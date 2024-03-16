不惜賣樓也要出國留學！3位5旬婦棄高薪厚職　重返校園讀碩士追夢

中國教育部數據顯示，從改革開放到2021年底，我國出國留學總數在800萬左右，2021年度為66萬人，其中絕大多數為適齡年輕人。而在社交平台上分享留學生活的，還有一部分退休人士，他們在半百的年紀決定出國留學，重啟人生。



一条對談了三位50歲左右決定留學的退休人士，三位剛好都是女性。她們或因長期高壓工作，決心退休散心，或遇職場危機，主動退休、轉換賽道，也有人天性自由，在孩子長大後，勇敢追尋年輕時的藝術夢想。她們的學費大多由積蓄承擔，也有人賣房去留學，或半工半讀、一邊開展國際業務，覆蓋生活開銷。

留學生活並不比工作輕鬆，但她們更珍惜這份難得的學習機會。讓我們看看這些女性，如何重啟人生下半場。

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編輯：張鋭嘉（一条） 責編：陳子文（一条）

01 國企退休前夕，我賣掉一套房獨自去留學

董小姐，50歲，美國留學4年，婚姻家庭治療碩士

我以前在金融國企工作，做到了中高層的位置，過着朝九晚五的生活，經濟相對穩定，朋友圈相對固定，社會地位相對體面。家裏有阿姨，我也不用做家務，日子過得有滋有味。45歲的時候，我遭遇了職場上的中年危機，因為公司組織架構的變動，又降職又降薪。當時我氣懵了，也想幹脆辭職，一走了之。但是我一箇中年婦女，出去怎麼找工作？我就勸自己，再熬個5年，等退休後想幹嘛幹嘛吧。

正好在這個時候，我和一個大學閨蜜重新聯繫上了。我才知道她嫁到了美國，這麼多年一直在做全職媽媽，直到兩年前兩個孩子都考進了大學，她也決定繼續讀書，追求自己的律師夢。我們聯繫上的時候她已經被一所大學全獎錄取，正在攻讀法學博士。我當時就被打動了。我想，人這一輩子還是要做一次自己最想做的事情。與其再花5年的時間，渾渾噩噩地熬到退休，為什麼不趁這個機會，去追求我一直以來的人生夢想呢？

從年輕的時候開始，我就有兩個想學的專業，廣告創意和心理治療，因為種種原因一直沒有實現。45歲的年齡，有了一定的人生閲歷，做心理諮詢正是理想的時候。偶然的情況下，我了解心理諮詢有一個細分的職業叫婚姻家庭治療師。這個行業在國內還不成熟，也沒有任何大學開設這樣的研究生項目，我就決定申請美國的「婚姻家庭治療」碩士項目，再回國執業。

我和老公、女兒說了我的想法，他們都特別支持我。我和老公在上海打拼了幾十年，攢下來兩套房，小房子原本打算留給女兒，全家一致同意賣掉給我出國讀書。決定去留學之後，我停掉了一切娛樂活動，集中精力學習，考託福、GRE，準備申請，很幸運地申請到了全美排名前十的西北大學。在這個準備的過程當中，我的工作又有了變動，其實是看得到前景的，但我還是放棄了。拿到簽證的當天下午，我就提出了辭職。2019年9月，我來到美國，到現在還沒有回過國。

剛開始讀書的時候，我的英語是全班最差的，每周有起碼200-300頁的閲讀材料，要畢業還要完成500個小時的治療任務。雖然辛苦，但是我從來沒有後悔過，反而很興奮，因為終於在做自己喜歡的事情了。到了第二年，我的績點達到了3.9。因為學了心理學，我重新認識了自己。我以前是屬於嚴重的討好型人格，把自己的個人價值建立在人家對我的肯定上面。現在是建立在自己對自己的肯定上，一點點在慢慢地扭過來。

比如剛到美國讀書的時候，我給我們項目的老大寫過一次郵件，她大概有24小時都沒有回覆我。我當時就特別焦慮，滿腦子就在想她是不是不喜歡我，對我有意見。現在如果同樣的場景再發生，我會告訴自己，這跟我沒有關係，不用這麼焦慮。以前在國內上班的時候，在走廊上看到一個同事，如果他沒有跟我打招呼，我馬上就會想，他是不是對我有意見？現在我就會想，他可能是沒看到我，可能是近視眼，也有可能他確實不喜歡我，so what？我沒有必要讓所有人喜歡我。我也理清了自己婚姻裏的很多問題。每次在課上學到重要知識，我就會馬上視頻講給老公聽，「這個理論就是講的我們！」雖然我跟我老公是異地，但是我們現在的感情，是比我在國內的時候要好的。

2021年夏天畢業之後，我進入一傢私人診所工作。剛開始工作也是焦慮得不行，來訪脱落率也比較高，就是來了幾次就不再來了。這兩年一邊工作，一邊學習，工作起來越來越得心應手，也形成自己的風格，每個星期穩定會接15~20個來訪。全部都是老美伴侶。看到他們在我的幫助下解決了婚姻問題，越來越幸福，我就很有成就感。今年我拿到了西北大學旗下心理治療診所的offer，馬上就要入職了。打個比方，就好比一個老外，成為中國985大學的全職心理諮詢師，用中文服務各類中國來訪者。我還辦理了國內的退休手續，一邊領退休金，一邊準備美國婚姻家庭治療師的全執照考試，等正式拿到執照，我就可以回國執業了。

在美國的生活很清淨，這裏的人都專注於自己的生活，沒有什麼比來比去的。除了工作以外，我每天堅持快走一萬步，看書一小時，偶爾和小姐妹一起聚會、打桌球。消費習慣也變了，以前好歹在大上海生活，身上多少有點名牌。現在牌子貨好久沒有動了，穿得舒服最重要。但美國的朋友都說，一開始我給他們的印象是「大媽」，現在反而變年輕了。

其實五十歲在美國就屬於青年人，因為美國是67歲退休，還有好長的職業生涯。我的計劃是一直幹到70歲，但不用像年輕時那麼拼，工作為輔，生活為主。現在回過頭看，其實我很感謝五年前的那場工作變動，否則我可能永遠不會踏出這一步。我把我的經歷分享在網上，得到了很多年輕人的讚美。我希望鼓勵大家：姐妹們，人生很長，要做自己喜歡的事情，什麼時候開始都不晚。

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02 單身媽媽留學歐洲，圓年輕時的藝術夢

羊羊，49歲，意大利留學4年，油畫/插畫/園林設計碩士

三年前，我萌生了出國讀書的念頭，我老家是內蒙古的，父母這輩子也沒走出過草原，他們當時不支持我出國讀書，但我兒子轉頭跟我說：媽，人生是你自己的，你想怎麼做就怎麼做。他說life goes fast，要做喜歡的事情。

我大學學的橋樑工程。1999年大學畢業之後包分配，就到了建築公司，我們單位在西安美院的隔壁，每天都能看到進進出出的美術生，好有範兒，我就跑過去問能不能學成人班，我考了個成人高考就進去學油畫了，從此在心底種下了藝術的種子。但學習的過程也沒有想象中美好，因為他們是黃土畫派，而我喜歡花花綠綠的，像梵高莫奈那樣的畫風，我就離開了。

我兒子是2003年出生的，現在在美國加州上大學，他特別陽光，我心情不好的時候全靠他。當時我陪他一起準備出國留學、學習英語，也考過雅思，當時考了7分，讓我意識到我是有能力出國的。但有個問題：家裏的錢，只夠兒子一個人去北美上學。我就考慮一個學費低一點的國家，中介當時給我展示了幾個藝術院校，我想起達文西在佛羅倫斯美術學院上學，那我就去跟他做校友吧。

我不是犧牲型媽媽，我不會做飯，也從沒想過要陪讀。我想學藝術，他要學理科學計算機，我們終究不會在一個城市或一個國家。大部分時間都是自己做決定，我也只做自己的事兒。我說我將來不喜歡給兒媳婦做飯怎麼辦？他說沒問題，我會做，還有一種可能是我不結婚。我說太好了（笑）。

現在是我讀碩士的第四年，我一直沒有去工作，是因為我真的很喜歡畫畫，在學校我也是班裏最努力的學生，從早8點到晚6點，模特全天為我服務，有時候教授和模特都生氣了（笑），覺得教室都沒人了還要陪着我。現在說起來輕鬆，這四年過得真的不容易。上學的時候每天幾乎只睡4個小時。因為油畫的畫幅很大，4米長、2米高那麼大的畫我畫了20多張，畫一張就要20多天，還沒包括電腦畫圖的100多張插畫，還有被老教授pass掉的無數張設計。

我從（畫畫的）梯子上摔下去好幾次，手腕骨折過，大拇指拿筆已經腫成3個指頭那麼大，教授還給了最後期限，我跪在地上哭了很多次，我覺得可能畫不完了，急哭了，我怕教授不讓我繼續學了，因為我太愛畫畫了。我有時候學得很慢，但我從不覺得上學難，我就是覺得學習真好玩啊，包括我現在來到埃及還報了一個阿拉伯語課程。

我是一個很獨立的人，在經濟上我沒依靠過任何人。30來歲，我跟孩子的爸爸分開的時候，我把銀行卡和車鑰匙都放下，抱着兒子就走了，那時候口袋裏只有400塊錢現金（人民幣，下同）。沒有其他收入，但我得生存下去。當時我已經去西安美院學了油畫，我就開始帶小朋友畫畫，從一個兩個變成後來四十多個。我還給出版社畫插畫，一張畫我只賺兩塊錢，但我一個月能賺七八千，我不覺得辛苦。

其實如果我臉皮厚，是可以伸手回家問我爸媽要，但我從未要過一分錢，都是一邊工作，一邊上學自己賺錢。現在，我平時在線上教小朋友英語，教畫畫；另外我最大的生意是賣紅酒，我住在意大利托斯卡納地區，這裏有最美的風景，最好喝的紅酒，我每年往國內發一個集裝箱的紅酒，家裏人幫我開了一個小店。嚴格意義上來說，兒子上學的錢是我和孩子的爸爸一起攢下來的，得益於我們做建築工程，年輕時買了一些房產。現在小孩可以衣食無憂，將來回國也有自己的底氣，但這些都是留給兒子的，我沒動過一分錢。

朋友說你可以跟一個有錢人結婚，壓力能小點，包括現在也有教授每天在教室門口拿着花等着我，從我家到學校的那條街還會被要電話，可能意大利人都這麼熱情吧（笑）。但如果為了錢跟不喜歡的人待在一起，每一天都會很艱難，呼吸每一口氣都會很窒息。如果我自己努力的話，每一天的生活都是我喜歡的樣子。

我也真的是很隨性的人。去年三八婦女節的時候，我突發奇想，想去金字塔看看，於是我現在就在埃及。下周我就去撒哈拉沙漠看月亮，沙漠裏的月光灑在沙子上，像水一樣，星星有我手掌那麼大，我就是想去，太美了。跟年輕人待在一起，他們覺得我才3歲（笑），可是我好像把生活過得也很好，方方面面處理得我自己也滿意。也不用擔心明天。我馬上就畢業了，接下來我會把學生居留卡換成工作居留卡，打算在埃及開一個小的旅遊公司，再之後會在哪裏？我沒有清晰的概念，可能在埃及待一個月，回國一個月，再計劃下一個階段去哪裏。

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03 工作20年精疲力盡，我決定退休重讀大學

王雪，52歲，泰國留學6年，會計學士+環境科學碩士

我在IT行業兢兢業業20多年，一直做到運營總監的職位，同時也做出一身職業病。46歲那年我做了一個手術，當時有種被掏空的感覺，覺得自己就象一隻像蝸牛，每天慢慢地爬着，背上的殼卻越來越重。退休之後我去了泰國留學，感覺自己從一隻蝸牛變成了一隻蜜蜂，雖然也是忙忙碌碌，但每天飛在花叢中，採的是花蜜，品嚐的是甘甜。

我1995年大專畢業，畢業後又去考了專升本，拿了北大的學士學位。以前上學的時候家庭條件不好，沒有錢去留學，但心裏一直有這個念想。後來在公司好不容易一路爬上去，有了一定的職位和收入，就很難做出辭職留學的決定，這個手術給了我一個契機。提出辭職的時候，老闆提出公司也正想開拓泰國市場，我覺得可以過去當聯繫人，於是就開始着手補習英語，申請也順利通過。

泰國的學費加生活費每年在10萬人民幣左右，6年一共要花費60萬。從經濟角度來說，留學一定要量力而行。如果沒有這個積蓄、要貸款或把養老的錢拿來留學，那我不會贊成。要做好預算量力而行。留學也好，遊學也罷，每個人的條件和情況不一樣，不能一概而論。

2017年，我開始了4年學士和2年碩士的泰國生活。去泰國的第一年我找了一個泰語學校，因為我認為要快速融入當地，首先要了解當地的風土民情，那就必須要懂當地語言。學習的過程真的很好，可最初我還是覺得有些愧疚，因為畢竟是撇家舍業出了國，雖然老公支持，但父母覺得來去不方便，而且很久不見總覺得甚是想念。但班上的同學來自不同的國家，歐洲學生居多，他們大都是四五十歲，也有一些是退休後來泰國養老的。歐洲人喜歡吃吃喝喝，晚上在酒吧坐坐，交些朋友。

起初我是想去讀碩士的，但碩士是兩年，那就意味着我剛適應了環境，就要捲鋪蓋走人了，我覺得不值，於是我就決定再讀一個4年的學士。我原是理科生，大學讀的是財務管理專業。第一學期我選了跨專業的國際商務管理，覺得將來沒準能找個國際公司做個兼職之類的。但後來發現這個專業理論性知識偏多，要寫各種評論文章，本來我就不擅長語言，學起來很痛苦。於是第二學期我就堅定地轉到了會計專業，學習很快就變得遊刃有餘了。課上有時候老師講的英語我聽不懂，但計算公式我一看就能懂，所以我又重新找回了學習的樂趣。那段時間我一直都是學年裏的第一名（笑），我也一直都是班上最愛發言的那個。

學士畢業以後，我老公鼓勵我繼續讀碩士。我當時很想去別的國家體驗一下，也收到了英國薩里大學（University of Surrey）的offer。但因為疫情，最終我選擇留在泰國的「清華」 - 朱拉隆功大學，專業是環境和可持續發展，雖然冷門，但我覺得是個很有前景的專業。我留學的目的是什麼？我在去留學之前就想得很清楚，不是為了功名利祿，也不是為了養家餬口，因為學完未必能找到一份更好的工作，留學的成本也未必能追回來——我就是想完成這個藏在心底很久的夢想，希望我的退休生活更有意義，我相信這些美好的經歷和回憶是用錢買不到的。

讀書的過程中，我發現學校有申請兩次去其他國家作交換生的機會。於是2019年初，我就申請去西班牙作了一名交換生。我很喜歡在街上的酒吧點一杯啤酒，看着大街上的人來人往，偶爾和他們聊聊天，體會一下當地的生活。在西班牙這半年時間裏，我選了3門課，一半時間我在學習，另一半時間用來旅遊。我做了一個旅行計劃，把西班牙和鄰國葡萄牙以及小國安道爾的名勝古蹟幾乎走了個遍。直到現在我還會經常回想起當時的情景，我想把它們記錄下來，在我七八十歲不能遠行只能坐在搖椅裏時，再拿出來再回味一下。

2022年底碩士答辯完成後我就回國了，在泰國時我還會把父母接去住一段時間。也正因為父母健康，我才有機會完成自己的留學夢。如今他們需要我的陪伴，我就要停下來，好好照顧他們，讓他們安度晚年。退休留學的前提條件有很多，家家都有本難唸的經，比如家裏老人怎麼辦？孩子怎麼辦？愛人怎麼辦？很多事情只能是盡人事聽天命，我都會盡我最大努力去做，但做成什麼樣子不是一個人能決定的。

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