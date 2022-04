60歲楊紫瓊擔正做女一　荷里活奮鬥25年　展現八面玲瓏東方女性美

「亞裔演員們沒有荷里活偶像,但他們都崇拜楊紫瓊。」



最近,一部名為《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的電影,在歐美口碑票房雙豐收。imbd評分9.0、豆瓣8.8,外媒已經在壓明年奧斯卡提名。千萬別以為這片名是在罵你。它的狂野,恰恰照應了主演楊紫瓊本人的狂野,更讓荷里活重新認識了這個女人。

從上世紀末的香港巨星到闖蕩荷里活,楊紫瓊紅了30多年,60歲依然站在華裔女星的最前列。Quentin Tarantino等一大批國際導演都是她的粉絲。可惜的是,華裔面孔在荷里活並沒有太多好機會,楊紫瓊大部分時間依然是在各種需要亞洲臉的大片裏打醬油。而《奇異女俠玩救宇宙》,是她進入荷里活25年後第一次擔綱主演,一點即燃。

《奇異女俠玩救宇宙》劇照

1. 「如果楊紫瓊拒絕,這電影可能就黃了」

《奇異女俠玩救宇宙》中,楊紫瓊扮演的美國華裔移民秀蓮,在美國開了一家自助洗衣店,是個有一堆糟心事的中年婦女。女兒叛逆,老公無能,工作枯燥,她時常為了報稅傷透腦筋。

但突然有一天,她老公變身了,說自己是「平行宇宙的你老公」,這樣的平行宇宙有無數個。這也意味着同時存在着無數版本的秀蓮。有的秀蓮是功夫巨星,有的是歌劇演員,有的是廚師,有的是手指像熱狗一樣的女人......但他來不及給秀蓮上物理課,因為有一個大反派正打算摧毀世界,只有秀蓮能拯救全人類。

這樣的劇情你會想到誰?事實上,《奇異女俠玩救宇宙》原本是《爸的多重宇宙》。導演以邀請成龍出演為目標寫劇本——一個普通人突然擁有了無限力量,這聽起來就很成龍。但寫着寫着他們覺得妻子的角色要更有意思,於是轉換了主角。

從男性主角換成女性,楊紫瓊是第一選擇。導演之一 Daniel Scheinert 甚至說,「這世上沒有別人可以演這個角色。如果楊紫瓊拒絕了,電影大概就黃了。」一收到劇本,楊紫瓊立刻對這個故事產生了興趣。她喜歡挑戰,喜歡嘗試不同的角色。但成為秀蓮對楊紫瓊來說,並不簡單。

2. 比演女俠更難的是演衰人

回想楊紫瓊過往的作品,她永遠是荷里活兩類亞裔角色的必選:優雅克制的婦人以及武力高超的打女。秀蓮恰恰是反義詞。為了演好一箇中年「小市民」,她首先糾正的是東方女演員必須保持的優雅姿態。不僅要練習疲憊無力的姿勢,她還用道具把身材變得臃腫。沒有化妝,另外在臉上增加了老年斑。這導致楊紫瓊第一次在鏡頭前看到自己的時候差點崩潰,「太可怕了,我安慰自己, 『很好,這絕不是你』。」

比外形更難的,是演一個「行動上的矮子」。雖然依然有很多動作戲份,但她總是被要求:能不能別打得那麼酷?動作不要做得那麼完美。這是數十年職業生涯裏,楊紫瓊第一次被提出這個要求。她必須重新學習如何用一般中年婦女的行動水平,展現毫無經驗的動作戲。

某個平行宇宙的秀蓮,有一個是全球當紅的功夫女星(照應楊紫瓊本人)與「扮衰不易」相反的是,楊紫瓊對塑造「不同宇宙中不同的秀蓮」的駕輕就熟。比如,如果秀蓮在人生的某個岔路口做了不同的選擇,她不會是個洗衣店老闆,而是全球當紅的功夫女星。看到這一幕,幾乎沒人不會會心一笑。

演員與劇本的相互成就,讓《奇異女俠玩救宇宙》取得了前所未來的成功。楊紫瓊忍不住問導演 Dan Kwan:如果很久以前她就有機會演一個這樣的角色、演這部電影,她的生活和事業該會有多麼不同!但沒有過去的楊紫瓊,可能也不會有秀蓮。Dan 是這麼說的,「在她已經如此成功之後,還願意投入110%的精力、腳踏實地地出演這樣一個角色。楊紫瓊自己才是一個奇蹟。」

3. 命運難對抗 抓住每一次機會

楊紫瓊在接受採訪時說,「你知道過去亞洲人是怎麼低着頭說話的,他們說『我們努力工作,我們繼續努力,努力會得到回報,給我們一個機會』。這是亞洲人獲得機會的唯一途徑。」所以她堅持去改變歐美對中國女人的看法。其中改變最大的印象,是順從。

楊紫瓊出生於馬來西亞,父母都是華人。從小學習的都是芭蕾,少女時期就讀於倫敦的皇家舞蹈學院,但因為受傷放棄了芭蕾的職業道路。1984年,22歲的她憑藉馬來西亞小姐出道,第一份工作是和成龍一起拍攝手錶廣告。1992年,這位身高1米65、外表柔弱的女孩子就成為成龍新片《超級警察》的女主角,以及當時香港片酬最高的女影星。

芭蕾和武術原本是不相容的兩種項目,一種是至柔,另一卻要求至剛。楊紫瓊偏偏違抗了這一點,在日復一日的訓練中把身體鍛鍊成了具備雙重靈巧形的超人模式。

「功夫女王」的形象,讓她成了亞洲第一位邦女郎。當時美國《娛樂周刊》評選十大「邦女郎」,楊紫瓊名列第七。雜誌對她評語是:「楊紫瓊不是第一個與邦德平分秋色的邦女郎,但在1997年她是唯一一個讓人為之側目的女性,以其漂亮的身手打下了在荷里活的江山。」

4. 「亞裔演員們都崇拜楊紫瓊」

同時楊紫瓊又知道,命運有時候的確難以對抗。她演了好多年的打女,直到《卧虎藏龍》,才有人找她拍文藝片。如此我們才能看到《藝伎回憶錄》裏的真美羽。當之無愧的最美藝伎,舉手投足間的風情與戲眼,讓人不得不跪倒在她的嫵媚之中。

Luc Besson 找她演昂山素姬的紀錄片。雖然電影本身沒有太多的亮點,但楊紫瓊是真正把一個女人的優雅與隱忍,頑強與堅韌,淋漓盡致地展現出來了。角色的魅力和演員的魅力,在她身上完美重合。近些年雖然戲不多,很多角色也不重要,但楊紫瓊始終抓住每一個讓自己出彩的機會。印象最深的是她在《我的超豪男友》裏演豪門太太Eleanor。老錢家的優雅貴婦,自持強勢又拒人於千里之外。再聯想起這次她扮演的臃腫主婦,實在是演技高超。

沒有一瓶醬油是白打的。這麼多年來,票房、獎項也許不會算在楊紫瓊身上,但經典的角色留下下來,人的眼睛是雪亮的。所以這一次,荷里活才紛紛為一個怪異的中年婦女喝彩:楊紫瓊實至名歸。

名利場在報道裏寫道,「中年婦女是全世界(包括荷里活)都經常忽視的那種女人,但楊紫瓊賦予了角色生命。」扮演她女兒的演員Stephanie Hsu說,「亞裔演員們沒有荷里活偶像,但他們都崇拜楊紫瓊。」所以《奇異女俠玩救宇宙》看上去是出奇制勝,實則是她厚積薄發。這部電影裏,有相當多上個世紀到千禧年間的華語電影元素:成龍的武打形式、周星馳式的無厘頭、《卧虎藏龍》......

楊紫瓊本身,也是其中一種元素。