愛情的8種形狀：花癡型是標準戀愛腦、柏拉圖式戀愛被歸類這型！

美國心理學家史坦伯格提出了「愛情三角論」，如果把愛情比喻為一個三角形，那將分別由「親密、激情、承諾」三大元素所構成。



小編今天盤點的8種愛情形式就是從這個理論延伸分類的喔！姊妹們趕快來看看自己和另一半的相處模式是哪一型的吧！

8種愛情形式大解析，你們是哪一類呢？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 喜歡式愛情

你有沒有曾經很喜歡、很依賴一個人，想一直跟他待在一起，卻總是沒有火花的感覺？這種是只有「親密」的愛情，在這段關係中，你和對方非常親近，關於他的一切你也無比熟悉，兩人相處起來真的特別舒服，可是卻沒有怦然心動的感覺，就像要好的家人和朋友，如果失去對方的話可能會覺得難過和失落，不過並沒有與他一輩子到老的想法。

2. 迷戀式愛情

你們會交往可能只是因為一剎那的心動告白，或者是對他的性幻想，完全依靠當下的濃情蜜意來經營愛情，而在這種只有「激情」的愛情中，你常感受到對方強烈的吸引力、非常渴望隨時黏著他，很容易變成「戀愛腦」，但是對於未來的規劃，雙方從來沒有考慮過。如果隨著時間推移，你們並沒有發展出親密與承諾，那激情的感覺很快便會消散。希望屬於這類型的姊妹們早日與伴侶有更進一步的交流，不會留下遺憾。

3. 空洞式愛情

這種屬於只有「承諾」的類型，通常為單身許久、終於找到自己的另一半，且非男、女雙方自願，而是由第三者因家庭、利益關係等主張的婚姻，這樣的關係只有名份與責任，沒有情感在當中。不過就像陸劇中常出現的「先婚後愛」情節，兩人在結婚後也有可能逐漸發展出親密與激情，變成一段關係的開始！

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4. 浪漫式愛情

這種就是發生「一夜情」後最常出現的類型，你喜歡、享受和對方在一起的每一刻，但無論多麼相愛，談及結婚或訂下關係，你們都覺得為時過早，因此在這當中缺乏了「承諾」的元素。小編覺得這種也很常在影劇中出現，男女主角總是愛得轟轟烈烈，又不失心靈交織的關懷與陪伴，但這樣看似美好的愛情卻沒有承諾的保障，有可能在不久後無疾而終。

5. 友伴式愛情

這種愛情形式常出現在「柏拉圖式戀愛」、交往3年以上的情侶或是已結婚多年的夫妻，你們不能沒有彼此，但雙方就像已經燃盡的火柴、難以再擦出火花，顯然在你們之間「激情」這個元素經常是被忽略的。在這樣老夫老妻式的關係中，你們的感情已經比友誼更加深厚及穩固，不過偶爾去景觀餐廳約個會、來個「小激情」也是不錯的～

6. 愚昧式愛情

姊妹們一定聽說過「一見鍾情」這個說法吧？被愛情沖昏頭後只有激情和承諾，但沒有「親密」，而這樣的愛情通常會以積極的求愛與閃婚來體現。可是沒有了解對方就因一時激動匆匆開始一段關係，最後你們很可能因第三者的介入以分手或離婚收場。

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7. 完美式愛情

這種三要素皆具備、堪稱最完整的愛情當中，你們因「激情」而互相吸引；互相「親密」使彼此更加依戀；以「承諾」帶著決心長期走下去。雖然完美狀態的愛情不容易實現，但重要的是需付出實際的行動來昇華你們之間的關係。祝福姊妹們與伴侶能相互耕耘及磨合，一步步走向完美式愛情！

8. 非愛慕關係

你們不具有激情、親密和承諾，通常是因為時間的流逝導致三者都消失了。如果你們之間到了這個階段，無論做什麼都已無法挽回你們之間的感情，只能祝福彼此、好聚好散。相信你已經在這段關係中更認識自己，所以你絕對會找到下一個更棒、更適合你的另一半～

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