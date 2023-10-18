12星座愛你的超狂表現　天蠍甘為你放棄一切，獅子FB、IG瘋狂放閃

你深深愛過一個人嗎？又或者深深被人愛過嗎？那是怎樣的感覺呢，是不是連自己都覺得變得不像自己？



愛情有時會讓人失智，當12星座最愛一個人時，都會有什麼表現呢？現在就請12星座的網友來現身說法吧！（以下引號內段落均為網友自述）

白羊最愛你的時候，會變成一隻黏人的狼狗

「不誇張的說，感覺一天24小時，他都恨不得掛在我身上。這不是在談戀愛，是在吃人吧……不過，還蠻不錯的哈哈哈哈哈。」

金牛最愛你的時候，會把最好的留都給你

「我真的沒見過我老公這樣的人，自己什麼都捨不得，但對我什麼都捨得。我印象特別深刻的是，我們剛在一起那一年他送了我一台手提電腦。主要那個時候我們剛畢業，口袋根本都沒什麼錢。後來一問，原來他為了送我這個禮物，每天一頓飯只允許自己花20塊錢。省了三個月才給我省出來這麼一台手提電腦。」

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雙子最愛你的時候，會把你拉進他的童年

「我男友做過最浪漫的事，就是帶我回了一趟老家，不是見家長那種，是站在那個地方告訴我『這是我上小學的地方，我以前老在這放風箏……』你能感覺到這個人想讓你瞭解他的全部。我會覺得自己很重要，也能感受到自己正在被愛。我覺得雙子座的浪漫，就是願意跟你分享吧。」

巨蟹最愛你的時候，會為了你變得無比勇敢

「我跟我男朋友都是巨蟹座，嗯怎麼說，感覺就是像抱在一起取暖。我們本來就都是那種隨遇而安，不敢爭取的性格。但是在一起後，因為很理解彼此，覺得有人撐腰，膽子就大了。我們一起留在大城市工作，一起對抗原生家庭的困擾。雖然也有很難的時候，但是好像因為彼此的存在，變得更勇敢了，這大概就是好的愛情吧。」

獅子最愛你的時候，會在朋友圈裡瘋狂秀恩愛

「之前談過的戀愛，男朋友都很少秀恩愛，我以為男生都這樣。但現任是個獅子座，我才感受到了什麼叫『炫妻狂魔』。我們剛確定關係的那天，他就發了個九宮格照片，後面還三不五時的在朋友圈發我們的合照，就感覺他希望全世界都知道我是他女朋友。我才知道原來不是所有男生都不愛發生活帖子，都不愛秀恩愛。我有事沒事就會去翻他的朋友圈，感覺很甜蜜。因為除了我，他就沒發過別的內容，超級有安全感！」

處女最愛你的時候，會覺得你的缺點也可愛

「我跟我女朋友剛開始的時候感情其實很一般，是慢慢磨合才變好的，可能處女座都比較慢熱吧。剛在一起的時候，她總覺得我這人嘴笨不會說話，總愛糾正我。後面感情好了，有次她特真誠的跟我說『我覺得我就喜歡你嘴笨的樣子，感覺特別可愛』，這可能就是傳說中的情人眼裡出西施吧。」

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天秤最愛你的時候，會在每次聚會時都帶著你

「我認識他的時候，他就是那種一看就很花花公子的人。長得帥，才藝多，還有一堆朋友和前女友。那段時間也看了很多星座文章，就更不敢靠近，總覺得這種人十有九渣。曖昧了很久，他跟我保證以後去哪裡玩都帶著我，也會介紹他的朋友給我認識。他也的確做到了，他身邊的朋友都會開玩笑說他對我太痴狂了！」

天蠍最愛你的時候，會變成失控的情緒瘋子

「一個愛情上頭的天蠍，什麼事都可能做得出來，不幸的是我就是那個天蠍哈哈哈哈。我跟前任是在工作的城市認識的，在一起半年不到。有天她跟我提分手，因為家裡催她回家鄉去考公務員。她人剛走，沒幾天我就辭掉了工作，拉著行李箱跑去她家鄉找她了。因為感覺太難受了，一秒都不想多待，只想趕快見到她，真的就是連夜收拾東西走人，想想還挺瘋狂的。」

人馬最愛你的時候，會把所有的耐心都給你

「跟人馬座談戀愛，真的很快樂。沒什麼束縛，也不會有什麼責任啊壓力啊這種很沉重的詞。他說他把自己所有的耐心都給了我，總是叫我不要想太多，告訴我人生就是來體驗的。我們下了班就一塊去逛逛，週末就去外地走走。謝謝他帶我進入他的世界，也謝謝他對我全部的耐心。」

山羊最愛你的時候，會用你的名字買房

「畢業三年，用自己存的錢付了頭期款，寫的是她的名字，然後跟她求婚了。我們在一起的時候，還是學生。這幾年努力工作的時候，腦子裡只有一個念頭——要趕快給她一個承諾。我不是多浪漫的人，也不知道怎麼表達自己的愛。我的想法很簡單，女孩子的青春是寶貴的，我就要回饋同樣寶貴的東西。」

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水瓶最愛你的時候，會回歸最平淡的生活

「我感覺我們水瓶座都有點，嗯，不走尋常路。所以理想中的愛情，都是那種驚天動地的、轟轟烈烈的，但其實碰到了反而不是這樣。真動感情了，只想把這個人娶回家，然後過再普通不過的日子。就想有份穩定的工作，下班回家能跟這個人一起吃晚飯，日復一日的慢慢變老，就這麼簡單平淡。」

雙魚最愛你的時候，會把自己變成你的理想模樣

「我老公真的追了我很久很久才追到，從學生時代到畢業工作，得有四五六年。一開始沒想過自己會跟他在一起。但最打動我的是，他一直都在努力朝著我喜歡的樣子在變化。我喜歡看動漫，他就把我看過的都找來看。我喜歡性格溫柔的人，他就一點點在收斂自己的脾氣，還有很多……有點養成系了哈哈哈哈。」

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