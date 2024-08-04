婚禮籌備必讀！2024下半年最新酒店婚嫁諮詢日時間表｜持續更新

【結婚流程/婚禮籌備】2025年作為婚嫁好年，結婚好日子更多達126日！雖然好日子不少，但要籌備一個完美婚禮，預早準備以及預約心儀服務更是少不免。想要把握時間，收集婚禮靈感與實用婚禮資訊的話，不妨行逛資訊齊全的婚展，不論對於打算結婚或正籌備婚禮的準新人都有用。若然你是有目標導向、想深入了解婚禮場地的話，以下的香港酒店最新婚禮諮詢日時間表，相信能夠幫助你不少！



雖說婚展是個必做之事，但時間有限，而且一年下來有著不少婚展，新人們又應該何去何從呢？其實婚展主要分為兩大類，一是舉辦次數較密、普遍於會展或九展舉行的大型婚展。其次便是酒店亦會舉行一年一度的婚禮諮詢日，想知道自己應該行逛哪一款婚展的話，就要參考婚展攻略！

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2024下半年最新酒店婚嫁諮詢日時間表（freepik）

香港酒店最新婚展時間表｜持續更新

香港酒店最新婚展時間表：2024年8月婚展

酒店婚展｜1. 香港朗廷酒店 x VERA WANG 婚宴巡禮

要舉辦一個夢幻婚禮，絕不能欠缺一套理想的婚紗！而「婚紗女王」 VERA WANG 今次與香港朗廷酒店合作，大家能夠感受典雅浪漫的婚禮場地同時親身體驗婚紗、米芝蓮三星婚宴菜式以及享受獨特難忘的婚禮回憶。另外，活動當日場確認預訂的話，更有機會獲贈總值近38萬額外豐富禮品！

香港朗廷酒店聯承 VERA WANG婚宴巡禮



日期︰2024年8月4日（星期日）

時間︰中午12時至晚上7時

地點︰香港朗廷酒店二樓宴會廳（尖沙咀港鐵站L5出口）



酒店婚展｜2. 香港沙田凱悦酒店 2024年夏日婚宴諮詢日

若然對草地婚禮、戶外婚禮有所偏好，坐擁九肚山景致的香港沙田凱悅酒店，定能實現心中綠意環繞的婚禮景象。酒店更是LGBTQ+友善，由宴會大禮堂、大型落地玻璃的凱悅廳到戶外園林草地，多元化的空間能夠滿足不同規模的婚宴。

香港沙田凱悅酒店「2024年夏日婚宴諮詢日」



日期與時間︰

2024年8月3日 (星期六) 下午3時至下午6時

2024年8月4日 (星期日) 上午11時至下午6時

地點： 新界沙田澤祥街 18 號宴會大禮堂



香港酒店最新婚展時間表：2024年7月婚展（已完結）

酒店婚展｜1. 香港港麗酒店Conrad Hong Kong 「Your Unique Conrad Wedding婚宴巡禮」

偏好精緻華麗、氣派裝潢的話，位於太古廣場之上的香港港麗酒店會是一個不錯之選。當日可以得到日本殿堂級護膚品牌 POLA，價值HK$1,025的皇牌 B.A 奢寵抗糖化美肌套裝 。當日的婚禮預演，讓大家能夠切身感受酒店的巧思與婚宴場地選擇：無柱式設計大禮堂、瑰麗的雲石大樓梯以及11間獨立宴會廳。

香港港麗酒店Conrad Hong Kong「Your Unique Conrad Wedding婚宴巡禮」

日期：2024年7月14日（星期日）

時間：中午12時至晚上7時

地點：香港港麗酒店宴會大禮堂THE GRAND BALLROOM



酒店婚展｜2. 香港麗思卡爾頓酒店「和煦璀璨」婚宴諮詢日

想要一個經典又新穎的婚禮，作為全世界最高的酒店，香港麗思卡爾頓酒店不單是空中傳奇，更有2間米芝蓮星級餐廳坐陣，質素相當有保證。準新人於諮詢日當天確認預訂婚宴，有機會獲得精彩豐富禮遇，包括特選婚宴套餐(每圍12人)淨價港幣15,000元連餐酒飲品、酒店宴會廳LED顯示屏套餐半價優惠及信用卡免息分期等！

香港麗思卡爾頓酒店「和煦璀璨」婚宴諮詢日

日期：2024年7月21日

時間：中午12時至晚上6時

地點：香港麗思卡爾頓酒店3樓耀鑽宴會廳



酒店婚展｜3. 灣仔英皇駿景酒店「Sky Wedding 婚宴巡禮」

想要一個難忘婚禮，挑選特色場地絕對能成就浪漫氣氛，例如在空中高呼愛意或仿如外國的森林景觀。灣仔英皇駿景酒店頂樓的空中花園 The Crown 擁有維港景色，能夠享有私密的浪漫氣氛，出席婚展更可以享用手工蛋糕及飲品、餐飲優惠與總值HK$600的英皇珠寶及足金購物禮券等。

灣仔英皇駿景酒店「Sky Wedding 婚宴巡禮」

日期：2024年7月28日（星期日）

時間：中午12時至晚上6時

地點：灣仔皇后大道東373號英皇駿景酒店25樓THE CROWN



香港酒店最新婚展時間表：2024年6月婚展（已完結）

酒店婚展｜1. 東涌世茂喜來登酒店「Beyond Happiness by Sheraton 婚宴巡禮」

如果對韓式婚禮有興趣，不用海外婚禮，香港亦可以打造出細膩、浪漫的婚禮體驗。香港東涌世茂喜來登酒店 與Weddinghk 㩗手呈獻婚宴巡禮，除了在兩場婚禮預演中盡情參觀各種婚宴設施、戶外證婚場地，更可以參加工作坊與體驗：裙褂試穿體驗、婚紗試穿體驗及個人化調香體驗等。

香港東涌世茂喜來登酒店 「Beyond Happiness by Sheraton 婚宴巡禮」

日期：2024年6月15日（星期六）

時間：中午12時至晚上6時

地點：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店



酒店婚展｜2. 香港沙田凱悅酒店「驕傲月婚宴諮詢日」

雖然香港對於同性婚姻仍未合法，不過亦有一些LGBTQ+友善的酒店選擇，綠意環繞的香港沙田凱悅酒店就是其中之一。為響應6月同志驕傲月，婚宴場地更以彩虹作設計主題。

酒店婚展｜2. 香港沙田凱悅酒店「驕傲月婚宴諮詢日」(香港沙田凱悅酒店)

香港沙田凱悅酒店「驕傲月婚宴諮詢日」

日期：2024年6月23日（星期日）

時間：中午11時至晚上6時

地點： 新界沙田澤祥街 18 號



酒店婚展｜3. 雅格酒店the Arca

近年輕婚禮相當盛行，不少人都誤以為輕婚禮不能在酒店內舉辦，其實不然！精緻、藝術感的雅格酒店the Arca，不單歡迎小型婚禮、輕婚禮，更是Pet Friendly 的婚禮婚宴場地，不論輕奢華婚宴、Poolside海景及證婚都可以。

花嫁展 雅格酒店the Arca

日期：2024年6月23日(星期日)

時間：中午12時至下午7時

地點：黃竹坑香葉道43號the Arca 雅格酒店2樓



酒店婚展｜4. 香港逸東酒店 Eaton HK《PRIDE TO WED》

有打算海外結婚的同志伴侶，本港同性婚禮統籌公司「NEXT CHAPTER LGBT」與香港逸東酒店攜手舉辦多元驕傲婚禮，婚禮中香港與美國婚姻監禮人實時連線，進行集體婚姻登記及婚禮，為不同性傾向或跨性別伴侶實現他們共諧連理的心願，切勿錯過這個難得機會！

活動將公開招募不同性取向及跨性別的情侶報名參與，成功獲得贊助的情侶只需支付象徵式港幣2元，即可取得海外合法婚姻登記服務。(Eaton HK)

香港逸東酒店 Eaton HK《PRIDE TO WED》大型多元驕傲婚禮

日期：2024年6月25日（星期二）

時間：上午11時至下午4時

地點：香港九龍彌敦道380號Eaton HK 2樓 [玉] 宴會廳



酒店婚展｜5. 帝樂文娜公館「婚宴體驗日」

想要個性婚禮的話，華麗精緻的帝樂文娜公館或能滿足到你，酒店擁有三個格調不同的場地：大自然色調的FINDS、溫馨的FUNTION ROOM 與華麗的DADA BAR + LOUNGE，無論想舉辦現代型格或時尚優雅婚禮都可以！

酒店婚展｜5. 帝樂文娜公館「婚宴體驗日」(帝樂文娜公館)

帝樂文娜公館「婚宴體驗日」

日期：2024年6月30日（星期日）

時間：中午12時至晚上6時

地點：九龍尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館

