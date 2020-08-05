【美衛生部長訪台】蔡英文的面子工程

美國及台灣方面的消息來源紛紛證實，美國衛生及公共服務部長阿札爾（Alex Azar）近期將率團訪問台灣，此案毫無意外在台灣引發各種討論，泛綠陣營照樣一片歌功頌德，誇稱台美關係友好密切。

持平而論，美國當前深受新冠肺炎疫情之擾，倘若通過阿札爾訪台，能令美國官方從台灣身上得到什麼防疫的錦囊妙計，站在共同對抗疫情是普世價值的角度而言，自然是好事一樁。不過，從政治角度而言，阿札爾訪台究竟是蔡英文面對黨籍立委收賄風波的浮木，或是引發更多爭議的開頭？

美國衛生部長阿札爾訪台，是蔡英文任內首度接待美國部長級高官。然而，此一動作是蔡英文面對黨籍立委收賄風波的浮木，或是引發更多爭議的開頭？（中央社）

針對阿札爾即將率團訪台，台灣親綠陣營視為外交大突破，總共有三個「第一次」值得他們大力書寫，包括這是美國總統特朗普（Donald Trump）上任以來，第一次派高階官員訪台；同時，也是美國方面的《台灣旅行法》自特朗普2018年3月簽署生效後第一次派遣官員訪台；此外，更是蔡英文任內第一次 「迎接」美國內閣官員。但，在綠營歡天喜地敲鑼打鼓的背後，藏不住的真相是，過去就算沒有《台灣旅行法》，美國高階官員也曾有訪台的紀錄，包括2000年美國運輸部長史雷特（Rodney Slater）、2014年美國環保署長麥卡錫（Gina McCarthy），當時台灣總統分別為陳水扁、馬英九。

可見，過去扁馬時期的美台互動，台灣方面都能獲得美國高官來訪互動的機會，那麼，擁有了《台灣旅行法》等一大票「惠台法案」，更一再誇耀美台關係的蔡英文，倘若在美台關係互動上比扁馬缺了什麼環節，又怎麼能說過去？如今在美國飽受新冠肺炎疫情困擾之際，台灣有機會與美國衛生部長分享防疫經驗，至少日後在比較蔡英文及扁馬時期的美台關係時，能令蔡英文記上一筆。

另一方面，由於蔡英文自家親信、前台灣總統府秘書長蘇嘉全的親侄，也就是現任民進黨籍立委的蘇震清，當前正因涉嫌收賄而遭台灣司法單位羈押，自家後院因貪腐蒙塵，想必蔡英文並不好受，如今美台關係傳來捷報，或許多少也能轉移一些因貪腐案的壓力。

蘇嘉全早前因侄子牽涉收賄案而請辭。（中央社）

只不過，接見了美國部長級高官，又可能令蔡英文失去什麼？

如今北京方面已經針對阿札爾訪台一事做出反應，向美方表示，應停止一切形式的美台官方往來，慎重妥善處理涉台問題，不向台獨勢力發出任何錯誤訊號，以免嚴重損害中美關係，損害和平穩定。北京方面同時也強調，已與華府方面進行嚴正交涉。

事實上，特朗普當選美國總統後，曾於2016年12月2日與已經就任台灣總統的蔡英文通電話。事後，民進黨政府隨即在次日公布蔡英文通話時的照片和新聞稿，畫面中蔡英文臉上笑容是裝不來的，蔡政府明顯對此視為美台關係的一大突破。

然而，就在特朗普與蔡英文通話後，台灣方面對美軍購整體而言看似沒少買，但蔡政府在通話後不久，隨即面對到非洲邦交國聖多美和普林西比（Democratic Republic of Sao Tome and Principe）的斷交，以及後頭的一連串斷交潮，更別說台灣連世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）等國際組織的參與碰壁。緊抱着美國的蔡英文政府，令台灣付出的代價，恐怕難以通過數字來量化。

特朗普候任美國總統時與蔡英文有過一通電話，蔡英文過程中的笑容確實是裝不來的，但事後，這通電話仍在美中台之間引起重大風波。（台灣總統府供圖）

蔡英文緊抱美國後，除了國際參與的量能大打折扣，綜觀阿札爾訪台一事，台灣網友的討論焦點，並非美台關係又能如何進展，而是美國在深受新冠肺炎疫情的影響下，台灣官方本次給了美國訪問團「外交豁免權」，使訪團主要成員可免去隔離檢疫14天的規定，令網友質疑防疫政策遇上美國就「轉彎」。縱然台灣官方可以找各種理由自圓其說，但仍止不住網絡上一片對於民進黨「雙重標準」的罵聲。

嚴格說起來，通過接待美國高階官員訪問團，蔡英文無疑得到了一次煙火秀，看似聲光效果滿分，實際上卻什麼都留不下來。那麼蔡英文又失去了什麼？反過來，眼下到了這步田地，蔡英文事實上也沒有什麼好失去了。