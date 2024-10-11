心測｜測你的近期桃花運　從4種花中看出你最近容易吸引哪種對象

近期你有桃花運嗎？在花花世界裡，與哪種桃花有緣？接下來，請跟隨科技紫微網透過下列圖片來預測你的桃花運，看你最近易吸引哪種對象！



以下四種花你最喜歡哪一種？請選擇其中一種，本網將為你揭曉答案。

選一朵花，預測你最近的戀愛運和會遇到怎樣的對象（點擊放大瀏覽）▼▼▼

從4種花中測出你最近會遇到怎樣的桃花（IG@tvn_drama；01製圖）

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結論：

A. 玫瑰

機智靈活、善於交際的對象



「玫瑰」是愛情的象徵。在古希臘神話中，玫瑰集愛與美於一身，它既是美神的化身，又溶入了愛神的血液。從你的選擇來看，近期你的桃花盛開，特別容易與機智靈活、善於交際的對象結緣。這類型的桃花熱情活潑，眼神靈動，言語風趣幽默，在人群中魅力四射、閃閃發光。這段時間，你與此類桃花易相互吸引，碰撞出愛情火花，有利談情說愛。

B. 百合

害羞內斂、慢熱被動的對象



你選擇的是「百合」，純潔高雅，寓意「吉祥如意，百年好合」，象徵美好、圓滿與幸福。說明近期你有很不錯的桃花運，特別容易邂逅害羞內斂、表達情感較被動的對象。這類型的桃花氣質優雅，性情溫和，言行舉止得體，喜靜不喜動。在情感上比較慢熱，害怕太快投入一段感情易錯付。你必須放慢腳步，給足彼此瞭解的時間，在真誠互動、深入溝通交流之後，再來表達情感，太快表達愛意恐會把桃花嚇跑。

C. 牡丹

事業有成、實力雄厚的對象



色彩鮮艷的「牡丹」被譽為花中之王，象徵雍容華貴，體現繁榮昌盛的美好感覺，傳達富貴吉祥的寓意。從你的選擇來看，跟你比較有緣的會是跟工作有關的桃花，而且是事業有成、經濟實力雄厚的對象結緣，這類型的桃花很有眼光與品位，追求高品質的生活，以事業為重。但小編也要提醒你，因為你最近太埋首於工作，很容易錯過桃花機會，好好注意你身邊的合作夥伴、事業來往對象，有可能真命天子就在你眼前喔！

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D. 櫻花

善於傾聽、心靈相通的對象



淡雅美麗的「櫻花」，代表高雅、質樸純潔的愛情，象徵對未來生活的美好期待。你選擇了‌「櫻花」，代表你最近容易吸引到純樸真誠的對象，他善於傾聽，也具有很強的洞察力和感受力，能提供給你很高的情緒價值。只是你近期的桃花運並不強，與異性接觸互動的機會較少，小編建議你，多參加朋友們的聚會、交友聯誼活動，讓自己走出去，才有機會遇見那個與你心靈相通的他喔！

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