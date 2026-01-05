【香港婚紗攝影推薦/Pre-wedding 2026】生於斯長於斯，不少準新人準備婚紗攝影（Pre-wedding）時，亦會想記低香港的回憶，不論是童年回憶地、二人相識地或是單純記低香港元素，都可以令婚照變得更加獨一無二。如果你還在考慮攝影地點的話，以下的推薦景點或能助你一臂，特別合適作為小清新、自然風格之用！



九龍區婚攝Pre-wedding 輕鬆拍出小清新／自然風格

香港婚紗攝影推薦：啟德帝盛酒店

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



位於啟德的啟德帝盛酒店，地理位置便利，背向全新落成的「東方之珠」啟德體育園主場館以及盡享維港特色景觀，讓人不覺位於九龍區中心。而且酒店坐擁兩大絕美拍照位置：佔地609平方米露天平台以及室外無邊際游泳池，相當適合重視婚照的準新人。

香港婚紗攝影推薦：戲曲中心

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



無論你是否藝術愛好者，屢獲殊榮、作為西九龍地標性建築的戲曲中心亦是個不錯的休憩之選。由呂元祥建築師事務所 (RLP) 攜手加拿大建築師事務所Revery Architecture（前身為譚秉榮建築事務所）共同設計，空間以傳統中國彩燈為設計靈感，以白色現代建築風格為主調，流線形外場與開放式中庭完美詮釋了中國戲曲文化之美 ，呈現出「氣」的概念。

香港婚紗攝影推薦：海運大廈停車場

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



香港的夜景可以說是地標性的象徵，想在婚照中加入迷人夜景與天際線，又擔心天星碼頭或星光大道過於迫擁，不妨到海港城的隱世秘點吧！海運大廈停車場這邊能夠遠離人煙，日間則有可以到草地觀景台，一覽270度維港美景。晚上則將璀璨的維港夜景盡收眼底，海景配以高崇入雲的摩天大廈，廣角鏡頭之下更能將渡輪碼頭的不夜城面貌一併納入鏡頭中。

香港婚紗攝影推薦：油麻地果欄

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



喜愛舊香港的話，不少電影如《旺角卡門》都曾在此取景，絕對能夠勾起影迷們的經典回憶！果欄部分建築以荷蘭式及殖民地混合設計或呈棱角波浪狀的山牆及山花，除了是香港二級歷史建築，更是水果批發集中地，無論是中午日落時分與凌晨繁盛的市場景象都各有特色，都能拍下相當不錯的畫面。

香港婚紗攝影推薦：九龍寨城公園

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



隨著電影《九龍城寨之圍城》，九龍城寨熱潮不斷，除了搭配的電影場景大受歡迎，城寨的原址亦被不少人所追捧！九龍寨城公園前身為已清拆之九龍寨城，佔地約31,000平方公尺，當中布局巧妙融合古典中式園林建築與現代園景設計，有著古雅的涼亭、青蔥的草地與碧綠的池塘等，大家不妨來個懷舊之旅。

香港婚紗攝影推薦：九龍寨城公園（FB@JAN Pictures）

香港婚紗攝影推薦：樂華邨

便利程度：⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果你是香港文化的愛好者，或者曾經在屋邨長大。香港不少舊式公共屋邨已納入拆卸計劃當中，想留住舊香港的回憶，不妨到樂華邨尋寶。這邊除了有舊式Y型公共屋邨設計，更有pastel 控為之激動的粉紅的方形內十字圓形的外牆與隱藏粉藍隧道，十分建議在正午陽光明媚的時候，更會多了些光影層次變化。

香港婚紗攝影推薦：深水埗

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



香港除了繁華鬧市的一面，亦有飽含歷史韻味的簡樸一面。作為「平民天堂」的深水埗，不單有著多條特色街道，更有型格咖啡店、當代藝術空間、特色小店等。要拍下香港情懷，不能錯過極具古典特色的唐樓雷生春、手工創作必到的汝州街（珠仔街）以及玉石市場。另外記緊預留時間前往嘉頓山，欣賞日落、夜景和飽覽深水埗的全貌。

香港婚紗攝影推薦：訊號山花園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



Pre-wedding拍攝行程緊密，想抽空拍出不一樣的郊外感覺，其實市區中亦有不少秘密景地！作為香港一級歷史建築的訊號山，位於尖沙咀市中心內，可以說是「鬧市後花園」，一地齊聚白色螺旋樓梯訊號塔、特色紅磚以及維港景色，在繁忙中亦能拍出仿如外地的感覺。

香港婚紗攝影推薦： 牛棚藝術村

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



既然在本地拍攝Pre-wedding婚照，不妨影低本地元素，將成長之地與重要日子都一同好好記低！位於土瓜灣的牛棚藝術村，原身為屠宰場，後來被保育改建成二級歷史建築，牛棚裏裏外外都充滿特色：磚屋外、鋪瓦屋頂、通花鐵欄等等，展示出復古工業感覺，想在這裹拍照的話亦緊記要先申請。

香港婚紗攝影推薦：觀塘海濱花園

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



如果婚宴場地亦選在九龍區的話，當日只有1小時的空檔，想與伴娘伴郎、姐妹兄弟們拍下合照，又想與酒店有不一樣的感覺的話。觀塘海濱花園會是一個時間不多的好選擇，園內有微海景、草地及些許工業風建築，已足夠拍出一些動人的瞬間。

香港婚紗攝影推薦： 三家村石礦場

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



偏好廢墟、原生感的Pre-wedding照片，身處油塘鯉魚門中的石礦場相信能夠給你驚喜。只需坐港鐵至油塘站，步行約15分鐘到達鯉魚門街市，然後沿海傍道再走，即可到達石礦場、燈塔與海邊，傍晚時分撞上日落更為醉人；年尾時更可以碰上芒草，成一個都市秘景。

香港婚紗攝影推薦：志明橋

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想拍出青春感覺，又對校院拍攝不抱興趣的話，在一些日常景點：在街徑、球場、天橋中上映「轉角遇上你」的感覺，亦十分有故事感。牛頭角這條粉色行人天橋，因《志明與春嬌》電影中出現而聞名，因而成為拍照打卡熱點，碰上日光明媚，照片輕鬆拍出日系感。

香港婚紗攝影推薦：志明橋 (IG@ey._.photomemory)

香港婚紗攝影推薦：西九文化區

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



想Pre-wedding拍出多變的都市感覺，聚集海景、綠野空間與藝文空間的西九文化區再也合適不過，一地拍出文藝青年感、郊野綠茵與海天一色。如果有毛小孩的話，在這裡更可以讓牠好好參與玩樂一翻！

香港婚紗攝影推薦：1881

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



Pre-wedding如果偏好英式建築，古建築的復古感，市區中首選必是前身為水警總部，1994年成為香港法定古蹟後，後來重新規劃成酒店、商場、餐廳集於一身的1881 Heritage。雖有超美古建築，太過現代的服飾或會變成普通遊客打卡，穿上輕婚紗或禮服會更合襯。

香港婚紗攝影推薦：6. 1881（IG＠1881_heritage）

香港婚紗攝影推薦：彩虹邨

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



提到香港特色景點之一，必定有七彩繽紛的彩虹邨份上。彩虹邨是香港最早期興建的公共屋邨之一，充滿歲月痕跡，處處可以體會到舊香港時代感。想拍低歷史與文化記念，就要把握機會，因香港房委會擬於 2025、26年重建彩虹邨，預計將會分期清拆。

香港婚紗攝影推薦：荔枝角公園（嶺南之風）

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



近年中式古風大受歡迎，不少女生都愛到內地不同省份穿上傳統服裝拍寫真，如果想為婚照添上古式風情，不時有古裝電視劇集取景、滿載嶺南東方風格的荔枝角公園（嶺南之風）會是個不錯選擇。嶺南之風內以院落迴廊為布局，分別有十個景區，加上精緻盆景擺設點綴，仿似時光逆轉至民初時期。

香港婚紗攝影推薦：啟德郵輪碼頭

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



人生大日子又怎能少得毛孩們的參與，想Pre-wedding拍低另一半與牠們的甜蜜時光，户外空間會是個好選擇！前啟德機場跑道末端翻新而成的啟德郵輪碼頭，以時尚、流綫型的弧形作外觀，除了是出入境大堂外，啟德郵輪碼頭公園與草地都是個拍照必到之選，海灣作伴，特別是黃昏時間就更顯醉人。

香港婚紗攝影推薦：香港瑰麗酒店Rosewood Hong Kong

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



時尚摩登造型，當然要搭配一個型格地方才叫圓滿！ 以石紋、玻璃、鏡面三大元素構成的瑰麗酒店，除了坐擁維港絕美景致，酒店內亦有不少驚喜空間，以恬靜的德州瑰麗莊園為靈感打造的室內空間、無邊際泳池、光線明亮開揚的藍舍 (BluHouse) 、型格的Darkside以及典雅的酒廊等；那怕只在酒店裏完成婚攝亦能收獲各種風格。

香港婚紗攝影推薦：香港藝術館 MOA

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



不說不知，香港藝術館 MOA 原來是香港第一個公營美術館，由1962年成立至今，已經有逾60年歷史！翻新後的香港藝術館 MOA，以全玻璃幕牆加上流線形設計，既有美感同時可以飽覽維多利亞港，十分合適文青取向的準新人！

香港婚紗攝影推薦：美荷樓 (Mei Ho House)

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果想為婚照增添復古感覺，當然不能少得香港特色：車水馬龍、高樓大廈林立。除了摩天大廈，香港公共房屋或稱公營房屋亦十分能夠代表香港，香港公屋的一直變革，從初代的H型，到七十年代的井字型、八十年代的Y型到後來九十至千禧的十字型。美荷樓正正就是香港最早期的H型徙置大廈之一，現在翻新改革成香港青年旅舍協會 (YHA) 的一部分，大家仍可以在這邊尋找昔日跡影。

香港婚紗攝影推薦：美荷樓 (Mei Ho House)

香港婚紗攝影推薦：志蓮淨苑及南蓮園池

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果想要自然風光，除了可以到郊區，香港市區內亦有一個充滿禪意和文化氣息的地方！位於香港鑽石山的志蓮淨苑及南蓮園池，依照唐代建築風格建造，雖然是佛教寺廟，內裏卻環繞著打卡十足的園林假山、湖泊與精美亭台樓閣，不說還以為置身日本。不過寺廟內要保持莊重，大家需要尊重規章，只可以穿著便服以及攜帶輕便的拍攝工具。

香港婚紗攝影推薦：83瓊林街

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



喜愛日本感覺的話，絕對不要錯過荔枝角最新落成的雙子塔地標「83瓊林街」，庭園以日本建築風格，打造出仿似棋盤「階梯式」設計，加上廣闊的綠化空間，十分合適想拍出簡潔型格感的你！

香港婚紗攝影推薦：83瓊林街（IG＠collective_studio）

香港婚紗攝影推薦：石硤尾賽馬會創意藝術中心

便利程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



如果你想拍出光線獨特、具有故事性的婚照，來充滿藝術氛圍的石硤尾賽馬會創意藝術中心就最好不過。這裡隨處可見壁畫、裝置藝術以及雕塑，多種形式的創意表達，不單可以為公眾提供豐富的文化藝術體驗，亦非常適合拍攝，讓每一張照片都充滿創意與靈感。

香港婚紗攝影推薦：格仔山

便利程度：⭐️⭐️⭐️ 拍攝難度：⭐️⭐️ 推薦程度：⭐️⭐️⭐️



想輕鬆拍出香港鬧市的夜景景觀，選擇市區山丘就最好不過。格仔山位處九龍仔公園及樂富公園之間，路徑簡單易行，1小時內即可輕鬆登頂，而且人流稀少，邊拍邊影亦不感費力。