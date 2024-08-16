女追男隔層紗？絕對不要倒追的4大星座男　天秤男重友誼更愛自由

很多女生在遇見心儀的男生時，總會期望對方多看自己幾眼。但如果對方暫時還注意不到自己，那麼女生可能就會想倒追。



不過，倒追之前一定要想清楚，自己的付出和收穫能不能成正比。比如以下幾個星座男，就很不值得倒追，各位女生下手前一定要三思哦！

想主動出擊但怕失敗？這4大星座男倒追需慎重，快來看你想追的他在其中嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

不建議倒追的四大星座男（《黃昏下牽起手》劇照；01製圖）

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1. 射手男｜人馬男

倒追射手男的難度是倒追其他星座男難度的十倍，畢竟射手男的花心是出了名的。對他們來說，什麼樣的女生沒見過，所以想要贏得他們的真心，要麼靠實力，要麼靠緣分。

而且射手男的愛情保鮮期也不太長，說不定沒一會兒，你又要面對其他競爭對手了……總之，倒追射手男的性價比不高哦！

2. 巨蟹男

巨蟹男屬於嘴上不會拒絕人，但身體上很誠實的類型。他們捨不得拒絕對自己好、自己送上門的女生，但他們心裏也自有一杆秤，如果你和他們的「理想型」差太多，他們是不會打心眼裏接受你的。

也就是說不願意為你付出太多，遷就太多。總之就是捨不得拒絕，但也捨不得對你好，就愛把你吊在那裏。

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3. 天秤男

天秤男很適合做朋友，大家相處起來會很開心。可你如果是帶着「想追他」的心接近他，甚至試圖和他表白，想要和他確定情侶關係，那這友誼可能就瞬間破碎了。

他們會迫不及待地想要離你遠一點，畢竟做朋友更自由，而做情侶就會有許多束縛，還得承擔更多責任。

4. 獅子男

獅子男習慣了在愛情裏佔據主動，越是自己親手辛苦追來的，它們也越珍惜，反之就……你懂的。所以想攻略獅子男，親自送上門是性價比最低的方式。

而且在愛情裏，獅子男容易自我中心，忽視女生的感受。總之倒追獅子男，最後的結果很可能是兩敗俱傷。

真愛的第一個徵兆，在男孩身上是膽怯，在女孩身上是大膽。所以，不管怎麼說，只要你覺得他值得，那麼不妨就大膽去試試吧！



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