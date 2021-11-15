分手｜好的前任就該像死掉一樣　不必勉強祝福只需：已讀不回！

和有些人的最好結局，就是彼此已讀不回….



就算再怎麼失落，你並非一無所有，你還有你自己，能好好在乎自己的自己。當然一個好的作者，能在千言萬語的最後帶著我們回到自己心裡，人氣作家萬特特在新書《你並非一無所有》中談到「前任過敏症」是這麼形容前任的

過去了的人就像發霉的麵包、發酵的牛奶、隔夜的茶葉，一個好的前任就應該像死了一樣。安安靜靜做個「死鬼」才是體面，不要自己過得不如意了，仗著人家曾經喜歡你，就回頭打擾。說好聽點是舊情難忘，其實本質就是自私。



有人說，所有不能再並肩的戀人，都是當初你在茫茫人海中獨獨看到的他。如今，你只需再將他還回人海中，如此而已。

想講幾個愛而不得的故事，以及故事裡，那些前任教會我們的事。

前幾天看到了一句話：「生活不只眼前的苟且，還有前任的喜帖。」隨手分享到了小群組裡，接著群組裡便是一場表情包的對戰，過了一會，豆豆發了一句：「問題來了，禮金該準備多少？」

群組裡瞬間安靜。原來是前幾天豆豆收到了前任的婚禮請帖，豆豆看了一眼請帖上新郎的名字，覺得心臟有一絲揪緊和抽搐。一邊拼命往嘴裡塞冰淇淋，一邊掉眼淚。

這還不算完，沒過幾天，男生還給豆豆發了條長長的訊息，裡面陳述了他對兩個人過往的懷念，簡單真誠，沒有半點曖昧勾搭的意思。短信最後一句還蠻誠懇的：豆豆你這麼好，真的希望你以後能幸福。

豆豆跟我說：「你知道嗎，我曾經因為他承受了那麼多心碎，我付出了一大把光陰和期待，才不是為了一句『祝你幸福』。我一點都不想祝他幸福，更不希望他祝福我，我寧願他對當年的分手耿耿於懷，至少這樣，他會記得我吧。」

我不太明白，為什麼分開後的兩個人，會說祝福對方在別人身上找到幸福呢？難道在心裡，不是希望這人山人海只有我能將你小心收藏？

太在意的東西，別人碰一下都覺得是在搶，更何況是我們真實愛過的一個人呢？你的故事裡換了主角，我在你的世界裡沒了入門的資格，我免不了要在心裡許一個壞願望，巴不得你過得不快樂，然後餘生天天念起我的好。

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越是深沉愛過的人，越難心平氣和地講出那句祝福。如果你非要去別人那裡找歸宿，那我真的有一點不想祝你們幸福。



阿洲和達達畢業那年，同住著便宜的小平房。七月的炎夏，坐在老舊的電風扇前，互相看著傻笑。十二月的寒冬，兩個人在公車站凍得抱在一起取暖。儘管達達說了很多遍「我們可以一起吃苦，我相信會越來越好」，兩個人最終還是放棄了這段感情。

因為什麼分手的呢？可能是因為達達一年遲遲找不到工作，或是兩個人因為要不要買那個二手沙發而爭吵，又或是下個月的房租讓兩個人都感到為難︙︙。

誰也說不出分手的原因，只知道那天黃昏悄無聲息地掩蓋了這座城市，路邊的燈次第亮起，連成一片明晃晃的銀河帶。

他們就那樣坐著，不說話，過了一分鐘又一分鐘。達達看著他細碎的髮稍上帶著汗珠，洗得有些發白的牛仔外套被他隨意地披在左肩上，露出的側臉就像被清晨的日光雕刻過一般，依舊讓達達迷戀。

是達達起身先走的，阿洲拉住她的手腕，想要說什麼，卻隻字未出口。達達抽回手，什麼都沒說，轉身就走了。

達達後來在跟我說起這件事的時候，我忽然想起《一別一輩子》中寫道：說好永遠的，不知怎麼就散了。最後自己想來想去，竟然也搞不清楚當初是什麼原因把彼此分開的。

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所有大張旗鼓的離開不過是虛驚一場。真正決定了要走的那次，只是挑了一個風和日麗的早晨，裹了件最常穿的大衣，連關門都沒有一點聲音，然後再也沒有回來。



Betty和大學男友戀愛三年。女生貌美，男生學霸，穩穩的畢業就結婚的節奏。可是大四那年，男友和一同實習的一個女孩搞曖昧。

驕傲的Betty，列了男友和那女孩的十幾條罪狀，做成了海報，打算複印幾百張，全校張貼。Betty在男友宿舍樓下等了幾個小時，同宿舍的人下來說他不在宿舍，但Betty不信，她知道他就在樓上，他不願意見她。

當晚，Betty喝得爛醉，在校門口的燒烤攤，她拉著我說：「你們以為我氣他劈腿，其實我更氣自己傻。剛剛在一起的時候，他還是個會穿紅T恤配墨綠色褲子的愣頭小子，是我告訴他穿白T恤更顯得有精神，褲腿挽起露出腳踝更好看。這幾年他不管是競選學生會幹部還是參加比賽，演講稿都是我為他熬夜寫的。」

Betty哽咽得沒有再說下去。我知道，她委屈，明明自己用心經營的感情，怎麼輕易就被別的「小妖精」擊垮了，明明自己一手「培養」的男友，被別人搶先奪人。是的，不甘心，換作哪個女孩都會被氣得跳腳。

不過最後Betty也沒有真的張貼海報，而是選擇了江湖路遠，一別兩寬。

七年後的現在，我們再提起當年的事，Betty笑得直不起腰。「那時候真的是年紀輕，覺得辜負了我的人，也要讓他不好過才行，至少要搧他兩個巴掌，踢他兩腳才算出了氣。不過想想，有什麼用呢？」

常有讀者私訊我，痛斥男友，大吐委屈，最後都免不了問我一句：「特特，我該怎麼辦才好呢？」

怎麼辦？當然是抓緊一切可以塑造自己的機會，過得比他好啊。

就像Betty，認真工作和兼職，把那段絕望的日子熬了過去，並且過得風生水起。Betty現在是國內知名電器品牌的區域經理，有房有車有存款，平日是穿著高跟鞋坐在辦公大樓裡的女主管，假期的時候是坐在異國街頭曬太陽的文青。

至於當年劈腿的男友，我們沒有去打聽他過得好不好，倒是這兩年常常看他按讚Betty的社群網站，或是評論「越來越漂亮了」、「恭喜又升職了」之類的。

那時候的我們，戀愛時他是天下獨一份，分手時恨不得除之而後快。我們甚至會撂下狠話「往後每一天我都祝你過得不好」、「你傷了別人的心遲早是要還的」，像是願意用一切代價，讓他過得不好，才夠痛快解氣。

可是當那些讓人脊背發涼的詛咒說完之後，他還是一樣過著他的生活，半點未受影響。

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對於後來的我們來說，或許正是曾經錯過了誰，才找到了後來自己更想要的人生。最可怕的不是前任，而是找不到自己。



一個女孩的奮鬥，即使一開始是前男友驅動，努力著努力著，也會變成自我驅動，而前男友這個原點，早在不知不覺中被拋到了九霄雲外。

那天逛IKEA，我在地毯區碰到了前任，不誇張地說，我當時就好像看到殭屍復活一樣，猜想他也是一樣的感覺吧。

我們分手的時候，我剛到這個城市工作，暫住在同事家，每天下班後要去找房子。實習期，沒有積蓄、沒有朋友，一個人孤零零的，他偏偏在那個時候提了分手，理由有很多，爛俗的理由是雙方性格不合什麼的，其實分手的理由通常都是藉口。我當時無心跟他拉扯，很乾脆地刪除了他的一切聯繫方式。

後來聽共同的好友說起，原來他與我分手前就認識了別的女孩，我沒去過問細節，儘管朋友替我打抱不平，覺得我應該是被劈腿，被騎驢找馬了，我也沒再去深究，也沒有深究的資格，過去就過去了。

說實話，這幾年我過得還蠻好的，慢慢有了自己的圈子，有一幫熱鬧的朋友，有明確的努力目標，付了頭期款買了一套房子。

如果不是身邊有人提起，有時候真的想不起來還交往過這個人。就像，某個人從你的世界消失了，但還是會從別人的口中聽到，這個曾經讓自己臉紅心跳整整兩分鐘的名字。那種感覺就像水煮魚裡的豆芽，明明菜單上沒有，你也沒點，但就是會出現。也可能是因為我一直在往前趕路，連回望過去的心思都沒有過。

碰到就碰到，轉身就忘了。誰知晚上到家沒多久，微信顯示新的好友申請，是他。他還故作輕鬆的語氣：好久不見，今天看到你差點沒敢認，你變得更漂亮了。頭像還是大學時我們一起用過的情侶頭像。頂著這個頭像來加我微信，也是令人無語了。

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不過我看到後，隨手就封鎖了他。我甚至都沒有考慮過通過他的好友申請，打聽一下他這幾年過得怎樣。

我對自己的態度有點驚訝，畢竟他是我整個大學四年唯一喜歡的男孩子，如今自己內心竟然毫無波瀾，對他如此冷漠。

我把這件事告訴閨蜜，從閨蜜那裡得知，原來前任上個月分手了，女朋友去韓國整容回來後搭上了個富二代，把他甩了，而且最近他工作事業也受阻。我心裡感嘆：蒼天有眼！

可能我見識少，我真的不懂，當年被戴綠帽、被甩的是我，主動離開的是他，現在幹麻又回頭關注呢？難道是覺得當年傷害值不夠，還想來補幾刀？

閨蜜說：「這你還真是不懂了，凡是回頭的，一般都是當時主動提分手的那個人，因為他在心理上有種優越感，覺得自己一旦回頭，對方還會包容接納他。」

「哪來的自信？去認識新的女孩吧，吃回頭草太沒出息了。」

「大概是因為他過得不順心吧，過得好的話肯定沒空搭理你。他要是能撩到白富美，會回頭試探你嗎？」

我使勁點點頭！

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想起那句老梗：一個好的前任就應該像死了一樣。



嗯，安安靜靜做個「死鬼」才是體面，不要自己過得不如意了，仗著人家曾經喜歡你，就回頭打擾。說好聽點是舊情難忘，其實本質就是自私。感覺自己不被愛了、被拋棄了，就要回頭找過去的人拿回被偏愛的特權，對自己當初是怎樣傷害對方的事若無其事，這樣骨子裡全然不考慮對方感受的人，幹麻要理他呢？

過去了的人就像發霉了的麵包、發酵了的牛奶、隔夜的茶，不管當初有多美好，已變了質，恢復不了當初的面貌。

當那個人回頭時，我們自己在心裡要好好掂量一下，值不值得為這個人再猶豫一回。不要說你不知道，你心裡明明就有答案。如果不值得，請無視。就像那句，「別和好，會重蹈覆轍」一樣，聽起來簡單、粗暴、毫無道理，但實際卻說中了很多結尾。

曾經的我確實深深愛過，後來的我終於讓這一切過去，不再對誰隱瞞，不再因為誰而否認，誠實且坦然。這便是我在你那裡得到的最好的成長。

有時候會想想，愛情這件事真是讓人頭疼。

愛的時候要花心思、花時間去了解、感受一個人，膩過甜蜜，熬過爭吵。若沒能圓滿，分手後又要盡力忘記這個曾言之鑿鑿愛你不變卻提前離場的人。你不知道關於他的東西哪一天會不小心掉落出來，讓你的心「咯噔」一下，也不知道他會在哪一刻突然出現在街角，「叮」的一聲打開記憶盒子，翻騰出過去美好或糟糕的歲月。

誰沒有過在網路中循著蛛絲馬跡，偷窺前任現女友的經歷。哪怕我們心裡明鏡似的，這人早與我無關了，卻還是忍不住去瞧瞧，沒有我的後來他究竟過得怎麼樣。

總以為來日方長，總以為說再見這回事很容易，但到頭來，你才知道，愛情裡的再見，不是什麼真正的悄無聲息，而是自己熬過了那麼多深夜，換來了一句「我放下了」。



有的人，放下是懶得追憶。可能某一天，起床時陽光明媚，心中往事就像是一攤水跡，蒸發得無影無蹤；有的人，放下是波瀾不驚。跟舊的人在街角重逢，笑一笑，無須開口寒暄，更不必說別來無恙；有的人，放下是從頭生活。重新出發，公路盡頭撞見彩虹，打算分享的人換了一個。

反正這一生，我們會對很多事情懷有遺憾，可是總有一天，你已經分辨不出來哪件更難過一些，哪件更刻骨銘心一些。

那些曾經讓你夜不能寐的，都會變得無關痛癢。你只需好好地過，等這一天悄悄降臨，等你真正成了過來人。

故事有圓滿也有遺憾，但是感情的事，誰又能說得清呢？兩個人誰都沒有錯，如果可以，只希望在愛情裡認真的人，餘生都能覓得良人。

或許，你今後不會再像年少時喜歡他那樣去喜歡一個人了，但會記得自己曾經喜歡他的感覺，又甜又酸。但凡是經歷，都是你人生的養分。分叉的頭髮記得剪掉，離開你的人，就讓他走吧。不必再苦苦追問，他們也會成為別人世界裡的後來人。

沒有句點已經很完美了，何必誤會故事沒說完。畢竟，愛情和人生，都要試錯。



我們也正是在這一次次的試錯中明白，失去和告別是成長的必修課，所有的午夜夢回，所有的年少純真，仍會歷歷在目，但你已經往前走了，不需要再觸摸了。

對前任最好的告別，是你過得好與不好都不必讓我知道。愛過就夠了，餘生就算了。這一世的緣分已盡，我很好，你隨意。

勿擾。

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「對戀人包容，一次是大度、兩次是寬容、第三次是犯賤！」感情陷得再深，也要把這些話放在心裡。

「讓妳感到委屈求全的愛情，不是真愛！」真正愛你的人，哪捨得看你這麼努力。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：到底該不該和前任見面或聯絡？人氣作家犀利指出：最好的前任關係是「已讀不回」！】

文章來源：幸福文化 《你並非一無所有：你還有病及未拆的快遞和未完成的夢想》 作者/萬特特