有毒關係｜6個看似愛你實際在控制你的行為　連環call、隨時報到

有些伴侶所謂的「愛」表現得很強烈，可能找不到人就奪命連環call、給伴侶門禁、要求對方要隨時報備、限制對方去哪或是朋友圈……等等，似乎需要緊緊的掌握伴侶行蹤與大小事才會有安全感。



你認為這是「在乎」，還是「控制」呢？

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奪命連環call的前男友

記得我年輕時也有一任非常沒有安全感的男友，他的生活幾乎圍繞在我身上，所以只要我和自己的朋友出去，他一定要知道是誰、去哪、幾點回來，中間如果短時間沒有看手機回訊息，再過一下馬上會看到幾十通的未接來電，或是當時的MSN有上百個來電震動。現在想想還真可怕，可是深陷在感情中的自己雖然感覺不妥，但總是不斷為他的行為找合理的說法，像是他擔心我太晚回家、他只是需要知道我在哪、他很在乎我才會這樣…。

我相信很多人都有這樣的經驗，這類奪命連環call的緊迫盯人行為不侷限於男、女，也與同性或異性戀無關。

奪命連環call、隨時要報備，是在乎，還是控制？

在一段健康的關係中，兩人之間應該具備尊重、信任和支持，雖然只要雙方都可以接受的「規定」就可以達成共識，但若是感覺到伴侶讓你有些不舒服、或他的行為造成你的焦慮，可以藉由以下 6 個行為判斷他是在乎你，還是控制你、介入你的個人自主性了。

1. 監視行蹤

他可以提前知道你去哪裡，但不需要每時每刻都追蹤你的路線，例如安裝跟蹤APP在你的手機、每5-10分鐘就問你在哪裡，關心或在乎你的伴侶會尊重你的個人空間，希望你享受一個人或和朋友的時光，並不是持續的擔憂你去了哪、做了什麼。

2. 試圖控制思想和行為

如果伴侶時常認為你說的不對、做的事不好、交的朋友他不喜歡，要你做「他認為對的事」，那這樣的伴侶更像是在控制，而非在乎。真正關心你的伴侶會鼓勵你獨立思考、做自己開心（但不傷害自己）的事。

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3. 貶低或看輕你的價值

不論是外表、內在、個性、生活方式，如果伴侶常常用言語羞辱你、批評你，即使他說是「為你好」、「希望你變更好」等等，都不是一個在乎和愛你的伴侶會做的事，他只是想要你變成他想要的樣子，又或是單純的透過貶低你來讓你看不見自己的價值，因此離不開他。

4. 強迫性行為

如果伴侶強迫你和他發生性行為，甚至是用愛來做威脅，那這樣的伴侶絕對不是合理的對待，甚至不合法，請一定要趕快抽身。

5. 限制發展或成長

你想要去進修、上課、學習新的興趣等等，在不影響經濟或兩人關係的前提下，但伴侶不支持且限制你的休閒，又或是針對你的興趣和發展經常的批評和冷潮熱諷，和這樣的人在一起，他不是在乎你，只是害怕你的改變會造成關係的改變。真正在乎與關心你的人，肯定會支持你的成長與目標！

6. 忽視感受

一個在乎你的伴侶會希望你幸福快樂，當你表達了自己不開心、不舒服的情緒後，他選擇忽視或冷處理，又或是把過錯推回到你的身上，讓你覺得自己的不快樂是自己造成的，這樣的狀態一點也不健康，請一定要意識到自己是否在一段被控制的關係中。

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這樣看下來，大部分人都會很清醒的認為自己如果遇到這樣的人絕對不可能繼續下去，但我們常說的當局者迷，很多時候在關係中因為欣賞、愛對方，而選擇為對方的行為找藉口，希望能為自己的關係找到出口，因此落入了對方的控制當中，當情感越陷越深、自我被剝奪得越多，就越難抽身。

我懂每個人和每段關係都是獨特的，有可能你當下並不認為奪命連環call、或限制活動有什麼，但請記得：一段健康的關係是建立在尊重、支持、欣賞、信任的基礎上，如果微微感覺到對方似乎有點控制傾向，一定要試著抽離自己，理性判斷自己在這段關係中到底開不開心、有沒有感覺到被珍惜，或是常常感覺到焦慮、緊張、害怕對方生氣、或擔心被批評，應該就可以釐清這到底是不是一段健康關係了。

【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】