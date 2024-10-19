分手後不要做朋友6個理由　藕斷絲連只會陷入內耗　無法根除痛苦

究竟分手後能否繼續當朋友？這是個亙古不變的經典愛情難題，許多書籍、電影、音樂更樂於以此為題，探討分手後的情人是否真能擁有「純友誼」。



你認為曾經愛過彼此的兩人，在一段戀愛關係結束後能夠繼續聯繫、維持頻繁互動嗎？這問題經常引起爭論，正反兩方各持不同意見。但或許「不當朋友」會是比較好的選擇，尤其是30歲過後的女性，更該保持人間清醒，才能收穫為自己人生加分的愛情。你問我為什麼分手後繼續當朋友只會傷害自己？今天小編特地整理了「6大理由」，看完後就會立刻明白為何「分手後不要做朋友」。

分手後不要做朋友的6大理由，30＋女性更該學會，別在錯誤的人身上浪費時間（點擊放大瀏覽）▼▼▼

分手後別做朋友6原因（IG@jtbcdrama；01製圖）

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1. 難以徹底斷念

「旁觀者清、當局者迷」這句話說得可真不錯，不僅適用於人生中的各種場合，也適用於戀愛關係中。在一段感情結束後，若兩人還是維持著朋友狀態，與對方保持頻繁聯繫、暢聊生活瑣事，那這種「類情人」的相處模式，只會讓雙方都無法徹底斷念。

尤其是當其中一方「還沒完全放下」時，這種頻繁接觸的行為更是主動將自己放入險境，混亂的思緒、曾經的回憶、殘留的感情，多種因素加總後，將演變成「想愛不能愛的朋友」，這友誼即便從未踰矩，也無法稱得上「純粹」，最終僅是「內耗」而已。

2. 陷入複雜關係

在兩人關係不明不白、情感不清不楚的狀態下，將很容易從「前任情人」變成「現任砲友」。或許是對彼此的依戀、過往回憶的想念，也或許僅是肉體的慣性與需求，只要兩人在分手後持續當朋友，就很可能因此而擦槍走火，最終導致兩人陷入一場複雜的情感關係中。即便能得到「生理的溫存」，也無法得到「心理的滿足」，那又何必呢？

3. 可能重蹈覆轍

結束「情人關係」而退回「朋友關係」的兩人，可能會因為少了身為情侶時的「壓力源」與「爭吵點」，所以在相處上變得格外輕鬆愉快。在這樣的情況下，兩個本就曾經相愛過、被彼此吸引過的人，就可能會「誤以為」雙方還很適合而舊情復燃。

但會走到「分手」這步田地，肯定是因為彼此有著無法解決的差異及鴻溝，若又因這種海市蜃樓般的幻影及一時的迷惑而再度交往，那麼兩人都只會重蹈覆轍，掉入「怨偶」般藕斷絲連的惡性循環。

4. 根除分手痛苦

提出分手後繼續當朋友的人其實「很自私」，曾經交往過的感情無法抹滅，那些回憶越是快樂甜蜜，分手後就越是痛苦不堪。倘若明明還愛著眼前這個「朋友」，但卻再也無法像以往那樣牽手、擁抱、親吻，那這種「朋友關係」不過是荼毒自己身心健康的禍害，為了根除分手後的痛楚，不要繼續當朋友才是對彼此最好的選擇。

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5. 對現任不公平

雖然分手後繼續當朋友可能會傷害到彼此，但若在單身狀態下，硬是要與前任當朋友，外人也是無從置喙。可是一旦擁有穩定交往的另一半，那分手後繼續與前任維持朋友關係，就真的是對現任最不公平也最不尊重的行為。

畢竟，前任再怎麼說還是曾經相愛過、發生過親密行為的對象，一個人的度量再如何大、如何容納得了船，也很難眼睜睜看著自己深愛的另一半與其前任維持著頻繁聯繫的「緊密關係」。

6. 懂得將心比心

己所不欲、勿施於人，應該沒有女生希望自己的另一半與前任頻繁聯繫吧？那就請將心比心，不要把自己不喜歡的事情加諸在他人身上。一旦能夠換位思考，就能明白為何「和前任當朋友」是最糟糕的選擇，不僅會對現在的感情造成傷害，也可能替未來的相處埋下「不定時炸彈」，隨時都可能會一觸即發。

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