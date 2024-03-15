婚展2024｜3月婚紗節3.15開鑼！4大重點攻略：餅卡優惠／限時折扣

婚展2024｜打算結婚的準新人或是正在準備婚禮的新人們要留意，大型的婚展又來了！籌備婚禮要準備的事項可不少，而婚展則能夠一次過收獲訂婚、婚紗照、籌備婚禮等，一連串結婚資訊以及限時優惠。想達成最夢幻的婚禮，就要集結好最齊全的婚禮資訊，《01女生》為你盤點好今個婚紗展的必去重點，讓你行得更加得心應手！



3月婚紗節3.15開鑼！（FB＠Wedding Expo 香港婚慶．博覽網 ）

3月婚展2024｜重點1. 多間特式手作、姊妹裙專區首度亮相

想要一次過集結好婚紗攝影、婚禮攝錄、婚紗晚裝、新郎禮服、酒店及酒樓囍宴、珠寶首飾、婚禮佈置、結婚禮餅、結婚禮品、婚前檢查、證婚服務等婚禮資訊 的話，場內有逾百攤位、婚禮專家等全方位包辦婚禮，選擇多多，絕對能夠應付新人們大部分需求。場內同時亦設有海外展區，由海外婚禮、海外攝影到蜜月旅遊，都有相應優惠與套餐，有興趣的就絕對不要錯過了。

婚禮當中又怎能夠少得姊妹伴娘們的協助，除了本地、海外婚禮資訊，今次婚紗展更有首次推出的姊妹裙專區以及更多間特式手作展商，一次過滿足需求！

3月婚展2024｜重點1. 多間特式手作、姊妹裙專區首度亮相 （FB＠Wedding Expo 香港婚慶．博覽網 ）

3月婚展2024｜重點2. 婚展限定優惠

除了一眾婚禮貼士、資訊，只要購票入場（情侶同時購票）即送豐富禮品包，神祕禮物多多，包括康維他™麥蘆卡蜂蜜、CheckCheckCin健康飲品、營保康益生菌、Nourish & Bloom潤唇膏、威潔33洗衣珠、艾詩/羅曼諾沐浴露、樂而雅女性衛生用品、著數指南等。

另外，凡在場內消費超過HK$1,000更可獲贈禮品一份，當中包括嫁喜餅卡、名貴海味、美容護膚品、婚禮洋酒等。若然消費滿HK$3,000，更享有初春激賞10%回贈，即有機會獲$300餅卡禮券回贈，大家都可以滿載而歸！

3月婚展2024｜重點3. 餅卡優惠

婚禮開支重重，想要省減開支、達至合乎理想的預算的話，準新人最關心的餅卡禮券更是必不可少！而今次婚展有齊9間人氣店鋪，包括奇華餅家 Kee Wah Bakery 、 A-1 Bakery Group、榮華香港 Wing Wah HK、Häagen-Dazs、東海堂 アローム、恆香老餅家、鴻福堂Hung Fook Tong、LIFETASTIC以及 Lucullus。中式西式餅店、雪糕朱古力、飲品禮券全都有，新人們可以一次過揀選最合乎所需！

3月婚展2024｜重點4. 2大免費婚禮服務

若然只是剛起步準備婚禮的話，就要好好與另一半做足功課，先蒐集好婚禮資訊與婚禮貼士！場內亦有照顧準新人，提供2大免費婚禮服務：Master Selina 的情侶星座配對以及金溢好專業團隊的免費擇日，大家可以增強對彼此的理解，掌握好結婚的初步概念。

3月婚展2024｜重點4. 2大免費婚禮服務（FB＠Wedding Expo 香港婚慶．博覽網 ）

「香港婚紗展暨海外婚禮博覽2024」及「香港婚宴展暨婚禮佈置博覽2024」



詳細資料：

日期：2024年3月15至17日

時間：中午12時至晚上8時

展覽地點：灣仔會展Hall 5EFG

入場費：每位港幣$25

