有些人註定是用來錯過的　感情出現這6種負面跡象　就好聚好散吧

愛情的世界裡沒有規則，感情是一瓢不斷流動的活水，愛與不愛無法用任何協議「強制約束」，即使是具有法律效益的「婚姻」，也只能確保婚約關係裡配偶的合法性，卻無法確保對方能愛自己一輩子。



經常有人拿「行進中的列車」來比喻漫漫人生中的愛情，並把上下車的乘客比擬成「過客」，這樣的類比或許殘酷但卻真實，畢竟有些人就是「註定用來錯過的」，他們的任務是要陪你走過某段人生旅程、教會你某些人生道理，僅此而已。感情這種事自古以來無法強求，即便得到人也不一定得到心，因此若兩人的感情已出現一些顯而易見的「負面徵兆」，那不如轉念放下，好聚好散或許才是這段感情的最佳解。

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感情走到盡頭的6個負面徵兆（《親愛壞蛋》劇照；01製圖）

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1. 彼此之間沒有話題

愛情的開始是由許多「好奇」組合而成，對一個人有好感所以好奇，也因此會產生許多「疑問」渴望對方解答。而當其中一方主動拋出問題，而另一方也接球並回丟時，這種互動就是在「創造話題」。通常在這樣一來二去的談話過程中，只要兩人都能從中找到彼此共同的喜好興趣及共有的價值觀、幽默感，那這兩人終將慢慢轉變成情人，而「愛情」就是這樣開始的。同理，當兩人間不再具備共同話題，甚至也不願花心思去尋找及創造話題，那感情勢必走向終點，即便沒有明確地說出「分手」，也早就有名無實、同床異夢，那又何必死命緊抓著這段感情不放，徒增彼此罣礙呢？

2. 見面變成一種壓力

法國作家西蒙波娃（Simone de Beauvoir）曾說過一句名言：「唯有你也想見我時，我們的見面才有意義。」若見面這件事變成單方面的渴求，那這段感情其實早已破裂。畢竟，世間最完美的愛情該是「雙向奔赴」，若你見到對方時並不感到開心，反而還覺得是種負擔，那你喜不喜歡這個人大概也不言而喻了。若你現在正處於這樣的情感狀態中，那不妨試著回想一下兩人最初愛上彼此時，那種迫不及待想要見到對方的心情。若在仔細回憶後還是找不回最初的悸動，那就乾脆一點放彼此一條生路，別再互相「拖時間」了。

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3. 眼裡只看得見缺點

俗話說得好：「情人眼裏出西施。」通常喜歡一個人時，無論對方做什麼事都會自動為其套上一層「玫瑰色濾鏡」，眼裡所及皆是美好的優點。但若兩人交往到後期已成「相看兩厭」的狀態，不論對方做什麼事都看不順眼，以前喜歡的地方現在看起來也都好討厭，所有「過往的優點」通通都變成「現在的缺點」，那你或許真要好好思考一下這段關係存續的必要，畢竟這樣的狀態對彼此都不公平。誰想要和一個不愛自己的人共度一生呢？上個世代有許多夫妻以「互相嫌棄」的模式相處了大半輩子，但那種關係真的是愛情嗎？或許，充其量不過就是「習慣」而已。因此，提得起也要放得下，果斷地放手才是對彼此最好的選擇。

4. 曾想像和別人交往

如果在一段穩定交往的感情中，曾有一方偷偷幻想和其他人交往的模樣，那無論有無真實的行動，都是一種對另一半的不忠，這也是許多人非常介意的「心靈出軌」。老實說，「肉體出軌」可能是為了滿足一時的性慾，或是自制力不足導致的「低級錯誤」，但「心靈出軌」則完全是另一個檔次的事情。當一個人把「愛情的重量」放到伴侶以外的人身上時，那他很可能已經完全不愛現任伴侶，即便想力挽狂瀾也沒用，畢竟「變心的人」是很難喚得回的。

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5. 沒有任何分享欲

誠如第一點所述，愛情是由許多話題層層堆砌而成，「喜歡一個人」除了會對彼此產生好奇外，也同時會伴隨著滿出來的「分享欲」。你會凡事都想與特定的「他」分享，無論喜怒哀樂都會第一時間想到對方。因此，若兩人之間相處到最後已失去了最重要的分享欲，那這段感情也明顯走到了終點。當然感情的事只有兩人最清楚，如果意識到問題的癥結點後，還有願意為彼此改變的心，那麼其實「分享欲」是可以創造的，只要懂得說故事，一抹清晨的暖陽透過窗櫺灑下，都能成為滔滔不絕的話題開端。

6. 沒有任何性慾

如果說「分享欲」是愛情產生時必要的催化劑，那「性慾」就是愛情生成後不可或缺的黏著劑。在一般狀況裡，當一個人喜歡另一個人時，一定會對其產生性慾，那是一種生理的自然反應，是為了生物能順利繁衍而被植入我們體內的「程序開關」。愛讓我們渴望與對方更加靠近，而終極的「靠近」光靠擁抱與親吻還不夠緊密，因此會產生想要「更貼近」的渴望，而那就是性慾。如果一對情侶已經對彼此毫無性慾，也沒有渴望與對方擁抱及親吻的衝動，那撇開少數人才能貫徹的「柏拉圖式戀愛」不談，這樣的關係明顯已走向凋零，頻率穩定的「性生活」是朵綻放的花朵，一段健康的愛情關係裡，「性愛」也佔據非常重要的角色。

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