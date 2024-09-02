你和伴侶有多親密？6階段的愛情進階指南　快來檢視戀愛甜蜜程度

愛情是什麼感覺？就是甜蜜的感覺！那甜蜜又是什麼感覺呢？大概就是，一想到餘生都是你，嘴角就不自覺地上翹，心裡也像抹了蜜那樣。



如果把戀愛的甜蜜分成六種等級，你們的戀情會是第幾級呢？小編這就為你一一說明！

6個階段查看你們的愛情甜蜜度，快來看你和伴侶的戀愛等級到達哪一個等級了？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

戀愛程度的6種等級（《心動迎戰Song！》劇照；01製圖）

+ 8

第1級 你所有的樣子我都喜歡

你在我眼裡就是最有魅力的人，每一秒都想看到你，一想起你，嘴角就有甜甜的笑，在你面前，我就會忍不住變成孩子，想要撒嬌。

第2級 所有事情都想和你分享

吃到的美食、看到的風景、遇見的趣事，都想第一時間跟你分享，因為我想把生命中所有的美好都送給你。因為有你，我感到所有的事情都充滿了意義。

第3級 英雄與小粉絲的結合

我像崇拜英雄一樣崇拜你，你像寵愛孩子一樣寵愛我。最甜的那一口，我一定留給你，你不喜歡吃的，都放在我碗裡。去哪兒都緊緊拉著你，睡覺就想緊緊抱著你。

第4級 充滿默契，一拍即合

一個眼神、一個動作，就知道你要表達的意思，你不需要開口，就知道你想要什麼。我看你的時候，正巧你也在看我；我想你的時候，正巧我的手機響起。

同場加映：6個親密伴侶的日常習慣 平常睡前會聊天嗎？全都做到請馬上結婚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

第5級 彼此信任，相互成就

沒有揣測猜疑，沒有錙銖必較，一面相互依靠但一面又有彼此的空間。財政大權放心交給你，出差在外惦記你卻不懷疑你。你的每個決定我都支持，我們是彼此的後盾，也是彼此的鎧甲。

第6級 只想和你一起慢慢變老

往後餘生，風雪是你，平淡是你，清貧榮華都是你。因為心底溫柔是你，目光所至也是你。只想牽著你的手走過紅毯走進殿堂，把愛情融入彼此的生命。

你是否也希望能走到第6級，並且登上婚姻的幸福級別呢？可是愛情啊，相愛時容易相處卻難。要一直甜蜜下去，就一定要懂得避開彼此的雷區，把握對方的特質提升感情溫度。

同場加映：揭秘12星座怎樣才能收獲幸福愛情！天秤要表達自我 金牛要學包容（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 32

延伸閱讀：

【姻緣紅線】你的正緣幾歲會出現？

【盧恩符文】窺探他對你的真心情意

【本文獲「科技紫微網」授權轉載。】