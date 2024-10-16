愛情中溝通重質不重量　5點教你延長熱戀期　應重視Quality Time

這世上兩性專家很多，寫感情建議的作家亦不少，但他們說歸說、寫歸寫，「愛情」這種事，還是無人敢「拍胸脯保證」自己已能完美拿捏。



小編也是一樣，雖經常寫各類文章，但唯有在著墨兩性關係時，不敢斬釘截鐵地給出答案。頂多是依照常理、邏輯與經驗推論，給出儘可能完善的建議與方向。話雖如此，但在「維繫感情熱度」這件事情的建議上，小編倒是有個挺肯定的辦法，那就是不管再怎麼忙，每日都要記得留給彼此一些「Quality Time」。

不讓愛情變冷，5大重點維持熱戀期，謹記打造專屬彼此的Quality Time！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

維繫感情熱度5要點（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 甚麼是Quality Time？

所謂的「Quality Time」按照字面直譯是「質感時間」，但時間要怎麼有質感？那肯定得是優質且寶貴的時光。因此，Quality Time就劍橋詞典（Cambridge Dictionary）給出的定義是：全心全意與某人相處的一段「寶貴時光」。

2. 如何執行Quality Time？

在Quality Time的這段時間裡，彼此應該把心思與注意力放在對方身上，及相處當下的情境裡。尤其在當今這個科技發達的時代，身邊充斥著許多令人分心的事物——智慧型手機、平板電腦、電視等，但我們必須杜絕這些外來的「誘惑」，放下手邊正在進行的任何事，專注地與對方談天說地，即使是再簡單的日常、再細微的瑣事都不要緊，在「寶貴時光」中展露「分享欲」是維繫感情熱度極為重要的關鍵。

3. 忙碌也能擁有Quality Time嗎？

或許有人會說，成年人的生活不只有愛情，要工作賺錢、照顧家人，又要花時間精力與同儕友人社交，怎麼可能擁有「專心致志」的Quality Time？小編同意生活不是只有愛情，但這並非冷淡對方的藉口，其實只要「有心」就能擁有Quality Time。

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4. Quality Time「重質不重量」

Quality Time的關鍵是：時間長短不重要，重質不重量。因此，相處的時間並非越長越好，而是取決於相處的過程中，彼此是否都專注在對方身上。花個5分鐘、10分鐘都好，即使時間不長，但在這段時間裡，雙方的注意力都放在彼此身上，好好傾聽、認真訴說，坦誠地表達自己的感受、想法與所見所聞，同時誠懇地聆聽對方今日的點點滴滴，這就是具有質感的「寶貴時光」。

5. 愛情的變化「見微知著」

可千萬別小看這短短的時間，它可是會發揮大大的效用。無論是導致感情破裂的因素，或是維繫感情熱度的關鍵，都是從最細微之處開展的。愛情的變化皆為逐日積累，如同新生枝枒般不知不覺，等到茁壯成難以除去的樹根時便為時已晚。

因此請千萬要防微杜漸，別等到感情走到盡頭才後悔莫及。一段感情是否能長遠且健康地走下去，從平時相處的小地方就能辨別，「見微知著」果然在任何地方都適用。

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