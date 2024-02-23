網民票選：男友做過10大最窩心行為！第1位比說「我愛你」更感動

怎麼讓女友再次「戀愛ing」？情侶相處久了開始熟悉彼此，感情難免趨於平淡，要怎麼在日常生活中營造一些驚喜瞬間，讓對方回到最初戀愛的感覺，感覺心臟加速撲通撲通、多巴胺瞬間飆升呢？



這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友心目中認為男友最暖心的十大行為，快點筆記下來，讓女友再次心動爆表吧！

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No.10 幫忙卸妝、吹頭髮

忙碌的上班生活，難免會有感到疲倦的時候，對於女生來說卸妝和吹頭髮都是相當麻煩又費時的事情，這時候男友如果主動提出幫忙卸妝或是幫忙吹頭髮的話，會讓女朋友感到相當感動，畢竟男友願意花費時間來做這些需要花費時間和勞力的事情。

網友也分享自己的小情趣「可以互相幫對方吹頭髮，雖然頭髮都會變的一團亂，但是真的好玩」、「吹頭髮真的很麻煩，感謝男友願意每天幫我吹頭髮」、「上次睡著，男友幫忙卸妝，快被暖死」。

No.9 規劃旅遊行程

在戀愛過程中都難免會有磨合，而不少情侶也會透過旅行來發現彼此不同之處，但一起出去玩，最麻煩的事情就是行程規劃和訂票、訂飯店等繁瑣的事情，這時候提前規劃好所有的行程和繁瑣事，都會讓女友覺得超級安心。

網友也特別提醒，就算不能規劃所有的行程，也要記得參與討論，不然會讓女友覺得心很累，「有時候女生只是希望男友有參與感，如果只是都可以，真的會排到無力」、「出去玩真的可以看出一個人到底能不能跟你走得很長久」。

No.8 包紅包表心意

過年期間，不少人都會包紅包給長輩或晚輩。而近幾年，不少情侶之間也興起互相包紅包的小情趣，不僅能讓對方感受到心意，也能在過年期間討個吉利，女生也會瞬間超感動。

網友也紛紛表示「看到男友拿出紅包的時刻覺得超感動，感覺很用心在想」、「男友給紅包的時候真的超可愛」，但也不少網友表示「覺得包紅包不是應該的，就算沒包也不會因此覺得男友怎麼樣」、「有包真的會很感動，沒包會小失落，但會說服自己不是應該的」。

No.7 幫忙提重物

有時候逛街的時候，女生一不小心就買到大包小包，這時候男友如果主動幫忙女生拎包包或是幫忙分擔重物，就會瞬間男友力爆棚，MAN度爆表，「男友主動說要搬重物，或是一言不發默默拿去的瞬間都會覺得超級加分，直接心動值爆棚」、「不說然後默默做真的是最暖的」。

此外，不少男友也會幫忙女友提包包，但有部分網友則持反面意見，認為「包包是女生穿搭的一部分欸，讓男生背就毀掉我的穿搭了」、「包包還是喜歡自己背，也比較安心，不用擔心會被搞丟」。

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No.6 幫忙剝蝦、螃蟹

「要不要幫女朋友剝蝦」一直都是大家熱議的話題，蝦子和螃蟹雖然相當好吃，但是都是需要花費時間仔細品嚐的食物，且需要用髒雙手，這時候，男友願意主動剝蝦或是螃蟹時，都會讓女朋友感到相當窩心。

網友也分享自身經驗，「男友在外面都會幫忙剝，真的超有面子，而且會瞬間覺得超貼心」、「有個願意幫忙剝蝦的男友，真的會讓身邊的朋友們超級羨慕」、「男友也不會多講，就是默默的剝好給我吃，每次都會感動到不行，還會有心動的感覺」。

No.5 認真傾聽心事

生活中總有一些大大小小的心事想要找人分享，這時候經常膩在一起的男友就成為最佳首選。當你心情不好時，不會敷衍、責怪，甚至是忽略你，而是認真聽你講完所有的事情，再給予你安慰或是建議。在這個瞬間，不僅能讓女朋友感受到暖心，也能感受到你對他的重視感。

網友們也分享表示，「有沒有認真在傾聽真的感受的出來」、「看到男友耐心聽我講話的樣子真的覺得超級可愛，想抱怨的怒火也瞬間被澆熄了」、「認真傾聽的樣子真的會瘋狂心動」。

No.4 主動報備

不管去哪裡或是有什麼行程，都會主動向你分享或報備，除了能夠給予女朋友足夠的安全感，還能讓女生覺得男朋友有把自己放在心上，更能夠讓雙方感受到分享慾。就算不在彼此的身邊，也能感受到如同就在身旁的參與感，不僅能讓對方感到安心，也能讓彼此感情更加濃烈。

網友們對於主動報備的行為也感到相當贊同，「會主動報備的男生真的超級暖心，我也會覺得很有安全感」、「男友出除了主動報備之外，還會拍照片跟我分享在做什麼，真的超級暖」。

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No.3 下廚做料理

俗話說「想抓住一個人要先抓住他的胃」，不論是放在女生或是男生身上都能印證。願意早起為你做早餐，或是願意為了在晚上時，花時間為女朋友準備隔天的便當，都會讓女友超級心動，尤其是在男朋友專心做菜時，更是讓人感到暖心。

網友也表示，除了做菜之外，會做甜點給女朋友吃的男生也超級加分，「女生心情不好就想吃甜點，這時候會做甜點就超級加分」、「每次吵架男友都會用食物征服我，真的會吵不下去」。

No.2 安排生日、過節

「儀式感」對於情侶來說是相當重要的，在平凡的生活裡，也會因為情人節、對方的生日或是紀念日而顯得不一樣，這時候主動記下這些日子，好好安排過節時的行程，或是小驚喜，也會讓對方覺得超級暖心。

但網友也提醒，這種事情是互相的，並不是專屬於男友的責任，「儀式感這種東西對於情侶來說真的很重要，但雙方都要有心記得這些時間」、「懂的互相給對方小驚喜真的會讓情侶的感情越來越好，也代表都有把對方放在心裡，懂的想到對方」。

No.1 溫馨接送

只要一句話，不論是約會完回家或是上下班時的溫馨接送，男友就立刻趕到，甚至麻煩或是繞路也沒關係，只要能跟你相處多一點時間就怎麼樣都可以！就算因為在忙暫時抽不了身，也會為你叫車，只為了能讓你安全到家。

網友也表示，除此之外，男友如果只把汽車的副駕駛或是機車後座留給你，對於其他異性有邊界感，不會輕易隨便接送其他女性也非常加分，「就是從這些小細節看出男友的用心」、「不得不說，男友這樣做雖然超麻煩，但對於女生來說真的超級暖心，男友力爆棚了」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月19日至2024年01月20日，共1年。《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『男友暖心行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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