結婚可怕是因為嫁錯人！男人的愛其實很好懂：做到6點請原地結婚

「男人」這種生物其實很簡單也很好懂，喜歡或不喜歡一個人更是非常明顯。只不過女人經常不願意面對顯而易見的「事實」，才會總是在痛苦的曖昧中徘徊，不曉得對方到底「愛不愛自己」。



雖然沒有人敢信誓旦旦地保證每個男人都是一樣的，但能肯定的是，至少超過八成男性都能用同樣的標準來判斷，因此不要再相信男人中能有什麼「例外」，那種機率比中六合彩還小的事情，我們就「睏罔睏，毋通眠夢」。畢竟「直男」（Straight）的愛很外顯，想知道對方到底愛不愛你，其實從生活中的許多小細節都能夠精準地下判斷。

因此，若你正在交往的另一半做到以下「這6點」，那這男人肯定對你有很大程度的愛與真心，遇到了請好好把握不要放手，快點一起來看看！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

另一半做到這6點請原地結婚（《愛愛內含光》劇照；01製圖）

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1. 經常主動與你談論「未來」

若對方經常主動與你談論有關「未來」的一切，那代表這個人有把你放進他未來的人生藍圖中。男人是天生的「孩子」，無論年紀成長到幾歲，他們心中都住著一個小男孩，因此「責任」這種事，當然是能不負就不負，唯有「足夠愛對方」，才能讓一個「幼稚小男孩」瞬間轉變成「成熟大男人」。就像台劇《愛愛內含光》中的一句台詞：「我不是不敢給承諾，我只是選擇不給而已。」男人不是不能負責，而是要看「對象」是不是讓他愛到足以願意「放棄自由」並選擇安定。

2. 願意花許多時間與你相處

「時間就是金錢」，每個人都深知時間寶貴，因此其實無論性別，若沒有喜歡對方，是不可能願意花時間在對方身上的。只是這種狀況男人尤其明顯，對於愛好自由的男人來說，若他願意將大把時間付諸予你，並盡可能地多花點時間與你相處，那先撇開「喜不喜歡」，至少也有一定程度的「好感」。當然，如果還在「追求階段」，男人願意花時間很正常，畢竟那是「尚未得到」的狩獵本能驅使；但若兩人已穩定交往，對方還是願意把自己大部份時間都花在你身上，那就表示這男人真心愛你。千金難買寸光陰，一個願意把錢也買不到的「時間」留給你的人，愛不愛自己大概不言而喻了。

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3. 總是把「最好的」留給你

都說大部份的父母對小孩的愛是「無私的」，他們總想著要把「最好的」留給自己的孩子。可你知道嗎？愛情其實也能很無私，只要彼此足夠喜歡，「無私的愛情」並非天方夜譚。舉例而言，若對方總是在用餐時把「最好吃的」留給你、天熱時把唯一的礦泉水遞給你、自己用舊手機卻買新手機給你，這些看似不經意的日常舉動，其實充滿著最深切的愛意。當男人真正愛上一個人時，他會變得無私且願意付出，這些付出不需經過你的「要求」，全是自動自發的表現，而這就是「愛」，純粹且真誠的愛。倘若你在另一半身上看見這種「無私的愛」，那這男人請你別放手、好好珍惜。

4. 買東西會記得多買你的份

對一個人能有所「惦記」，大概是種不需用言語表達，卻能完整「訴說愛意」最顯見的方式。若對方在買東西時總會記得多買你一份，無論那東西是牙刷、餅乾，還是順手的一杯手搖飲，都是對方「把你放在心上」的表現。真正的愛情其實經常表現在最微小的事情上，比起浮誇盛大的驚喜，那種日常生活裡的關心在意，或許更能體現一個男人的「真心」。畢竟，時刻惦記一個人並不容易，若沒有「愛」是絕對做不到這樣的關懷。

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5. 樂於讓你融入他的生活圈

對於男人而言，他的生活圈包含著許多「重要隱私」，因為這些人是他最親近的家人及朋友，對於他的事肯定瞭若指掌。無論好事、壞事、糗事、不願提起的往事，男人的生活圈隱含著各種過去的人生軌跡，因此若一個男人樂於讓某位「初來乍到」的女人融入他的生活圈中，那代表他已經做好了要對這位女人「透明」的心理準備，並希望這個女人可以更了解他、貼近他，並和他生活圈中的「重要他人」變成更為親近的關係；男人這種舉動絕對是種「認可」，而女人也能藉此判斷一個男人對自己是否具備真心、願意認真。

6. 在親密行為中很在乎你的感受

「親密行為」是愛情中很重要的一環，一對戀愛中的情侶能夠藉由這樣的「激情」，感受到彼此更深層的愛意及慾望。大多數的男人相比起女人，對於「性愛」的需求量更高也更急迫，因此若一個男人能在發生親密行為時，不是以自身的慾望作為依歸，而是更加在意另一半的體驗是否良好，並會在小細節上著墨及用心，那代表這個男人即使在面對「精蟲衝腦」的狀況時亦能冷靜思考，不會因為一己私慾而忽略身旁所愛之人的感受。這樣的男人實屬非常難得，從這點也能判斷，他在面對「外來誘惑」時能更理性地控制自己的「生理反應」，不會因為一時被慾望沖昏頭而選擇出軌。

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