被你愛過就回不去了　刻骨銘心的愛情擁有4種特質　一生只有一次

電影《那些年我們一起追的女孩》中，沈佳宜有句台詞是這麼說的：「被你喜歡過，就很難覺得別人有那麼喜歡我。」而這樣的愛情，大概是許多人窮極一生都在找尋與追求的。



記得不久前小編逛到某論壇上一篇網友的貼文，與沈佳宜是同樣狀況。發問的女孩表示，自己的前男友是個非常體貼細心的人，交往期間總是無微不至地關心與照顧她，導致現在和新對象交往後，經常無法感受到對方「足夠」的愛，她會不自覺地在心裡將現任男友與前男友做比較，並認為自己被前男友愛過後，就很難感受到其他人對自己也有「這麼愛」。

值得注意的是，這樣的想法並非特例，在那篇討論的下方，有許多人也留言表示認同，甚至表明自己也曾有過這種「一生難忘的付出與愛」。

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一生一次的愛情擁有的4種特質（《那些年我們一起追的女孩》劇照；01製圖）

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有趣的地方是，這些男人依舊成了所謂「前男友」，或許「失去後才懂得珍惜」真的是人類的通病吧？沒有比較就沒有傷害，在還沒遇到下個人之前，永遠不會知道前一個人有多麼值得把握與珍惜。但等到意識到時，一切早已來不及，畢竟如此體貼細心的好對象，大概也早就成為別人的另一半了。

而一生能夠擁有一次這樣的愛情實屬幸運，千萬不要像文章中的「過來人」一樣，失去後才來後悔。為了不讓大家重蹈前人覆轍，今天小編特地為各位整理了「一生一次的愛情擁有的4種特質」，若你身邊的那個人正如文中所述，那請你好好把握、珍惜，千萬不要輕易放手。

1. 看你的眼神充滿愛意與疼惜

眼睛是靈魂之窗，一個人對另一個人有沒有愛，「眼神」是騙不了人的。當對方看你的眼神總是充滿寵溺、疼惜與愛意，那這個人肯定非常愛你，而且是發自內心地想要珍惜你。或許你可以觀察一下，當你們兩人被旁人拍下照片或影片時，對方看自己的眼神是什麼模樣？我相信這種東西一目瞭然，簡單且毫無修飾的「眼神」就能讓人感受到其中是否有「愛」。

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2. 總是把你擺在最重要的位置

很愛你的人總是會將你擺在最重要的位置，工作、家人及朋友固然重要，但他一定會自己找到平衡，也絕不會將這些事當作「搪塞你的藉口」或「嫌你不夠成熟的理由」。在你有需要時，愛你的人一定會想盡辦法出現在你面前。即使是再平凡不過的日常，對方也會事事將你放在心上，無論大小事都先想到你，甚至可能只是逛街剛好經過你愛的飲料店，也會特地停下來買一杯送給你。疼惜與寵溺其實就是從這些細微的小事累積而來，只有真心有愛，其實愛情一點也不難。

3. 願意花許多時間與你相處

若一個人願意花許多時間在你身上與你相處，即便只是做些無聊的小事、聊些無關緊要的瑣事，對方也依然感到滿足與幸福。那恭喜你，你確實遇見一個真心真意愛著你的人。畢竟，我們都知道「時間就是金錢」，這世上沒有什麼事情比時間更加寶貴，既然千金都難買寸光陰了，那這人願意把他不僅是一寸的光陰奉獻於你，代表的可是超越千金萬兩的愛意。若你遇見一個總是喜歡與你一同消磨時光的對象，請你好好珍惜，因為這人或許就是你那一生一次、再也遇不到的「真愛」。

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4. 對你非常大方絲毫不吝嗇

雖然說用「金錢」或「物質」來衡量一個人的愛，有些膚淺也有些世故，但也不得不承認這確實是個最能被「量化」的衡量指標。曾聽過一個長輩阿姨這麼說：「一個男人願意在你身上花錢，代表他真的愛你。」小時候不懂這句話的涵義，長大後發現這話所言不虛，一個人對你有沒有愛，與他對你是否大方或是斤斤計較，有著難以分割的關聯。如果對方總對你毫不吝嗇，心裡想著要把他能擁有的「最好的」都給你，那這人絕對非常愛你。記住一句話，選擇對象時要選擇那個「身上僅有一萬元但還願意把九千元都給你的人，而不是有一百萬元但只願意給你十萬元的」，有錢不代表願意給你花，有愛才是未來一生幸福的保障。

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