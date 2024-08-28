心測｜你的愛情會在異國生根嗎？來測測你遠嫁他鄉機率有多高

每個人的感情發展都有着不同的道路，有些人可能會選擇跟愛的人在自己心儀的城市定居生活，又或者生活在父母的身邊，而有些人則有可能遠嫁於他鄉，面臨着和親人之間分隔的可能。



那麼請注意，快來測測你遠嫁他鄉的概率有多大？

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測一測你嫁到異國他鄉的機率（Instagram@deep_ntv；01製圖）

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1. 對於事業，你有明確的目標發展嗎？

有→2

沒有→3



2. 你睡前會把今天發生的事情重複回想一遍嗎？

會→3

不會→4



3. 你會嫉妒身邊朋友比你過的好嗎？

會→4

不會→5



4. 面對他人的指責，你敢於反抗嗎？

敢→5

不敢→6



5. 你相信日久生情嗎？

相信→6

不相信→D



6. 如果讓你擁有一項技能，你希望是？

瞬間移動→7

隱身術→C



7. 以下你更愛吃哪種水果？

西瓜→A

櫻桃→B



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答案解析：

A. 你遠嫁他鄉的概率為0%

對於家鄉，你有着深刻的感情，它承載着你很多過往的記憶，所以無論走到哪裏，你都有着濃濃的思鄉之情。而面對感情的選擇，你突然希望另一半能夠和你來自同一個地方，這樣兩個人不僅能夠擁有相同的生活背景，也會更好的在家鄉生存下去，所以你遠嫁他鄉的概率為0%。

B. 你遠嫁他鄉的概率為50%

對待感情你一直抱着隨遇而安的態度，你不會一味的去追求結果，反而會希望緣分悄悄的降臨。而這種佛系的狀態也會讓你的感情觀十分的豁達，未來你有着很多的發展可能，因為你從不會設置太多的條條框框，你能夠接納與你有着相同經歷的人，你會對那些來自遠方的緣分產生濃厚的興趣，所以你遠嫁他鄉的概率為50%。

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C. 你遠嫁他鄉的概率為20%

在感情這件事上，你一直都比較謹慎，你很難會草率的去做抉擇，反而會權衡很多的利弊。你特別希望能夠遇到一個理解你並懂你的人，也期待對方能夠和你有着十足的默契。比起遙遠的他鄉，你更熱愛當下的土地，你希望能夠在自己成長的地方經一段幸福的愛情，過程讓人人都羨慕的生活，所以你遠嫁他鄉的概率為20%。

D. 你遠嫁他鄉的概率為90%

你是一個敢想敢拼搏的人，你特別希望能夠開啟勇敢的冒險，而面對那些未知的地點，也會有很強的探索慾望。比起呆在家鄉，你更願意去異地發展，去見一見更多的風土人情，也有極大的可能在異地他鄉邂逅到你的命中註定，所以你遠嫁他鄉的概率為90%。

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