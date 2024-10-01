女生做「1親密舉動」令生氣男友心情變好？網友直呼：幸福到窒息

你也會對另一半做出撒嬌的親密舉動嗎？



一名台灣女網友分享，男友很喜歡把頭埋進她的胸部，只要男友開始小鬧脾氣時，頭埋胸部就能和好，讓她好奇「這到底是什麼感覺？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

男友發脾氣，心情不好就用這招？台灣女網友分享「1親密互動」，令感情甜蜜持久（點擊放大瀏覽）▼▼▼

女網友分享「1親密動作」男友心情秒轉晴（《戀愛不可抗力》劇照；01製圖）

+ 4

這名台灣女網友在Dcard以「把頭埋進胸部的感覺？」為題，指出男友很愛把頭埋進她的胸部，被她當成一種福利，只要發生誤會或爭執，男友不開心時，就會讓對方把頭埋進胸部，就能解決不開心的情緒，讓她相當好奇「真的太有用了，但到底是什麼感覺？」。

貼文一出後，釣出不少男網友大讚：

「會突然覺得整個人埋進香香軟軟又滑滑的地方，夠大的話還會有點窒息……幸福到窒息的感覺」

「身心靈都得到治癒，被聖光祝福的感覺」

「真的有一種愛的交響曲，腦內啡突破天際」

「就是又香、又軟、又溫暖的感覺」

「我很喜歡把頭塞進我女朋友的胸部裡，真的好軟喔」



同場加映：你和伴侶有多親密？6階段的愛情進階指南 快來檢視戀愛甜蜜程度（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

另外，也有網友舉例，就跟擼貓一樣，會有被治癒的感覺，指出：

「你可以試試看頭埋進貓咪肚子」

「跟貓咪肚子一樣，無法抗拒」

「熱熱暖暖的，還有點窒息，偶爾還會一直聽到喵喵喵的抗議聲」

「吸貓應該也是差不多的感覺」



同場加映：過往情史別多講？4件事男人假裝沒關係 實際全因是妳才包容忍耐（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

延伸閱讀：

公公要求均攤家裡支出「連小孩、小叔女友都成分母」 媳嘆：刷新三觀

超崩潰！女友清空他追星珍藏抱一下裝沒事 網怒：踩你底線

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】