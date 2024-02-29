教育｜孩子沒怨言即可繼續催谷？大學教授稱父母有這想法才最天真

台灣補習班「以馬內利美語」早前因為分享一對小學兄妹每天只睡6.5小時的超魔鬼行程，引發全台討論，大家都擔心這對兄妹的身心發展。對此，台大電機系教授葉丙成以經驗分享，從沒看過強者被逼着提早起跑，而教養路上最可怕的就是「彈性疲乏」。



葉丙成早前在Facebook上指出，在台灣有很多人在初中、高中為了升學，被焚膏繼晷地硬操繃緊了6年後，一到大學就整個人彈性疲乏，失去了努力的動力。他提到很多家長以為只要自己孩子比別人早開始衝刺、提早開始操，孩子就會一直跑在別人前面，這輩子他就會一直贏別人，「這想法真的很天真！」

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憑着在大學教書20多年、辦了10年的中小學實驗教育，看過無數優秀學生的經歷，葉丙成說，自己這輩子看過那些真正厲害的強者，都不是因為小時候被逼着提早起跑在贏別人的，有些是在某個事物有極佳天賦，而在那條路上發光發熱，面對這種天才，「你就算提前好幾年開始跑，他也是後面就突然輕輕鬆鬆超越你，你不可能贏得了他！」另外有些強者雖不見得有極佳天賦，但他因為找到自己真正熱愛的事物，所以能夠比別人更拼命地讓自己持續變強，這種同樣難以超越。

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