12星座專屬深夜emo拯救指南　金牛要吃宵夜　天蠍花錢就悲傷退散

今夜，如果心情很低落，你需要這份精神打氣清單。



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12星座深夜emo打氣指南（《First Love》劇照；01製圖）

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1. 白羊座｜牡羊座

搞笑影片足矣，白羊注意力真的很容易被轉移，一個歡樂的段子，就能打斷他emo的進程。

2. 金牛座

能幫助金牛從情緒低潮走出來的，無它，唯美食矣。打開外賣Apps，看着手機屏幕好吃的，除了飢餓感急需填補，甚麼也不重要了。

3. 雙子座

網絡論壇的奇怪故事，能給雙子帶來治癒起效。當他的八卦之魂燃起來，幾個「不是吧」從嘴裏蹦出，先前的不如意早忘九霄雲外了。

4. 巨蟹座

收聽電台，温柔的嗓音最能安撫巨蟹的心。在別人的故事裏找到共鳴，哭一哭，自己的難過也一併消解了。

5. 獅子座

發個如下動態：你對我的初始印象是什麼/説出我的三個優點/你想和我一起去做什麼……收到回覆，感受到他人對自己的關注或喜愛，獅子分分鐘又可以了！

6. 處女座

知識就是處女座的力量，一般的安慰行不通，不管來自別人還是自己，掉進死胡同了他出不來。但要是學習下「人在甚麼情況下容易焦慮」，增加理解反而好很多，真用魔法打敗魔法。

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7. 天秤座

看看衣櫥裏明天想穿哪一件，該畫怎樣的妝來搭配……當天秤陷入另外的選擇題，悲傷自動退場。

8. 天蠍座

買買買，只有花錢帶來的暢快，才能讓天蠍心裏沒那麼哽住，尤其如果刷的是別人的卡——不管，刷了再説！

9. 射手座｜人馬座

白日夢比較適合射手用來解憂，就是當下最流行的顯化：想象自己發生了理想中的改變，越具體越好，並沉浸其中——真的有用喔~

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10. 摩羯座｜山羊座

習慣隔離情緒，摩羯會變得鈍感，未必意識到壓力過載了，只覺得軀體不適。他需要「曲線救國」，以身治心，比如打八段錦，做按摩之類的，先放鬆安放靈魂的肉體。

11. 水瓶座

回看下收藏夾裏的內容：喜歡過的歌、劇、明星、書籍等，懷舊會讓水瓶找回最初的熱愛，意識到真正重要的，放下此刻的糾結就簡單多了。

12. 雙魚座

去酒吧喝一杯，和陌生人真心換真心，雙魚要的是一個微醺，陪伴者是誰不重要但一定要有陪伴，糊塗着過了也就過了。

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