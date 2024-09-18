結婚必讀｜愛不是萬能　磨合未必work？這樣了解伴侶價值觀更重要

當我們處於談戀愛階段時，更多的是享受彼此的陪伴、甜蜜的時光和浪漫的約會，滿眼都是對方的優點和共同的興趣愛好。交往時期的主要驅動力是情感和吸引力，分歧和矛盾相對較少，因為還沒有真正進入共同生活的階段，很多潛在的衝突點還沒有浮現出來。這時千萬不要斷定你們兩人就是對方的perfect match。



隨着關係的發展，當兩個人的生活連接得越緊密時，兩人的價值觀的契合度就越重要，尤其在婚後的生活中，生活中的瑣事和現實問題會逐漸顯現出來。

快來看談戀愛時應找價值觀契合的另一半的4個原因，收獲幸福婚姻（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4大婚前須注意伴侶價值觀原因（《求婚大作戰》劇照；01製圖）

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1. 決策的一致性

雖然愛能夠讓兩個人走到一起，但在婚姻中，夫妻兩人需要共同面對許多實際問題和做出許多重要決定，例如買屋子、財務管理、子女教育、家庭規劃、退休生活等，這些決策往往直接受到雙方價值觀的影響。

如果兩人的價值觀差異過大，很容易在這些關鍵問題上產生分歧，進而影響家庭的和諧。比如，一個人重視儲蓄和長遠規劃，而另一個人傾向於即興消費和享受當下，這樣的衝突在日常生活中會頻繁出現，增加雙方的壓力和摩擦。

2. 解決衝突的能力

結婚和共同生活意味着長期相處，這在現實中會遇到各種挑戰和困難。當兩個人在價值觀上有共同點時，他們在遇到衝突時更容易找到解決問題的方法。相反，如果價值觀差異較大，就很容易意見不合而吵架，解決衝突的難度也會增加，難以商量出兩方都滿意的處理方式，從而影響婚姻的穩定性和幸福。

3. 深層次的情感連接

當兩個人在價值觀上有共鳴，對待生活、工作和人際關係的看法相似時，更容易在情感上互相理解和支持。當一方遇到困難時，另一方就會站在對方的角度思考問題，從而提供有效的支持和鼓勵。

4. 共同目標

共同的價值觀可以幫助夫妻設定共同的目標和願景，並朝着這些目標努力。這種共同的追求不僅能增強彼此之間的凝聚力，還能在實現這些目標的過程中獲得更多的幸福感和成就感。比如兩人都重視家庭時間，願意為彼此和孩子投入時間和精力，這樣的家庭生活會更加穩定和幸福。否則，在追求這些目標的過程中，兩人的步調會不一致，可能導致彼此失望和沮喪。

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在談戀愛時，除了享受浪漫和甜蜜，也要開始探討彼此的價值觀。可以通過開誠佈公的討論一些現實問題，比如未來的生活規劃、職業目標、家庭角色分工、財務管理等，來了解對方的想法和態度。

在戀愛階段就開始討論彼此的價值觀非常重要，除了增進了解，還能提前發現可能的分歧。即使兩人的價值觀不完全一致，也要學會妥協和尊重對方的觀點。注意觀察對方在處理現實問題時的行為和態度，這往往反映了他們的核心價值觀。

磨合並不能解決所有的問題，尤其是涉及核心價值觀的差異時。核心價值觀指深層次的信念和生活態度，比如對婚姻、家庭、宗教、道德、金錢、事業等的基本看法。核心價值觀的差異通常很難通過磨合完全解決。即使在初期通過妥協和溝通暫時解決了某些問題，長期的價值觀差異仍會帶來持續的壓力和衝突，影響婚姻的穩定和幸福。

次要價值觀是較為表面的偏好和習慣，比如對娛樂方式、飲食習慣等的看法。這些價值觀的差異比較容易通過磨合解決。

為什麼很多人的離婚原因是個性不合？很多時候是價值觀不同，而兩人在交往時忽視了，以為有愛就行了。愛是維繫婚姻的重要因素，但它並不是萬能的，只有愛並不足以應對婚姻生活中的所有問題。沒有相似的價值觀，愛可能會在持續的衝突和不和中消磨殆盡。

價值觀的契合度在婚姻中至關重要，它影響到你們生活的各個方面。通過早期的溝通和持續的努力，可以在進入婚姻前判斷他是不是長期伴侶的適合人選。找到一個價值觀契合的伴侶不僅可以減少磨合的困難，面對現實生活的各種挑戰時更加順利和穩定。

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