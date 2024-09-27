想快速脫單？6招提升戀愛運秘訣　令對方被你吸引到主動追求你

隨著時代改變，一年之中不知不覺就多了好幾個情人節，每當這種充滿粉紅泡泡的節日到來，就令單身者格外感到孤獨，想快點「脫單」的念頭也隨之強烈。但是，要找到一段好姻緣可不容易，即使求神拜佛也不一定能立刻覓得好對象。那該怎麼辦？不妨先從「自我提升」開始做起！



以下小編整理了6個提升戀愛運與桃花緣的小技巧，將幫助你在尋覓良緣的道路上更加順利，或許今年聖誕節之前，你就能如願和「那個誰」攜手共度也說不定呢！

6大招提升桃花運，建立完美形象，在年底前擺脫單身，找到你的「那個他」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

6個秘訣提升戀愛運增桃花（Instagram@tvn_drama；01製圖）

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1. 增強自信心

你是否注意過，那些廣受異性歡迎的人，並不一定都是外表最亮眼的呢？自信是最好的化妝品，自信而不自大的人，總是具備一種難以言喻的魅力。因此，當一個人對自己充滿信心時，無論是外表或內在，都會散發出強烈吸引力。

增強自信心的方法有很多，你可以從最簡單的開始做起，像是每天對自己說幾句積極正向的讚美，或是做一些能提升自我的努力——運動、閱讀、保養、學習一門新知等，藉此逐漸建立起自信心，這將有助於你在與異性接觸時表現得更加大方自然。

2. 拓展社交圈

好對象是不會從天上掉下來的！想要覓得適合自己的另一半，除了使用交友軟體外，也建議多參與不同的社交活動，像是朋友聚會、社團聯誼、興趣小組，甚至是健身課程或志工協作等團體活動，藉此認識新朋友、拓展社交圈，將能大幅提升遇到「潛在對象」的機會。即使你在這些活動中沒有遇到「看對眼」的人，也可能會藉由這些新朋友的介紹，進而認識到真正喜歡的對象。

3. 打造神秘感

曾聽過一種說法：那些能一輩子熱戀的感情，都保有適度的神秘感。不得不說，在兩性關係中，「神秘感」真的是很重要的催化劑，它會讓人對你產生更多好奇，而「好奇」正是產生好感與喜歡的關鍵。

因此，不要在第一次見面時就把所有事情都告訴對方，留點空間給對方去探索和想像，這種神秘感能更加吸引對方注意，讓他們想要更深入地了解你、認識你，最終出於「男人生物本能」的驅使，而想要得到你。記住，男人都是天生的獵人，想要脫單就必須在對方將你「獵捕」到手前，擁有變幻莫測的行徑路線。

4. 表現親切友好

「神秘感」固然是擄獲異性的關鍵，但親切友好的態度也同等重要。與一個人剛認識時，藉由適度的「自我揭露」，展現出真誠和善意，將會讓對方感受到你的誠意與溫暖。

你可以試著聊聊一些對事物的看法、對未來的想像，但不必太過深入或細節，展現出適當的親切友好，並搭配不閃爍的眼神接觸，以及具備「邊界感」的肢體語言等，便能讓對方感覺和你相處很舒服自在，也將更加願意進一步了解你。

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5. 改變外在形象

如果你覺得以上的事情都已經做了，卻還是未見成效？那不妨檢視一下自己的「外在形象」是否符合大眾的審美標準。雖然很現實也很殘酷，但提升戀愛運，有時的確是需要先從「外觀」開始調整與改變。

倘若你自認不會打扮，那不妨多看看時尚雜誌、新聞媒體或是KOL的教學，嘗試改變一下妝容、髮型、穿衣風格，或者適當提升一下自己的儀態，都能讓你看起來更有吸引力。藉由這些外觀上的小小改變，讓自己看起來容光煥發，對於提升自信心和吸引異性都有很大的幫助。

6. 保持積極心態

最後，保持積極心態是非常重要的。不要因為過去的失敗經驗而感到氣餒，相信自己值得擁有幸福，也一定會遇到適合自己的對象，這樣的正能量將會為你吸引更多好人與好事。畢竟，積極樂觀的態度，能夠感染周圍的人，也能吸引到同樣積極向上的對象。雖說情緒有高低起伏很正常，但自暴自棄的負面能量，絕對不會替你的魅力加分，只會讓自己變得越來越自怨自艾。

想要提升戀愛運與桃花緣，就必須從內到外進行全方位的改變。自信大方、親切友好卻不失神秘感的態度，絕對是吸引對方靠近你的「魅力關鍵」。想在今年順利脫單嗎？不妨試試以上小編整理的6大技巧，讓自己更具吸引力！

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