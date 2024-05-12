細思極恐！風水師揭高段位渣男5面相　1特徵不惜踩著女人往上爬

大S與汪小菲離婚後，閃婚20年前舊愛具俊曄，本以為大S一句「我祝福小菲永遠過得比我好」能為這段10年婚姻劃下美好句點，不料，汪小菲卻無預警開嗆大S，掀起一陣轟動，也令人不禁感嘆：難道離婚，終究只能撕破臉？



知名命理師詹惟中也曾在TVBS節目《11點熱吵店》中分析「婚姻中渣男面相」，簡直一個比一個更渣、手段更高明，令人細思極恐！

高段位渣男的5個面相特徵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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美人尖、高額頭

不論男女，自古以來「美人尖」在大眾眼中就是高顏值保證，不過，詹惟中則分析，擁有美人尖的男性，在面相學上代表異性緣不請自來，此外，有美人尖又有高額頭的男性，則特別得年長女性的緣，容易成為小白臉，心中沒有對婚姻的承諾，不過是一心只想被包養！

眼睛下三白

詹惟中分析，在面相學中，有眼睛下三白特徵的男性，容易「換女人像換車，越換越好！」詹惟中表示，這類渣男擅長從姊妹淘下手、腳踏多條船，就算結婚了，為了自身利益也會無情踩著正宮、舊愛往上爬，手段之高明、陰險十分可怕！

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歪嘴

歪嘴在面相學上代表此人心口不一、嘴上說一套，背地裡卻做著另外一套！詹惟中也分析，「嘴歪」的渣男擅長把愛掛嘴邊，把一切說得天花亂墜、哄女人，令另一半聽得心花怒放、有著滿滿信任感，實際上，卻是到處愛別人、披著羊皮的狼！

耳朵薄

詹惟中指出，耳朵薄象徵刻薄又小氣，而這類型渣男在婚姻中會為了愛情（新歡）或錢財，不惜出賣另一半（正宮），連枕邊人也能出賣，令人細思極恐！

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尖下巴

尖下巴在面相學中代表財運容易陷入困境、中晚年潦倒落魄，也因此，詹惟中分析，尖下巴的渣男容易因時局使其善於心計、愛情不專，在婚姻中會把個人利益放得比承諾更重要。

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