柔道，他表示自己剛剛當記者、跑警察線的時候，曾經學過柔道這個經驗非常有用，因為日本的警察，柔道是培訓時的必修科目，所以基本上都是柔道初段以上，「我的經驗是，不管熟不熟，只要和他們聊起柔道的話題，對方一定會表現出濃厚的興趣。」

矢板明夫最後表示，其實和特殊才藝相比，他更覺得在學校學的知識沒有多大的用途，像是當年辛辛苦苦背下來的數學公式、物理公式、化學元素周期表等等，出社會以後，沒有想起過一次，甚至從來沒有聽到別人談到過，幾乎全部還給了老師。也因此他總結出一個結論，在課本上學的所謂的專門知識，其實主要是應付考試、基本上沒有用處，「反而是上述這些特殊才藝，才是一個人行走江湖時，真正需要掌握的東西。」

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