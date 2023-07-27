斯德哥爾摩症候群｜5大原因令你離不開恐怖情人　慘被洗腦不自知

你可能時常無法理解，為何身邊朋友正遭受到恐怖情人的虐待，卻絲毫沒有想離開的念頭，那也許是因為他們患上了「斯德哥爾摩症候群」！不同於電影中人質愛上綁匪的浪漫情節，套入到現實生活中可是會讓受害者失去自我意識的危險關係，因此儂編整理了五個受害者心中的潛在因素，深入地了解背後原因，才能有效幫助他們脫離困境！



什麼是斯德哥爾摩症候群？

患有斯德哥爾摩症候群的人，容易對傷害自己的人產生異常的情感，不僅會開始合理化對方的行為，甚至還會反過來同情加害者，在旁人出來勸阻時，會不自覺對他們產生敵意，試圖站在加害者那方幫助他。

+ 9

是什麼原因導致的？

1. 過度具有同理心

當加害者展現出自己脆弱的一面時，同情心太過氾濫的受害者便容易出現惻隱之心，進而開始合理化對方的行為，儘管自己遭到傷害，也會理解為他是因為受到內心創傷所導致，反而不自覺將對方套入「受害者」的角色中。

2. 缺乏自我認同

對於較缺少自我認同的人，很容易將自己存在的價值付諸在他人身上，因此常會產生「沒有他就活不下去」這種錯誤認知，儘管對方已經做出傷害自己的行為，卻依然不願意離開加害者，甚至還會想辦法盡全力地討好，擔心對方離開後生活便會失去重心。

同場加映：有毒關係｜往死裏愛的10大超虐心行為 遍體鱗傷還不捨離開錯的人（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 29

3. 受到創傷導致情緒失調

也許是經歷過類似的創傷，或是遭受過太多次嚴重的虐待，在身心長期受到傷害的情況下，導致有些受害者的心理狀態逐漸惡化，變得無法正常思考，失去自己的主觀意識，進而對事情產生不合理的情緒反應。

4. 擔心遭受更嚴重的虐待

很多受害者在初次受到虐待時，會試著想辦法反抗或是逃脫，但在經歷幾次失敗的經驗後，會認為要完全脫離加害者是不可能的事，反而只會讓對方做出更激烈的傷害行為，因此為了保護自己只好選擇順從。

同場加映：網友票選：情侶鬧交最具殺傷力的5句話 隨便1句都超扣血直接玩完（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

5. 與外界隔絕

當受害者遭到限制，無法與家人、朋友正常聯繫時，情況就容易變得更加嚴重，一旦對外界的資訊呈現封閉狀態，便只能接收到加害者單一的觀念傳達，最終將會失去自我意識，不再出現與他人求救的念頭。

該如何治療？

大部分患有斯德哥爾摩症候群的人都是不自知的，因此只能藉由身邊的人引導他們接受治療，可以先試著讓受害者了解自己真實的處境，並帶他們求助專業諮商，找出背後的潛在原因，透過專業的心理治療以及親友們的陪伴，找回受害者失去的自我意識，但記得要避免太過激烈的批判與勸說，以免受害者對真正想幫助他們的人產生排斥心理。

延伸閱讀：

你的另一半是哪一種類型？解析4大常見的「恐怖情人」人格特質，其中這兩種性格機率極高！

小心！危險情人就在你身邊！Dcard感情版荒謬文章引激憤，有這「6個特徵」你就該勇敢離開他

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】