分手｜別再追蹤前度IG、FB了！當你不再耿耿於懷，才能達真正釋懷

梁靜茹是永遠的情歌天后，她的歌陪伴無數人走過坎坷的情關以及心碎的分手時刻，所以我們都知道「想念是會呼吸的痛」。可是當分手後，如果還不斷沉浸在想念之中，又怎麼能走出情傷迎接下一站幸福呢？



很多人會問，分手後能不能做朋友？如果不是好聚好散，雙方的感情真的淡如開水，那麼編輯會奉勸，真的不要相互折磨了，因為無論留存的是哪種情感，是愛是恨，或濃或烈，分手後若還緊抓著不放，對自己、對對方都是種負擔，還可能真的走向惡言相向或互相傷害的最差結局。

分手已是不爭的事實，那就別再想「如果當時」

羅馬不是一天造成，分手也不會是三兩天導致的局面，既然分手是不爭的事實，那說明著一定有一方不想要再繼續下去，無論你是提離開的人還是被分手的一方，都別再想著「如果當時……，我們會不會……」等假設句，這麼做並不能讓事實改變，相反地還會令彼此都陷入無法動彈的泥淖中。

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是不甘心還是放不下？一直往回看就無法向前走

分手後不代表不能做朋友，而是現階段的你們最好別做朋友，因為一段感情告結，一定會影響到很多事情，在這時逞強還與對方做朋友，到底是不甘心還是根本放不下？

依戀過去是人性的展現，誰都期望生活能夠一帆風順，希望可以與愛人白頭偕老。可是當事與願違時，就要認清一定是有哪裡出了問題，釐清癥結點所在，好好感謝過去相互的付出，說出這些年的心裡話，再帶著收穫向前走，這樣灑脫的分手不是更可貴嗎！

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適時地拉開距離，是為了讓自己習慣沒有他的生活

這年頭社群發達，讓人與人的關係變得更緊密，卻也讓分手的兩個人很難完全保持距離。若你是那種看到對方動態會被影響心情，不管是會好奇他現在在做什麼，還是看到他過得很好會感到生氣憤怒，最好都先封鎖、退追蹤吧！這麼做不代表是自己小氣沒肚量，相反地是一種保護自己的方式，因為如果每看到一次，情緒都被牽動一回，那這樣該怎麼向前進呢？

「顧好自己的情緒」是分手後最重要的課題，可以大哭也可以大笑，別在意別人怎麼說，也別再管曾經的另一半怎麼看你，等到有一天你不再耿耿於懷當時，也根本不在意有沒有追蹤對方的社群帳號時，便離真正的釋懷更進一步了！

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】